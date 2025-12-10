NeuroSignalAI

📖 완전한 설정 가이드

🎯 기본 AI 설정

1. AI 모델 설정

text Min_Confidence = 0.65 # 최소 신호 신뢰도 (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # 위험/보상 비율 (권장 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # 히스토리에서 최대 신호 수

구성 방법:

Min_Confidence: 값이 높을수록 신호는 더 신뢰할 수 있지만 수는 줄어듭니다. 스캘핑의 경우 - 0.55, 스윙의 경우 - 0.7+

Risk_Reward_Ratio: 보수적인 거래의 경우 3.0, 공격적인 경우 1.5

2. 신호 필터링

text Filter_By_RSI = false # RSI로 필터링 (true/false) Filter_By_Trend = true # 추세로 필터링 Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1 # 10바 내 동일 유형 최대 신호 수

팁:

Filter_By_Trend = true - 더 높은 신뢰도를 위해 추세 방향으로만 거래

Max_Same_Type_Per_10_Bars - 하나의 신호 유형에 "집착"하는 것 방지

⚖️ 위험 관리

3. 스톱 로스와 테이크 프로핏

text StopLoss_Pips = 70.0 # 스톱 로스 (핍) TakeProfit_Pips = 140.0 # 테이크 프로핏 (핍) (0인 경우 - Risk/Reward에서 계산) Dynamic_TakeProfit = true # 동적 TP Trailing_Stop = true # 트레일링 스톱

권장 사항:

StopLoss_Pips: 변동성에 따라 다름. ATR*1.5 사용

Trailing_Start_Pips: 40핍 이익 후 트레일링 활성화

Trailing_Step_Pips: 트레일링 단계 5핍

4. AI에서의 지표 가중치

text RSI_Weight = 0.3 # RSI 가중치 (0-1) MACD_Weight = 0.25 # MACD 가중치 Trend_Weight = 0.2 # 추세 가중치 ATR_Weight = 0.1 # 변동성 가중치

중요: 가중치 합계는 약 1.0이어야 합니다.

스타일에 맞게 맞춤 설정:

추세 전략: Trend_Weight 를 0.4로 증가

반추세: RSI_Weight 를 0.5로 증가

변동성: ATR_Weight 증가

👁️ 표시 설정

5. 시각적 설정

text Show_Entry_Points = true # 진입점 표시 Show_Exit_Points = true # 퇴장점 표시 Show_InfoPanel = true # 정보 패널 표시 Show_Line_TP_SL = true # TP/SL 라인 표시

추가적으로:

화살표 색상을 취향에 따라 변경 가능

InfoPanel은 항상 현재 통계 표시

6. 로깅 및 알림

text Log_Level = LOG_LEVEL_INFO # 로깅 수준 Send_Notifications = false # MT5로 알림 전송

로깅 수준:

ERROR: 심각한 오류만

WARNING: 경고 + 오류

INFO: 기본 정보 (권장)

DEBUG: 전체 디버그 정보

🚀 고급 기능

7. 고급 AI 알고리즘

text Use_Advanced_AI = false # 향상된 AI 사용 Use_Volume_Filter = false # 볼륨 필터 Use_Time_Filter = true # 시간 필터

고급 AI 활성화 시기:

추세 시장에서

상위 시간대 (H1, H4, D1) 작업 시

일반 AI가 많은 거짓 신호를 줄 경우

8. 추가 지표

text Use_Stochastic = false # 스토캐스틱 사용 Use_BB = false # 볼린저 밴드 사용

권장 사항:

스토캐스틱: 횡보장에서 효과적

볼린저 밴드: 스캘핑 및 범위 경계 정의에 효과적

🎮 핫키 (Enable_Hotkeys = true 활성화)

text F1 - 활성 신호 표시 F2 - 통계 CSV로 내보내기 F3 - 모든 활성 신호 닫기 (테스트용) F4 - 현재 설정 확인 F5 - 거래 보고서 생성 F6 - 성능 분석 F7 - 시스템 보고서 F8 - 구성 내보내기 F12 - 통계 재설정

📈 권장 프리셋

프리셋 1: 데이 트레이딩 (D1/H4)

text Min_Confidence = 0.7 Risk_Reward_Ratio = 3.0 StopLoss_Pips = 100 Use_Advanced_AI = true Filter_By_Trend = true

프리셋 2: 스캘핑 (M5/M15)

text Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

프리셋 3: 스윙 트레이딩 (H1/H4)

text Min_Confidence = 0.65 Risk_Reward_Ratio = 2.5 Use_Stochastic = true Use_BB = true Use_Time_Filter = true

🔧 실용적인 팁

데모 계좌로 시작: 위험 없이 설정 테스트

저널 유지: 통계 내보내기 및 분석

시장에 적응: 변동성 변화 시 설정 변경

멀티타임프레임 사용: 여러 TF에서 신호 확인

다른 지표와 결합: 자신의 전략에 대한 필터로 사용

📊 신호 읽는 방법

🟢 녹색 위쪽 화살표: 매수 신호

🔴 빨간색 아래쪽 화살표: 매도 신호

🔵 파란색 점선: 테이크 프로핏 수준

🟠 주황색 점선: 스톱 로스 수준

✅ 녹색 체크 표시: 수익 퇴장

❌ 빨간색 십자 표시: 손실 퇴장

🚨 중요한 경고

전문가 고문이 아닙니다: 지표는 신호만 표시

수동 확인 필요: 항상 신호 확인

과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않음: 히스토리 테스트

위험 관리: 스톱 로스 사용

💡 빠른 시작

차트에 지표 설치

트레이딩 스타일에 맞는 프리셋으로 시작

통계 모니터링을 위해 InfoPanel 활성화

3-6개월 히스토리에서 테스트

지표 가중치 맞춤 설정

지원 및 업데이트: MQL5 마켓의 댓글에 모든 질문과 제안을 남겨주세요!

NeuroSignal AI - 거래 결정을 위한 스마트 어시스턴트. 금융 시장 거래에는 자금 손실 위험이 따름을 기억하십시오.