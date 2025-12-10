NeuroSignalAI

📖 완전한 설정 가이드
🎯 기본 AI 설정

1. AI 모델 설정

text

Min_Confidence = 0.65 # 최소 신호 신뢰도 (0.1-0.9) Risk_Reward_Ratio = 2.0 # 위험/보상 비율 (권장 1.5-3.0) Max_Signals = 200 # 히스토리에서 최대 신호 수

구성 방법:

Min_Confidence: 값이 높을수록 신호는 더 신뢰할 수 있지만 수는 줄어듭니다. 스캘핑의 경우 - 0.55, 스윙의 경우 - 0.7+

Risk_Reward_Ratio: 보수적인 거래의 경우 3.0, 공격적인 경우 1.5

2. 신호 필터링

text 
Filter_By_RSI = false          # RSI로 필터링 (true/false)
Filter_By_Trend = true         # 추세로 필터링
Max_Same_Type_Per_10_Bars = 1  # 10바 내 동일 유형 최대 신호 수

팁:

Filter_By_Trend = true - 더 높은 신뢰도를 위해 추세 방향으로만 거래

Max_Same_Type_Per_10_Bars - 하나의 신호 유형에 "집착"하는 것 방지

⚖️ 위험 관리

3. 스톱 로스와 테이크 프로핏

text

StopLoss_Pips = 70.0 # 스톱 로스 (핍) TakeProfit_Pips = 140.0 # 테이크 프로핏 (핍) (0인 경우 - Risk/Reward에서 계산) Dynamic_TakeProfit = true # 동적 TP Trailing_Stop = true # 트레일링 스톱

권장 사항:

StopLoss_Pips: 변동성에 따라 다름. ATR*1.5 사용

Trailing_Start_Pips: 40핍 이익 후 트레일링 활성화

Trailing_Step_Pips: 트레일링 단계 5핍

4. AI에서의 지표 가중치

text 
RSI_Weight = 0.3              # RSI 가중치 (0-1)
MACD_Weight = 0.25            # MACD 가중치
Trend_Weight = 0.2            # 추세 가중치
ATR_Weight = 0.1              # 변동성 가중치

중요: 가중치 합계는 약 1.0이어야 합니다.
스타일에 맞게 맞춤 설정:

추세 전략: Trend_Weight 를 0.4로 증가

반추세: RSI_Weight 를 0.5로 증가

변동성: ATR_Weight 증가

👁️ 표시 설정

5. 시각적 설정

text

Show_Entry_Points = true # 진입점 표시 Show_Exit_Points = true # 퇴장점 표시 Show_InfoPanel = true # 정보 패널 표시 Show_Line_TP_SL = true # TP/SL 라인 표시

추가적으로:

화살표 색상을 취향에 따라 변경 가능

InfoPanel은 항상 현재 통계 표시

6. 로깅 및 알림

text 
Log_Level = LOG_LEVEL_INFO     # 로깅 수준
Send_Notifications = false     # MT5로 알림 전송

로깅 수준:

ERROR: 심각한 오류만

WARNING: 경고 + 오류

INFO: 기본 정보 (권장)

DEBUG: 전체 디버그 정보

🚀 고급 기능

7. 고급 AI 알고리즘

text

Use_Advanced_AI = false # 향상된 AI 사용 Use_Volume_Filter = false # 볼륨 필터 Use_Time_Filter = true # 시간 필터

고급 AI 활성화 시기:

추세 시장에서

상위 시간대 (H1, H4, D1) 작업 시

일반 AI가 많은 거짓 신호를 줄 경우

8. 추가 지표

text 
Use_Stochastic = false         # 스토캐스틱 사용
Use_BB = false                 # 볼린저 밴드 사용

권장 사항:

스토캐스틱: 횡보장에서 효과적

볼린저 밴드: 스캘핑 및 범위 경계 정의에 효과적

🎮 핫키 (Enable_Hotkeys = true 활성화)

text

F1 - 활성 신호 표시 F2 - 통계 CSV로 내보내기 F3 - 모든 활성 신호 닫기 (테스트용) F4 - 현재 설정 확인 F5 - 거래 보고서 생성 F6 - 성능 분석 F7 - 시스템 보고서 F8 - 구성 내보내기 F12 - 통계 재설정

📈 권장 프리셋

프리셋 1: 데이 트레이딩 (D1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.7
Risk_Reward_Ratio = 3.0
StopLoss_Pips = 100
Use_Advanced_AI = true
Filter_By_Trend = true

프리셋 2: 스캘핑 (M5/M15)

text

Min_Confidence = 0.6 Risk_Reward_Ratio = 1.5 StopLoss_Pips = 30 Trailing_Stop = true Trailing_Start_Pips = 20

프리셋 3: 스윙 트레이딩 (H1/H4)

text 
Min_Confidence = 0.65
Risk_Reward_Ratio = 2.5
Use_Stochastic = true
Use_BB = true
Use_Time_Filter = true

🔧 실용적인 팁

데모 계좌로 시작: 위험 없이 설정 테스트

저널 유지: 통계 내보내기 및 분석

시장에 적응: 변동성 변화 시 설정 변경

멀티타임프레임 사용: 여러 TF에서 신호 확인

다른 지표와 결합: 자신의 전략에 대한 필터로 사용

📊 신호 읽는 방법

🟢 녹색 위쪽 화살표: 매수 신호

🔴 빨간색 아래쪽 화살표: 매도 신호

🔵 파란색 점선: 테이크 프로핏 수준

🟠 주황색 점선: 스톱 로스 수준

 녹색 체크 표시: 수익 퇴장

 빨간색 십자 표시: 손실 퇴장

🚨 중요한 경고

전문가 고문이 아닙니다: 지표는 신호만 표시

수동 확인 필요: 항상 신호 확인

과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않음: 히스토리 테스트

위험 관리: 스톱 로스 사용

💡 빠른 시작

차트에 지표 설치

트레이딩 스타일에 맞는 프리셋으로 시작

통계 모니터링을 위해 InfoPanel 활성화

3-6개월 히스토리에서 테스트

지표 가중치 맞춤 설정

지원 및 업데이트: MQL5 마켓의 댓글에 모든 질문과 제안을 남겨주세요!

NeuroSignal AI - 거래 결정을 위한 스마트 어시스턴트. 금융 시장 거래에는 자금 손실 위험이 따름을 기억하십시오.


추천 제품
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
지표
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
5 (1)
지표
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
TrendAccess
Robert Hess
지표
Description: TrendAccess can optimize your trading time by showing you the trend via two different calculation modes quick and easy. No more searching for Trends. Just open the chart and look at the trend display. Features: Shows Uptrend, Downtrend and "No Trend" indicator Shows the calculated ZigZag Profile Works on all timeframes Two different calculation Modes (MACD and Candle-based calculation) Settings: Variable  Standard Value Description  Calculation Mode  Candle based  Choose betwe
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
지표
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
지표
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
지표
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
Tragos
David Chokumanyara
지표
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
지표
평면 및 추세를 결정하기 위한 표시기. 가격이 2개의 히스토그램과 2개의 선(빨간색 및 파란색) 중 하나보다 낮으면 판매 영역입니다. 이 버전의 표시기를 구매할 때 하나의 실제 계정과 하나의 데모 계정에 대한 MT4 버전 - 선물로(수신하려면 개인 메시지를 작성하세요)! 가격이 2개의 히스토그램과 2개의 선(빨간색 및 파란색) 중 하나보다 높으면 구매 영역입니다. MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 가격이 두 라인 사이 또는 히스토그램 영역에 있으면 시장에 명확한 추세가 없습니다. 간단히 말해서 시장은 평평합니다. 표시기의 작업은 스크린샷에 더 명확하게 표시됩니다. 지표는 선행 데이터를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 또는 현재 추세의 상태를 확인합니다.
Fast multi timeframe pivots m1 to weekly
Alireza Ahadi
지표
Fast Multi-Timeframe Pivots – Precision Levels from M1 to W1 • Ultra-fast pivot detection across M1–W1 • Clean, stable architecture with zero repaint • Perfect for breakout, trend, and reversal strategies • Automatic color-coded levels for instant clarity • Works on all assets: Forex, Crypto, Metals, Indices • Lightweight design – ideal for real & prop-firm trading Fast Multi-Timeframe Pivots (M1 to W1) A high-performance pivot indicator designed for professional traders, automated systems, and
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
지표
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
지표
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Antique Trend
Nadiya Mirosh
지표
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
지표
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
First Dawn MT5
Innovicient Limited
지표
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
I know Buy or Sell
Konstantin Rasulov
지표
The MQL5 website offers a very affordable option for purchasing an indicator called "I Know Buy or Sell." It truly knows when to buy and when to sell, making it a wonderful and reliable aid for traders on the FOREX market. https://www.mql5.com/ru/market/product/149101 Only BUY or SELL! Based on in-depth price analysis across all timeframes, the Indicator generates and displays specific BUY or SELL commands for 28 currency pairs on the MT5 trading platform screen on a bar corresponding to the pre
Trade Filter
Milen Cholakov
지표
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Easy Bands Mt5
Nikolay Kositsin
지표
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данныи индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA는 다음 기사를 기반으로 합니다. https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 거래 조건 - X 기간 EMA 및 MACD 아래에서 통화 쌍 거래가 음의 영역에 있는지 확인하십시오. - 가격이 X 기간 EMA 위로 교차할 때까지 기다린 다음 MACD가 음수에서 양수로 교차하는 과정에 있는지 또는 5개 막대 내에서 양수 영역으로 교차했는지 확인하십시오. - 20기간 EMA 위로 10핍 매수하세요. - 진입 시점의 포지션 X에 위험 금액을 더한 금액을 매도하십시오. 후반부에 스톱을 손익분기점으로 이동합니다. - 후행 정지 사용 위험 경고 ADX PRO를 구입하기 전에 관련된 위험을 인지하십시오. 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA도 손실을 입을 수 있음). 표시된 백 테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되어 있지만 결과
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
지표
시장에 숨겨진 진정한 패턴을 발견하세요. PREDATOR AURORA 트레이딩 시스템과 함께 하세요 — 하이브리드 트레이딩 지표의 최종 보스. 다른 사람들이 보지 못하는 것을 보세요! PREDATOR AURORA 트레이딩 시스템은 평범함의 그림자에서 움츠러들기를 거부하는 사람들을 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이것은 단순한 또 다른 지표가 아닙니다; 이것은 당신의 치트 코드입니다; 당신의 불공정한 이점이며, 시장의 움직임을 치명적인 정확도로 추적하는 정교한 하이브리드 헌팅 시스템입니다. 오직 가장 강한 자만이 생존하는 정글에서, 자연에서 가장 강력한 포식자에게 영감을 받은 PREDATOR AURORA는 변화하는 시장 조건에 원활하게 적응하는 고급 적응 알고리즘을 사용합니다. 그림자 속에 숨어 있는 포식자처럼, 시장의 소음을 뚫고 다른 사람들이 결코 발견하지 못할 높은 확률의 거래 기회를 드러냅니다. 주요 특징: 적응형 헌팅 메커니즘: 시장 변동성에 즉시 조정되어 무자비한 효
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
지표
RSI 볼린저 밴드 화살표 전략 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) RSI 볼린저 밴드 화살표 전략은 RSI와 볼린저 밴드의 조합을 사용하여 높은 확률의 반전 지점을 식별하도록 설계된 깔끔하고 효과적인 기술 지표입니다. 이 전략은 RSI 지표를 볼린저 밴드와 함께 사용하여 다음을 수행합니다. 가격이 볼린저 밴드 상단 위에 있을 때 매도합니다. 가격이 볼린저 밴드 하단 아래에 있을 때 매수합니다. 두 지표가 동일한 시장 상황을 동시에 확인할 때만 신호가 생성되어 정확도를 높이고 잘못된 진입을 줄입니다. 작동 방식 매수 신호: 가격이 볼린저 밴드 하단 아래에서 위로 교차합니다. RSI가 정의된 과매도 수준을 위로 교차합니다. 차트에 녹색 매수 화살표가 나타납니다. 매도 신호: 가격이 볼린저 밴드 상단 위에서 아래로 교차합니다. RSI가 정의된 과매수 수준을 아래로 교차합니다. 차트에 빨간색 매도 화살표가 나타납니다. 이 간단한 전략은 RSI와
Stochastic Speed MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "Stochastic Speed" - 훌륭한 예측 도구, 재도색 불필요 - 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다. - Stochastic Speed는 Stochastic 자체의 1차 미분값입니다. - 스캘핑 모멘텀 트레이딩 전략에 Stochastic Speed ​​지표를 사용하여 조정 후 모멘텀의 주요 파동을 포착하는 것이 좋습니다(그림 참조). - Stochastic Speed가 0보다 크면 양의 속도, 즉 가격 모멘텀이 상승합니다. - Stochastic Speed가 0보다 작으면 음의 속도, 즉 가격 모멘텀이 하락합니다. - Stochastic Speed ​​지표는 Stochastic 자체의 방향 전환 속도를 보여주며, 매우 민감합니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
지표
설명 :  우리는 외환 시장(PSAR)에서 전문적이고 인기 있는 지표 중 하나를 기반으로 하는 새로운 무료 지표를 도입하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 지표는 원래 포물선 SAR 지표에 대한 새로운 수정이며, 프로 SAR 지표에서 점과 가격 차트 사이의 교차를 볼 수 있습니다. 교차는 신호가 아니지만 이동 가능성의 끝을 말하는 것입니다. 새로운 파란색 점으로 매수를 시작하고 첫 번째 파란색 점 앞에 손절매를 1 attr 배치하고 마지막으로 점이 가격 차트를 교차하는 즉시 종료할 수 있습니다. 매수 또는 매도 신호를 여는 방법은 무엇입니까? 첫 번째 파란색 점으로 공개 매수 거래 및 첫 번째 빨간색 점으로 공개 매도 거래 정확한 손절매는 어디에 있습니까? 안전한 정지 손실은 첫 번째 점에 있을 수 있습니다(구매의 경우 첫 번째 파란색 점, 매도의 경우 첫 번째 빨간색 점) 올바른 이익실현은 어디에 있습니까? 이익실현은 손절매 거리와 RR에 따라 조정할 수 있으므로 내 제
FREE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
ShortBS
Yan Qi Zhu
지표
ShortBS是一个很好的短线交易指示器，能很好与 BestPointOfInitiation （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）配合，能让你找到最合适的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制。是一个针对（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== maPeriod: 25 slowPeriod：20 fastPeriod：10 stepPeriod：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
지표
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT5용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
지표
The indicator is stable on noise fluctuations in price and quickly reacts to the trend. It is based on an algorithm from a system of hyperbolic functions that allows you to aggressively smooth the flat with minimal lag on the trend. It can be applied directly to the price chart, to itself, or to other indicators in order to eliminate false signals. The main purpose of the indicator is to smooth out small sawtooth price movements as much as possible. The higher the Hyperbolic parameter, the stron
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
지표
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
지표
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
지표
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
지표
Stop calculating lot sizes manually. Stop guessing your Risk/Reward ratio. The Risk Reward Tool brings the intuitive, visual trading style of TradingView directly to your MetaTrader 5 charts. It is designed for traders who value speed, precision, and visual clarity. Whether you trade Forex, Indices (DAX, US30), or Commodities (Gold, Oil), this tool handles the math for you. Simply click "Long" or "Short," drag the lines to your levels, and the tool instantly tells you exactly how many lots to t
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
지표
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
지표
러시아어 설명서  /  영어   설명서  /  MT4 버전 주요 기능: 판매자와 구매자의 활동 영역을 표시합니다! 이 지표는 매수 및 매도에 대한 모든 올바른 첫 번째 임펄스 레벨/존을 표시합니다. 진입점 검색이 시작되는 이러한 레벨/존이 활성화되면 레벨의 색상이 바뀌고 특정 색상으로 채워집니다. 상황을 더욱 직관적으로 파악할 수 있도록 화살표도 표시됩니다. LOGIC AI - 템플릿 활성화 시 진입점 검색을 위한 영역(원) 표시 시각적 명확성을 개선하기 위해 인공지능을 사용하여 진입점을 검색한 영역을 표시하는 기능이 추가되었습니다. 더 높은 시간대의 레벨/존 표시(MTF 모드) 더 높은 시간 간격을 사용하여 레벨/존을 표시하는 기능이 추가되었습니다. 또한, 이 지표는 자동 추세 감지 기능(   TPSproTREND PRO   )을 구현했습니다. 거래를 위한 별도의 전문적인 단계별 알고리즘 이 알고리즘은 추세 방향과 반대 방향으로의 당일 거래 모두에 적합하도록 설계되었습니다. 각
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
지표
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
제작자의 제품 더 보기
NeuroCatalyst AI
Vadim Simonov
Experts
NeuroCatalyst_AI: 당신의 24/7 AI 트레이딩 파트너. 시장 데이터를 안정적인 수익으로 전환하세요. #외환 전문가 어드바이저 #AI 트레이딩 #자동화 트레이딩 #신경망 #트레이딩 로봇 #수동적 소득 #MT5 EA #알고리즘 트레이딩 #리스크 관리 #외환 로봇 NeuroProfit Catalyst_AI는 신경망의 힘과 타협 없는 위험 관리를 결합한 차세대 전문가 어드바이저입니다. 시간을 소중히 여기고 안정성을 추구하는 분들을 위해 제작되었으며, 수십 개의 시장 매개변수 분석을 기반으로 24시간 내내 작동하여 트레이딩 프로세스를 완전히 자동화하고 정보에 입각한 결정을 내립니다. 감정에 기반한 트레이딩을 멈추고 알고리즘으로 수익 창출을 시작하세요. NeuroCatalyst_AI란 무엇인가요? NeuroCatalyst_AI는 또 다른 어드바이저가 아닙니다. 그 핵심에 독특한 신경망 의사 결정 로직을 지닌 고도로 발달한 자동화 시스템입니다. 여러 기술 지표의 데이터를 처리하
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변