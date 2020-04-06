BVG BankAlgo EA
- Van Thong Vo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
📌 BVG BankAlgo EA - Smart DCA & Hedge Recovery System
BVG BankAlgo EA ist eine Handelsmaschine im institutionellen Stil, die eine adaptive DCA-Skalierungsstrategie mit einem leistungsstarken Hedge-Recovery-System kombiniert.
Keine Indikatoren, kein Repaint, keine Verzögerung - nur eine reine preisgesteuerte Ausführung, die für einen niedrigen Drawdown und eine schnelle Zykluserholung entwickelt wurde.
Der EA ist vollständig anpassbar und eignet sich für den M1-Handel, wo Präzision und Geschwindigkeit am wichtigsten sind.🔥 Hauptvorteile
✔ Dual Engine: DCA + Hedge
-
DCA-Modul eröffnet Positionen mit kontrollierten Schrittabständen
-
Hedge-Modul stabilisiert Aktien bei starken Markttrends
-
Beide Systeme arbeiten unabhängig oder zusammen
✔ Geldbasierter Take Profit
-
Jeder Zyklus wird geschlossen, wenn ein definierter Gewinn in Geld erreicht wird
-
Unterstützt Global TP zum Schließen aller Positionen auf einmal
✔ Erweiterte Risikoabsicherung
-
Max Drawdown % Grenze
-
Limit für maximale Aufträge
-
Schutz des Mindestguthabens
-
Vollständige Zykluskontrolle
✔ Leichte und schnelle Ausführung
-
Funktioniert bei allen Brokern
-
Vollständig kompatibel mit ECN-Konten
-
Geringe CPU- und Speichernutzung
✔ Keine Indikatoren erforderlich
-
Stabil bei allen Marktbedingungen
-
Funktioniert in Skalierungs-, Erholungs- und Range-Phasen
-
Ideal für Scalper-Einstiege und Volatilitätsbewegungen
-
EA eröffnet eine erste Position (Kauf oder Verkauf).
-
Wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt, fügt das DCA-Modul Positionen in festen Schritten hinzu.
-
Wenn sich der Trend fortsetzt, eröffnet das Hedge-Modul entgegengesetzte Positionen, um den gleitenden Verlust zu reduzieren.
-
Der Zyklus schließt sich, wenn:
-
DCA TP Geld erreicht ist
-
Hedge TP Geld erreicht ist
-
der globale TP erreicht ist
-
Mit dieser Methode wird erreicht:
-
Glatte Aktienkurve
-
Kontrollierter Drawdown
-
Hohe Wahrscheinlichkeit des Zyklusabschlusses
DCA-Einstellungen
-
UseDCA - Aktivieren/Deaktivieren des DCA-Moduls
-
DCA_StartLot - Anfängliche DCA-Losgröße
-
DCA_K - Lot-Multiplikator für DCA-Skalierung
-
DCA_Step - Mindestabstand zwischen DCA-Trades
-
DCA_TP_Money - Gewinnmitnahme in Geld für DCA-Zyklus
-
DCA_MaxSameDirectionOrders - Maximal zulässige DCA-Orders
Hedge-Einstellungen
-
UseHedge - Aktiviert den Hedge-Handel
-
HG_StartLot - Anfängliche Hedge-Lotgröße
-
HG_Step - Abstand zwischen den Hedge-Ebenen
-
HG_TP_Money - Gewinnziel für Hedge-Zyklus
-
HG_MaxOrders - Maximale Hedge-Geschäfte
Globaler TP
-
UseGlobalTP - Aktiviert globalen Abschluss
-
GlobalTP_Money - Zielgewinn für alle Positionen zusammen
Schutz
-
DCA_MaxDDPercent - Maximal zulässiger Drawdown
-
MinBalanceLimit - Handelsstopp unterhalb dieses Saldos
-
Zeitrahmen: M1
-
Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY
-
Konto-Typ: ECN / Rohspanne
-
Mindesteinlage: $100-$300 (Cent oder Standard)