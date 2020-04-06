📌 BVG BankAlgo EA - Smart DCA & Hedge Recovery System

BVG BankAlgo EA ist eine Handelsmaschine im institutionellen Stil, die eine adaptive DCA-Skalierungsstrategie mit einem leistungsstarken Hedge-Recovery-System kombiniert.

Keine Indikatoren, kein Repaint, keine Verzögerung - nur eine reine preisgesteuerte Ausführung, die für einen niedrigen Drawdown und eine schnelle Zykluserholung entwickelt wurde.

Der EA ist vollständig anpassbar und eignet sich für den M1-Handel, wo Präzision und Geschwindigkeit am wichtigsten sind.

✔ Dual Engine: DCA + Hedge

DCA-Modul eröffnet Positionen mit kontrollierten Schrittabständen

Hedge-Modul stabilisiert Aktien bei starken Markttrends

Beide Systeme arbeiten unabhängig oder zusammen

✔ Geldbasierter Take Profit

Jeder Zyklus wird geschlossen, wenn ein definierter Gewinn in Geld erreicht wird

Unterstützt Global TP zum Schließen aller Positionen auf einmal

✔ Erweiterte Risikoabsicherung

Max Drawdown % Grenze

Limit für maximale Aufträge

Schutz des Mindestguthabens

Vollständige Zykluskontrolle

✔ Leichte und schnelle Ausführung

Funktioniert bei allen Brokern

Vollständig kompatibel mit ECN-Konten

Geringe CPU- und Speichernutzung

✔ Keine Indikatoren erforderlich

Stabil bei allen Marktbedingungen

Funktioniert in Skalierungs-, Erholungs- und Range-Phasen

Ideal für Scalper-Einstiege und Volatilitätsbewegungen

EA eröffnet eine erste Position (Kauf oder Verkauf). Wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt, fügt das DCA-Modul Positionen in festen Schritten hinzu. Wenn sich der Trend fortsetzt, eröffnet das Hedge-Modul entgegengesetzte Positionen, um den gleitenden Verlust zu reduzieren. Der Zyklus schließt sich, wenn: DCA TP Geld erreicht ist

Hedge TP Geld erreicht ist

der globale TP erreicht ist

Mit dieser Methode wird erreicht:

Glatte Aktienkurve

Kontrollierter Drawdown

Hohe Wahrscheinlichkeit des Zyklusabschlusses

DCA-Einstellungen

UseDCA - Aktivieren/Deaktivieren des DCA-Moduls

DCA_StartLot - Anfängliche DCA-Losgröße

DCA_K - Lot-Multiplikator für DCA-Skalierung

DCA_Step - Mindestabstand zwischen DCA-Trades

DCA_TP_Money - Gewinnmitnahme in Geld für DCA-Zyklus

DCA_MaxSameDirectionOrders - Maximal zulässige DCA-Orders

Hedge-Einstellungen

UseHedge - Aktiviert den Hedge-Handel

HG_StartLot - Anfängliche Hedge-Lotgröße

HG_Step - Abstand zwischen den Hedge-Ebenen

HG_TP_Money - Gewinnziel für Hedge-Zyklus

HG_MaxOrders - Maximale Hedge-Geschäfte

Globaler TP

UseGlobalTP - Aktiviert globalen Abschluss

GlobalTP_Money - Zielgewinn für alle Positionen zusammen

Schutz

DCA_MaxDDPercent - Maximal zulässiger Drawdown

MinBalanceLimit - Handelsstopp unterhalb dieses Saldos

Zeitrahmen: M1

Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY

Konto-Typ: ECN / Rohspanne

Mindesteinlage: $100-$300 (Cent oder Standard)

⚙️🧪 E