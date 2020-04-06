BVG BankAlgo EA

📌 BVG BankAlgo EA - Smart DCA & Hedge Recovery System

BVG BankAlgo EA ist eine Handelsmaschine im institutionellen Stil, die eine adaptive DCA-Skalierungsstrategie mit einem leistungsstarken Hedge-Recovery-System kombiniert.
Keine Indikatoren, kein Repaint, keine Verzögerung - nur eine reine preisgesteuerte Ausführung, die für einen niedrigen Drawdown und eine schnelle Zykluserholung entwickelt wurde.

Der EA ist vollständig anpassbar und eignet sich für den M1-Handel, wo Präzision und Geschwindigkeit am wichtigsten sind.

🔥 Hauptvorteile

Dual Engine: DCA + Hedge

  • DCA-Modul eröffnet Positionen mit kontrollierten Schrittabständen

  • Hedge-Modul stabilisiert Aktien bei starken Markttrends

  • Beide Systeme arbeiten unabhängig oder zusammen

Geldbasierter Take Profit

  • Jeder Zyklus wird geschlossen, wenn ein definierter Gewinn in Geld erreicht wird

  • Unterstützt Global TP zum Schließen aller Positionen auf einmal

Erweiterte Risikoabsicherung

  • Max Drawdown % Grenze

  • Limit für maximale Aufträge

  • Schutz des Mindestguthabens

  • Vollständige Zykluskontrolle

Leichte und schnelle Ausführung

  • Funktioniert bei allen Brokern

  • Vollständig kompatibel mit ECN-Konten

  • Geringe CPU- und Speichernutzung

Keine Indikatoren erforderlich

  • Stabil bei allen Marktbedingungen

  • Funktioniert in Skalierungs-, Erholungs- und Range-Phasen

  • Ideal für Scalper-Einstiege und Volatilitätsbewegungen

📈 Wie es funktioniert

  1. EA eröffnet eine erste Position (Kauf oder Verkauf).

  2. Wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt, fügt das DCA-Modul Positionen in festen Schritten hinzu.

  3. Wenn sich der Trend fortsetzt, eröffnet das Hedge-Modul entgegengesetzte Positionen, um den gleitenden Verlust zu reduzieren.

  4. Der Zyklus schließt sich, wenn:

    • DCA TP Geld erreicht ist

    • Hedge TP Geld erreicht ist

    • der globale TP erreicht ist

Mit dieser Methode wird erreicht:

  • Glatte Aktienkurve

  • Kontrollierter Drawdown

  • Hohe Wahrscheinlichkeit des Zyklusabschlusses

⚙️ Eingabeparameter

DCA-Einstellungen

  • UseDCA - Aktivieren/Deaktivieren des DCA-Moduls

  • DCA_StartLot - Anfängliche DCA-Losgröße

  • DCA_K - Lot-Multiplikator für DCA-Skalierung

  • DCA_Step - Mindestabstand zwischen DCA-Trades

  • DCA_TP_Money - Gewinnmitnahme in Geld für DCA-Zyklus

  • DCA_MaxSameDirectionOrders - Maximal zulässige DCA-Orders

Hedge-Einstellungen

  • UseHedge - Aktiviert den Hedge-Handel

  • HG_StartLot - Anfängliche Hedge-Lotgröße

  • HG_Step - Abstand zwischen den Hedge-Ebenen

  • HG_TP_Money - Gewinnziel für Hedge-Zyklus

  • HG_MaxOrders - Maximale Hedge-Geschäfte

Globaler TP

  • UseGlobalTP - Aktiviert globalen Abschluss

  • GlobalTP_Money - Zielgewinn für alle Positionen zusammen

Schutz

  • DCA_MaxDDPercent - Maximal zulässiger Drawdown

  • MinBalanceLimit - Handelsstopp unterhalb dieses Saldos

🧪 E mpfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M1

  • Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY

  • Konto-Typ: ECN / Rohspanne

  • Mindesteinlage: $100-$300 (Cent oder Standard)


Video BVG BankAlgo EA
Empfohlene Produkte
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
Experten
Der EA hat Live-Signale   mit vielen Monaten des stabilen Handels und  niedrigem Drawdown : Live-Signal   (Sie können die Set-Datei in der Beschreibung finden) Handelssignal mit hohem Risiko Night Hunter Pro ist ein fortschrittliches Scalping-System , das intelligente Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen mit ausgefeilten Filtermethoden nutzt, um nur die sichersten Trades in ruhigen Marktphasen zu identifizieren. Das System ist auf ein langfristig stabiles Wachstum ausgerichtet. Es ist ein profes
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experten
CHF Portal ist speziell für den Handel mit USDCHF konzipiert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von CHF Portal basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet CHF Portal mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf der historischen Volatilität und der Preisbewegung basiert. Es versucht, das Top oder Bottom in einem Trend herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass CHF Portal in der Lage ist
Scalping PartnerPro EA
Victor Ramon Castillo Duran
Experten
Was macht S-Mart PRO? S-Mart PRO analysiert jeden Tag automatisch die folgenden Schlüsselelemente: Wichtige Marktlevel • Erkennt die Hochs und Tiefs des Vortages als kritische Entscheidungszonen. Bestätigung des echten Trends • Verwendet einen 200-Perioden-Gleitenden Durchschnitt im H4-Chart, um zu bestätigen, ob der Markt im Aufwärts- oder Abwärtstrend ist, und handelt nur in Trendrichtung. Einstiegsbestätigung durch Price Action • Wartet auf die Berührung eines Schlüssellevels und dessen
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Experten
FxGold Marathon BreakOut ist ein einfaches, aber effektives Handelssystem, das auf ausbrechenden Kurspartnern basiert. EA ist ein langfristiges stabiles Wachstum Handelssystem mit realistischen Ergebnis . EA wurde für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ein volatiler und hochliquider Rohstoff. Eigenschaften: Konto-Schutz durch akzeptable konsekutive Verlust. Auto MM Brauchen Sie nicht schnell VPS nur Laptop oder PC und stabile Internetverbindung, können Sie am Wochenende herunterfahren dann starten Sie e
TPS Pair Hedging EA
Gopal Goswami
Experten
Wir stellen Ihnen den TPS Pair Hedging EA vor - Ihre ultimative Lösung für präzise Pair Trading-Strategien! Möchten Sie sich in der komplizierten Welt des Forex-Paarhandels mit Finesse und Effizienz bewegen? Dann ist der TPS Pair Hedging EA genau das Richtige für Sie. Er ist Ihr fortschrittlicher Handelsbegleiter, der entwickelt wurde, um unter dynamischen Marktbedingungen zu glänzen. Der TPS Pair Hedging EA gibt Händlern einen innovativen Algorithmus an die Hand, der nahtlos korrelierte Bewegun
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experten
Diese Strategie zeichnet sich durch Einfachheit und Grobheit aus. Einfache Dinge, sie ist weithin anwendbar, langlebig, starke Stabilität. Das ist ein Vorteil, wenn man eine gewisse Menge an Geld hat, denn die Nachfrage nach großem Geld ist stabil. Das Bedürfnis nach kleinem Kapital ist Effizienz. Effizienz erfordert eine intensive Landwirtschaft. Es gibt eine Menge Dinge, die man verfeinern kann, um die Effizienz zu steigern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine ausgeklügelte EA-Geldmasch
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Indikatoren
Der Indikator zeigt auf dem Diagramm die genauen Einstiegspunkte in den Markt, die genauen Ausstiegspunkte, den maximal möglichen Gewinn eines Geschäfts (für diejenigen, die den Gewinn nach ihrem eigenen System für den Ausstieg aus dem Geschäft mitnehmen), die Punkte für das Trailing der offenen Positionen sowie eine detaillierte Statistik. Die Statistik ermöglicht es, die profitabelsten Handelsinstrumente auszuwählen und auch die potenziellen Gewinne zu bestimmen. Der Indikator zeichnet seine S
Shark Expert Advisor
Farhad Kia
5 (1)
Experten
Dieser EA arbeitet auf der Grundlage unseres Shark-Indikators (https://www.mql5.com/en/market/product/22786) . Nachdem wir diesen EA mehr als 2 Monate lang getestet und Live-Signale auf unserem Telegram-Kanal https://t.me/SharkChannel veröffentlicht haben , haben wir so viele positive Rückmeldungen von den Kunden erhalten. Daher habe ich beschlossen, diesen einfachen, aber schönen EA auf den Markt zu bringen! Der Roboter ist multi pair und multi timeframe. So kann er mehrere Instrumente auf vers
Best Win Lite
Chun Kit Lee
Experten
Best Win EA - Lite ist Best Win - Lite Vision, die Produktseite : https://www.mql5.com/en/market/product/44014 Das Spacial § Zwei Systeme in diesem EA,Normal System ist ein Trend Handel，Contrarian System ist ein Martingal . § Der Trend Handel hinzufügen, um den Gewinn zu erhöhen. §Haben Sie eine einfache CCY Power System. §Aufzeichnung der Top-Preis & erreichen einen bestimmten Abstand wieder zu öffnen order. §Can Set die Zeit-Einstellung verwenden auf Nacht scalper. Dieser EA ist geeignet für
T Dog
Chi Hi Wu
1 (1)
Experten
T Dog ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der das Ergebnis von mehr als 10 Jahren Marktforschung und Programmierung von Expert Advisors ist. Sie könnten auf allen Forex, Indizes und Rohstoffe laufen. Er verwendet mehrere Indikatoren, um den Markteintritt mit einem fortschrittlichen Exit-Algorithmus zu bestimmen. T Dog Build-in News-Filter, die in der Lage, den Handel zu stoppen, während die Nachrichten Releases. Es ist auch möglich, den Trailing Stop zu aktivieren, um Ihre Gewinne zu siche
Best Win EA
Chun Kit Lee
Experten
Die Spacial § Zwei System in diesem EA,Normal System ist ein Trend trading，Contrarian System ist ein martingale . § Der Trend Handel hinzufügen, um den Gewinn zu erhöhen. §Haben Sie eine einfache CCY Power System. §Aufzeichnung der Top-Preis & erreichen einen bestimmten Abstand wieder zu öffnen order. §Can Set die Zeit-Einstellung verwenden auf Nacht scalper. Dieser EA ist geeignet für den Handel mit EUR/USD, CAD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, oder anderen Symbolen, die Sie m
Damascus Dagger
Yu Pang Chan
3 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet Scalping als Hauptstrategie, die auf einem statistischen Modell namens Bollinger Band basiert. Er verfügt über zwei Ausstiegsstrategien, die 1st und 2nd dagger genannt werden. Der 1. Dolch steigt an der Mittellinie des Bandes aus und der 2. Dolch steigt durch Trailing bis zum maximalen Gewinn aus. Es wird empfohlen, beide Strategien zu verwenden, um das Risiko zu senken, da das Los für jeden Dagger in zwei Hälften geteilt wird. Empfohlen: M5/M15, EURAUD/GBPAUD, EC
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indikatoren
Implement analysiert die Marktdynamik für Pivot-Punkte. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie die richtigen Umkehrpunkte für einen beständig profitablen Handel erkennen, kaufen Sie diesen Indikator. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt in Streifen an. Fertiges Handelssystem. Das Funktionsprinzip des Indikators besteht darin, den aktuellen Marktzustand automatisch zu bestimmen, wenn er auf einem Diagramm platziert wird, historische Daten auf der Grundlage historischer Daten zu analys
StepperNewVision
Evgenii Matveev
Experten
Stepper neue Vision Neuer Grid Advisor mit Martingale und Reverse Orders. Orders mit einer gepaarten Reverse-Order werden nachgezogen, bis der angegebene Gewinn erreicht ist. Die TP-Linie wird ebenfalls nachgezogen, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Im Falle eines Drawdowns wird der Mechanismus zur Verringerung des Lots der "drainierten" Orders aktiviert. Neue Aufträge werden durch ein Oszillatorsignal eröffnet und durch einen Trendindikator gefiltert. Beim Aufbau des Gitters wird das M
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
FiboMagic Expert
Ivan Zapuskalov
Experten
Dieser Expert Advisor wird in Verbindung mit dem Indikator FiboMagic Pro https://www.mql5.com/ru/market/product/64978?source=Site+Profile verwendet. FiboMagic Pro zeigt Ihnen: 1) Welcher Weg zu handeln ist 2) Klare Kriterien für den Einstiegspunkt beim Durchbrechen der Gegentrendlinie in der Fibonacci-Struktur 3) Klare Kriterien für den Ausstiegspunkt auf Basis der Levels FiboMagic Expert bietet Ihnen halbautomatischen Handel auf der Basis von Indikatorsignalen, nämlich: Der FiboMagic Expert Ad
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Experten
EA Atom ist ein Expert Advisor mit einem einzigartigen Handelsalgorithmus. Der EA arbeitet an der Aufschlüsselung der hohen oder niedrigen Niveaus des Vortages Erfolgreiche und bewährte Strategien sind in den Algorithmus des Beraters integriert, die es Ihnen ermöglichen, Gewinne bei der Preisgestaltung von Vermögenswerten mit allen Feinheiten der technischen und Computeranalyse zu erzielen. Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen sowie Zugang zu einem privaten Telegramm-Chat
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
HF PriceGrid
Wong Sze Wai
5 (1)
Utilitys
Dieser Indikator hilft Ihnen bei der einfachen Berechnung der Preisbewegung. Sie können die Gürtelgröße mit den Eingabeparametern für Ihren Handelsstil ändern, wie Hedge, Swing Trader, ect. Es können Sie leicht zu finden, Ihre takeprofit und stoploss Zielpreis im Diagramm. Für weitere Informationen über meine Tools und EA, können Sie meinen Kanal unten beitreten, ich danke Ihnen. Telegramm-Kanal: t.me/HenryEAChannel
FREE
IARobotic
Richard Cristian De Oliveira
Experten
Roboter mit 100% garantiertem Gewinn, Beute Gewinne von 0,01 mit einer Bankroll von 1 EUR. Alles wird mit dem Kauf erklärt werden, die Währungen zu handeln und wie man den meisten Gewinn zu machen. Roboter macht 300% mit einer Bankroll von 1000 EUR in einem Monat. Roboter mit 100% garantiertem Gewinn, Gewinne mit Beute von 0,01 im Wert von 1 EUR Bankroll. Alles wird mit dem Kauf übergeben werden, zwischen den Münzen zu handeln und wie man von der maximalen profitieren. Roboter macht 300% mit
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experten
BBVectorDynamics_Robot ist ein innovativer Trading Advisor, der speziell für volatile Märkte entwickelt wurde. Basierend auf einzigartigen Algorithmen zur Analyse von Marktkräften und zur Identifizierung von Ungleichgewichten zwischen Käufern und Verkäufern, hilft Ihnen dieser Advisor, präzise und wohlüberlegte Entscheidungen im Handelsprozess zu treffen. Hauptmerkmale des bb vector dynamics_robot advisor: Berechnung von dynamischen Vektoren. Das System ermittelt die Differenzen zwischen den e
Beluga
SERGEI CHERNOV
Experten
Beluga ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Aufträge in Richtung eines lokalen Trends eröffnet. Jede Position wird von einem Stop- und Take-Profit-Level begleitet. Es gibt einen Trailing-Stop-Mechanismus. Es gibt ein Geldmanagementsystem - mit einer Erhöhung der Einlage erhöht sich das Volumen der eröffneten Position, das automatisch berechnet wird. Eingabeparameter: Magic-Positions-ID Lot-fixed lot - wird verwendet, wenn der Money-Management-Mechanismus deaktiviert ist UseFixSto
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experten
Lemon Cat Scalper Kostenlose Version. Der ideale Zeitrahmen für diesen EA ist M15, aber auch niedrigere Zeitrahmen sind geeignet. Ich habe hauptsächlich M15 und M5 zum Backtesting verwendet. Dieser EA verwendet einfach frühere Balken, um die Position für Eröffnungsaufträge zu bestimmen. Er verwendet eine sehr spezielle Strategie zur Verteidigung von Verlustpositionen und hat für die meisten Symbole einen Backtest von 10 Jahren bestanden. Dieser EA ist vor allem für EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD
FREE
FiboMagic Auto
Ivan Zapuskalov
Experten
Dieser Expert Advisor wird in Verbindung mit dem FiboMagic Pro Indikator https://www.mql5.com/ru/market/product/64978?source=Site+Profile verwendet. Der FiboMagic Pro Indikator zeigt Ihnen: 1) Welcher Weg zu handeln ist 2) Klare Einstiegskriterien für das Durchbrechen der Gegentrendlinie in der Fibonacci-Struktur 3) Klare Ausstiegskriterien auf Basis der Levels Der FiboMagic Auto Expert Advisor ermöglicht Ihnen den automatischen Handel auf der Grundlage der Signale des FiboMagic Pro Indikato
SMA Trend
Marco Barbosa
Experten
Dieser Experte sucht Preistrends durch die Interaktion von zwei SMAs. Die Hauptidee ist, wenig und schnell zu verlieren und langsam und viel zu gewinnen. Funktionsweise : Wenn der schnellere gleitende Durchschnitt über dem langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt und der Preis über dem schnelleren gleitenden Durchschnitt liegt, ist dies ein Einstiegssignal zum Kauf. Wenn der Kurs unter den schnelleren gleitenden Durchschnitt fällt, ist dies ein Signal, den Handel zu schließen. Das Gleiche
Hidden Gem EurUsd
rachid el jaafari
Experten
Verborgenes Juwel: KI-gestützte Präzision für den EURUSD-Handel mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau Hidden Gem - EURUSD Edition ist eine spezielle Version des Expert Advisors (EA) der nächsten Generation, die ausschließlich für eines der meistgehandelten Währungspaare der Welt entwickelt wurde: EUR/USD . Diese Elite-Version nutzt modernste künstliche Intelligenz, um eine ultrapräzise Handelsausführung, maßgeschneiderte Risiko-Rendite-Strategien und eine marktadaptive Logik zu liefer
Night EA
Atif Zafar
Experten
EA arbeitet mit keinem der technischen Indikatoren. Er arbeitet mit Logik in einem langsamen Markt. Es ist sehr wichtig, dem EA einen GMT-Offset-Wert zu geben. Der GMT-Offset-Wert ist der Wert, der der Offset-Zeit des Charts entsprechen muss. Wenn Ihr Chart GMT +3 ist, dann geben Sie den GMT-Offset-Wert 3. Getestet mit 99,90% Daten Modellierung Qualität. Empfehlungen : Entwickelt für M1, EURUSD ECN Broker mit 5 Punkten Einstellungen Lotgröße: manuelle Lotgröße, wenn "Money Management" deaktivier
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experten
Imperium-Muster EA VERWENDET ES NUR MIT DEN SET-DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---er hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis bekommen ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynamischen Ausstieg schließen kann. Diese Funk
Shauns CoPilot
Shaun Mark Featherstone
5 (6)
Experten
Shauns CoPilot EA: Flaggschiff-Präzisions-EA von einem renommierten EA-Experten (Derzeit 8 weitere Verkäufe bis zur Preiserhöhung auf $210) SET-DATEIEN HIER HERUNTERLADEN Sie können die Live-Handelsergebnisse auf myfxbook hier ansehen - myfxbook.com/portfolio/ea-trader-darwinex-zero/11547575 Bonus: Privater Telegramm-Zugang inbegriffen+- https://t.me/TheEATraderUK Mit Ihrem Kauf erhalten Sie auch Zugang zu Shauns privatem Telegram-Hub: Vorveröffentlichte Builds & experimentelle Module Kurati
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Weitere Produkte dieses Autors
BVG Algo Trader
Van Thong Vo
Experten
BVG Algo Trader BVG Algo Trader ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für einen stabilen Langzeitbetrieb unter verschiedenen Marktbedingungen konzipiert wurde. Der EA verwendet einen dynamischen Mittelwertbildungsalgorithmus mit intelligentem Positionsmanagement, Volatilitätsfiltern, Trenderkennung und integrierten Schutzschichten. Es werden keine riskanten Strategien wie Tick-Scalping, Arbitrage oder Hochfrequenzhandel eingesetzt. Hauptmerkmale Intelligentes Positionsmanagement Der EA
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension