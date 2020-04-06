BVG BankAlgo EA

📌 BVG BankAlgo EA - Sistema inteligente de recuperación de cobertura y DCA

BVG BankAlgo EA es un motor de trading de estilo institucional que combina una estrategia adaptativa de escalado DCA con un potente Sistema de Recuperación de Cobertura.
Sin indicadores, sin repintado, sin lag - sólo pura ejecución impulsada por el precio diseñada para un drawdown bajo y una rápida recuperación del ciclo.

El EA es totalmente personalizable y adecuado para el trading M1, donde la precisión y la velocidad son lo más importante.

Principales Ventajas

Motor dual: DCA + Cobertura

  • El módulo DCA abre posiciones a distancias de paso controladas

  • El módulo Hedge estabiliza la renta variable cuando la tendencia del mercado es fuerte

  • Ambos sistemas funcionan de forma independiente o conjunta

Toma de beneficios basada en el dinero

  • Cada ciclo se cierra al alcanzar un beneficio definido en dinero

  • Soporta TP Global para cerrar todas las posiciones a la vez

Protección avanzada contra riesgos

  • Límite máximo de Drawdown

  • Límite máximo de órdenes

  • Protección de saldo mínimo

  • Control de ciclo completo

Ejecución ligera y rápida

  • Funciona en todos los brokers

  • Totalmente compatible con cuentas ECN

  • Bajo uso de CPU y memoria

No necesita indicadores

  • Estable en todas las condiciones de mercado

  • Funciona en fases de scalping, recuperación y rango

  • Ideal para entradas estilo scalper y movimientos de volatilidad

Cómo funciona

  1. El EA abre una posición inicial (Compra o Venta).

  2. Si el precio se mueve en contra de la operación, el módulo DCA añade posiciones a pasos fijos.

  3. Si la tendencia continúa, el módulo de Cobertura abre posiciones opuestas para reducir la pérdida flotante.

  4. El ciclo se cierra cuando

    • Se alcanza el dinero TP de DCA

    • Se alcanza el dinero del TP de Cobertura

    • Se alcanza el TP global

Con este método se consigue:

  • Curva de renta variable suave

  • Reducción controlada

  • Alta probabilidad de finalización del ciclo

⚙️ Parámetros de entrada

Ajustes del DCA

  • UseDCA - Activar/desactivar módulo DCA

  • DCA_StartLot - Tamaño inicial del lote DCA

  • DCA_K - Multiplicador del lote para el escalado DCA

  • DCA_Step - Distancia mínima entre operaciones DCA

  • DCA_TP_Money - Toma de beneficios en dinero para el ciclo DCA

  • DCA_MaxSameDirectionOrders - Máximo de órdenes DCA permitidas

Ajustes de cobertura

  • UseHedge - Habilitar negociación de cobertura

  • HG_StartLot - Tamaño inicial del lote de cobertura

  • HG_Step - Distancia entre capas de cobertura

  • HG_TP_Money - Objetivo de beneficio para el ciclo de cobertura

  • HG_MaxOrders - Operaciones de cobertura máximas

TP Global

  • UseGlobalTP - Habilitar cierre global

  • GlobalTP_Money - Objetivo de beneficio para todas las posiciones combinadas

Protección

  • DCA_MaxDDPercent - Reducción máxima permitida

  • MinBalanceLimit - Detener la negociación por debajo de este saldo

Ajustes recomendados

  • Marco temporal: M1

  • Pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY

  • Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

  • Depósito mínimo: $100-$300 (Cent o Standard)


Video BVG BankAlgo EA
