📌 BVG BankAlgo EA - Sistema inteligente de recuperación de cobertura y DCA

BVG BankAlgo EA es un motor de trading de estilo institucional que combina una estrategia adaptativa de escalado DCA con un potente Sistema de Recuperación de Cobertura.

Sin indicadores, sin repintado, sin lag - sólo pura ejecución impulsada por el precio diseñada para un drawdown bajo y una rápida recuperación del ciclo.

El EA es totalmente personalizable y adecuado para el trading M1, donde la precisión y la velocidad son lo más importante.

✔ Motor dual: DCA + Cobertura

El módulo DCA abre posiciones a distancias de paso controladas

El módulo Hedge estabiliza la renta variable cuando la tendencia del mercado es fuerte

Ambos sistemas funcionan de forma independiente o conjunta

✔ Toma de beneficios basada en el dinero

Cada ciclo se cierra al alcanzar un beneficio definido en dinero

Soporta TP Global para cerrar todas las posiciones a la vez

Protección avanzada contra riesgos

Límite máximo de Drawdown

Límite máximo de órdenes

Protección de saldo mínimo

Control de ciclo completo

✔ Ejecución ligera y rápida

Funciona en todos los brokers

Totalmente compatible con cuentas ECN

Bajo uso de CPU y memoria

No necesita indicadores

Estable en todas las condiciones de mercado

Funciona en fases de scalping, recuperación y rango

Ideal para entradas estilo scalper y movimientos de volatilidad

El EA abre una posición inicial (Compra o Venta). Si el precio se mueve en contra de la operación, el módulo DCA añade posiciones a pasos fijos. Si la tendencia continúa, el módulo de Cobertura abre posiciones opuestas para reducir la pérdida flotante. El ciclo se cierra cuando Se alcanza el dinero TP de DCA

Se alcanza el dinero del TP de Cobertura

Se alcanza el TP global

Con este método se consigue:

Curva de renta variable suave

Reducción controlada

Alta probabilidad de finalización del ciclo

Ajustes del DCA

UseDCA - Activar/desactivar módulo DCA

DCA_StartLot - Tamaño inicial del lote DCA

DCA_K - Multiplicador del lote para el escalado DCA

DCA_Step - Distancia mínima entre operaciones DCA

DCA_TP_Money - Toma de beneficios en dinero para el ciclo DCA

DCA_MaxSameDirectionOrders - Máximo de órdenes DCA permitidas

Ajustes de cobertura

UseHedge - Habilitar negociación de cobertura

HG_StartLot - Tamaño inicial del lote de cobertura

HG_Step - Distancia entre capas de cobertura

HG_TP_Money - Objetivo de beneficio para el ciclo de cobertura

HG_MaxOrders - Operaciones de cobertura máximas

TP Global

UseGlobalTP - Habilitar cierre global

GlobalTP_Money - Objetivo de beneficio para todas las posiciones combinadas

Protección

DCA_MaxDDPercent - Reducción máxima permitida

MinBalanceLimit - Detener la negociación por debajo de este saldo

Marco temporal: M1

Pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY

Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

Depósito mínimo: $100-$300 (Cent o Standard)

