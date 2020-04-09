Positioning Size Advisor

Der ultimative visuelle Handelsassistent für MT5

Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko zu erraten. Der Stoploss- und Profit-Manager verwandelt Ihren Chart in ein vollständig interaktives Handelscockpit. Zeichnen Sie Ihr Setup, definieren Sie Ihr Risiko und führen Sie Trades mit Laserpräzision aus - und das alles, ohne einen Taschenrechner zu öffnen.

🚀 Warum Sie dieses Tool brauchen

Der Handel erfordert Schnelligkeit und Genauigkeit. Mit diesem Tool können Sie ein Setup mit Hilfe einer Drag-and-Drop-Box visuell identifizieren, automatisch die perfekte Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands berechnen und den Handel sofort platzieren. Ganz gleich, ob Sie als Scalper Schnelligkeit oder als Swing-Trader Präzision benötigen, das Tool erledigt die mathematischen Aufgaben, damit Sie sich auf die Preisbewegung konzentrieren können.

🔥 Hauptmerkmale

1. Visueller "Drag & Drop"-Handel

Zeichnen Sie Ihren Handel: Passen Sie Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus direkt auf dem Chart mit Hilfe visueller Linien an.

Live-Aktualisierungen: Während Sie die Linien ziehen, aktualisiert das Dashboard sofort Ihr Risiko-Belohnungs-Verhältnis, den potenziellen Gewinn und das Risiko in Ihrer Kontowährung.

2. Intelligentes Risikomanagement

Auto-Lot-Berechnung (Risiko %): Geben Sie einfach 1,0 für 1% Risiko ein. Der EA berechnet die exakte Lotgröße, die auf der Grundlage Ihres Stop-Loss-Abstands erforderlich ist. Riskieren Sie nie mehr als Sie beabsichtigen.

Festgelegter Lot-Modus: Schalten Sie mit einem einzigen Klick sofort zwischen "Risiko %" und "Fixed Lot" (z. B. 0,10 Lots) um.

3. Intelligente Order-Ausführung

Markteintritt mit einem Mausklick: Führen Sie sofortige Käufe oder Verkäufe basierend auf Ihrer Box-Analyse aus.

Intelligente schwebende Orders: Die Schaltfläche "Bei Einstieg platzieren" erkennt auf intelligente Weise, ob eine Limit- oder Stop-Order platziert werden soll, je nachdem, wo sich Ihre Einstiegslinie im Verhältnis zum aktuellen Kurs befindet.

4. Handelsmanagement in Echtzeit

Ziehen und Ändern: Sie befinden sich bereits in einem Handel? Ziehen Sie die rote (SL) oder grüne (TP) Linie auf dem Chart, und der EA wird automatisch den Stop Loss und Take Profit Ihrer Live-Order ändern.

Live P/L-Verfolgung: Das Dashboard zeigt Ihren tatsächlichen P/L (einschließlich Swaps und Provisionen) für aktive Trades oder den "Projected P/L" für potenzielle Setups an.

5. Anti-Lag Performance Technologie

Die fortschrittliche "Throttling Engine" sorgt für butterweiche Chart-Bewegungen. Sie können Linien schnell ziehen, ohne dass Ihr MT5-Terminal einfriert oder der Handelsserver überlastet wird.

🛠️ So funktioniert es

Wählen Sie die Richtung: Klicken Sie auf "Long RR" oder "Short RR", um die Setup-Box zu öffnen. Levels anpassen: Ziehen Sie die visuellen Linien auf die von Ihnen gewünschten Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. Eingabe festlegen: Wählen Sie Ihren Risikoprozentsatz (z. B. 1,0 %) oder eine feste Losgröße. Ausführen: Klicken Sie auf PLACE für einen sofortigen Markteintritt.

Klicken Sie auf PLACE AT ENTRY, um einen schwebenden Auftrag an Ihrer blauen Linie zu platzieren.

⚙️ Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Märkte: Forex, Gold (XAUUSD), Indizes, Krypto (jedes von Ihrem Broker unterstützte Symbol).

Schutz der magischen Zahl: Verwaltet seine eigenen Trades unabhängig; wird andere EAs oder manuelle Trades nicht beeinträchtigen.

Strenge Logik: Verhindert versehentliche "Käufe" im "Short-Modus" und vice versa.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risiko. Handeln Sie intelligenter, nicht härter.





Wenn es zusätzliche Funktionen gibt, die Sie gerne hinzufügen möchten, kann ich einige Anfragen je nach Ihrer Strategie anpassen.



