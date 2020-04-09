Positioning Size Advisor

Der ultimative visuelle Handelsassistent für MT5

Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko zu erraten. Der Stoploss- und Profit-Manager verwandelt Ihren Chart in ein vollständig interaktives Handelscockpit. Zeichnen Sie Ihr Setup, definieren Sie Ihr Risiko und führen Sie Trades mit Laserpräzision aus - und das alles, ohne einen Taschenrechner zu öffnen.

🚀 Warum Sie dieses Tool brauchen

Der Handel erfordert Schnelligkeit und Genauigkeit. Mit diesem Tool können Sie ein Setup mit Hilfe einer Drag-and-Drop-Box visuell identifizieren, automatisch die perfekte Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands berechnen und den Handel sofort platzieren. Ganz gleich, ob Sie als Scalper Schnelligkeit oder als Swing-Trader Präzision benötigen, das Tool erledigt die mathematischen Aufgaben, damit Sie sich auf die Preisbewegung konzentrieren können.

🔥 Hauptmerkmale

1. Visueller "Drag & Drop"-Handel

  • Zeichnen Sie Ihren Handel: Passen Sie Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus direkt auf dem Chart mit Hilfe visueller Linien an.

  • Live-Aktualisierungen: Während Sie die Linien ziehen, aktualisiert das Dashboard sofort Ihr Risiko-Belohnungs-Verhältnis, den potenziellen Gewinn und das Risiko in Ihrer Kontowährung.

2. Intelligentes Risikomanagement

  • Auto-Lot-Berechnung (Risiko %): Geben Sie einfach 1,0 für 1% Risiko ein. Der EA berechnet die exakte Lotgröße, die auf der Grundlage Ihres Stop-Loss-Abstands erforderlich ist. Riskieren Sie nie mehr als Sie beabsichtigen.

  • Festgelegter Lot-Modus: Schalten Sie mit einem einzigen Klick sofort zwischen "Risiko %" und "Fixed Lot" (z. B. 0,10 Lots) um.

3. Intelligente Order-Ausführung

  • Markteintritt mit einem Mausklick: Führen Sie sofortige Käufe oder Verkäufe basierend auf Ihrer Box-Analyse aus.

  • Intelligente schwebende Orders: Die Schaltfläche "Bei Einstieg platzieren" erkennt auf intelligente Weise, ob eine Limit- oder Stop-Order platziert werden soll, je nachdem, wo sich Ihre Einstiegslinie im Verhältnis zum aktuellen Kurs befindet.

4. Handelsmanagement in Echtzeit

  • Ziehen und Ändern: Sie befinden sich bereits in einem Handel? Ziehen Sie die rote (SL) oder grüne (TP) Linie auf dem Chart, und der EA wird automatisch den Stop Loss und Take Profit Ihrer Live-Order ändern.

  • Live P/L-Verfolgung: Das Dashboard zeigt Ihren tatsächlichen P/L (einschließlich Swaps und Provisionen) für aktive Trades oder den "Projected P/L" für potenzielle Setups an.

5. Anti-Lag Performance Technologie

  • Die fortschrittliche "Throttling Engine" sorgt für butterweiche Chart-Bewegungen. Sie können Linien schnell ziehen, ohne dass Ihr MT5-Terminal einfriert oder der Handelsserver überlastet wird.

🛠️ So funktioniert es

  1. Wählen Sie die Richtung: Klicken Sie auf "Long RR" oder "Short RR", um die Setup-Box zu öffnen.

  2. Levels anpassen: Ziehen Sie die visuellen Linien auf die von Ihnen gewünschten Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Werte.

  3. Eingabe festlegen: Wählen Sie Ihren Risikoprozentsatz (z. B. 1,0 %) oder eine feste Losgröße.

  4. Ausführen:

    • Klicken Sie auf PLACE für einen sofortigen Markteintritt.

    • Klicken Sie auf PLACE AT ENTRY, um einen schwebenden Auftrag an Ihrer blauen Linie zu platzieren.

⚙️ Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Märkte: Forex, Gold (XAUUSD), Indizes, Krypto (jedes von Ihrem Broker unterstützte Symbol).

  • Schutz der magischen Zahl: Verwaltet seine eigenen Trades unabhängig; wird andere EAs oder manuelle Trades nicht beeinträchtigen.

  • Strenge Logik: Verhindert versehentliche "Käufe" im "Short-Modus" und vice versa.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risiko. Handeln Sie intelligenter, nicht härter.


Wenn es zusätzliche Funktionen gibt, die Sie gerne hinzufügen möchten, kann ich einige Anfragen je nach Ihrer Strategie anpassen.


Risikohinweis:Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie alle Funktionen vor dem Handel.
Empfohlene Produkte
Order Reminder MT5
Nguyen Duc Tam
Utilitys
Dieses Dienstprogramm sendet eine Benachrichtigung an die mobile MT5-App des Händlers (für die MT4-Version, siehe diesen Link ), um ihn an seine offenen Positionen zu erinnern. Sehr nützlich für Teilzeit-Händler, um den Überblick zu behalten und keine Positionen zu vergessen. Um die Benachrichtigung zu aktivieren, besuchen Sie bitte diesen Link ( https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/settings_notifications ) Funktionen Behalten Sie den Überblick über offene Aufträge (schweb
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Utilitys
Haben Sie einen Trading Advisor gekauft, ein Signal abonniert, oder handeln Sie manuell?! Vergessen Sie nicht das Risikomanagement. EA Hedger ist ein professionelles Handelsdienstprogramm mit vielen Einstellungen, mit dem Sie Risiken mithilfe von Hedging verwalten können. Hedging ist eine Handelstechnik, bei der entgegengesetzte Positionen zu den bereits offenen Positionen eröffnet werden. Mit Hilfe von Hedging kann die Position ganz oder teilweise blockiert (gesperrt) werden. Sie haben zum Bei
VirtualStopsMT5
Viktor Shpakovskiy
Utilitys
Ein Dienstprogramm zur Verwaltung offener Positionen mit virtuellen (für den Broker unsichtbaren) Stopps. Virtueller Stop Loss und virtueller Take Profit können frei im Chart verschoben werden. Wenn der Kurs die virtuelle Stop-Linie (TP, SL, TS) berührt, schließt der EA alle Orders der gleichen Richtung auf dem aktuellen Chart. Das Schließen von Orders durch einen virtuellen Take Profit ist nur möglich, wenn ein Gewinn vorliegt. Mit Hilfe des eingebauten Handelssimulators können Sie im Strateg
Risk Control Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilitys
Risk Control Utility MT5 wurde für den manuellen Handel entwickelt. Es hilft Ihnen, Ihre Risiken zu berechnen und zu kontrollieren, Transaktionen zum Breakeven zu übertragen und Positionen mit Trailing Stop zu begleiten. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden. Es kann zur Berechnung eines Handelsloses, zur Berechnung von Stop Loss und Take Profit Levels verwendet werden. Funktioniert mit Währungspaaren, CFDs, Aktien, Indizes, Futures und Kryptowährungen Zeigt Volumen, potenziellen Verlust
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilitys
SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5 SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen. Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht. Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen . Sie versch
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilitys
Dieser Berater ist ein Dashboard, mit dem Sie mehrere Paare mit einem Klick handeln können. klicken       Offen       Schaltfläche zum Öffnen der Bestellung für das ausgewählte Paar. klicken       schließen       Schaltfläche zum Schließen der Bestellung für das ausgewählte Paar. Das Bestelllos ist die vom Benutzer eingegebene Nummer. Positive Zahlen entsprechen Kaufaufträgen, negative Zahlen entsprechen Verkaufsaufträgen. Um die gesamte Bestellung statt nur teilweise zu schließen, klicken Sie
DeletePendingOrderTune
Konstantin Chernov
Utilitys
Skript zum Löschen ausstehender Aufträge Wenn Sie alle ausstehenden Aufträge, die Sie erteilt haben, löschen müssen, wird dieses Skript dies für Sie tun! Erlauben Sie AutoTrading, bevor Sie das Skript ausführen. Verwendung: Führen Sie das Skript in einem Chart aus. Eingabeparameter: Sprache der angezeigten Meldungen (EN, RU, DE, FR, ES) - Sprache der angezeigten Meldungen (Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Spanisch). Magie verwenden: (0 - Magie ignorieren, sonst - nur diese Magie) - wen
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
KALI-FX Trade Manager - Fortgeschrittene Exit- und Risikomanagement-Utility für MetaTrader 5 Der KALI-FX Trade Manager ist ein kompaktes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Handelsausstieg und das Risikomanagement mit Präzision und Konsistenz zu automatisieren. Es integriert Breakeven-Kontrolle , Trailing-Stop-Logik , partielle Schließung , automatische SL/TP-Zuweisung und Equity Protection System - und stellt damit sicher, dass jede Position und das gesamte Konto gemäß vordefinierter
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitys
Trailing Stop Manager PRO — Professionelles Trailing-Stop-Management (MT5) Trailing Stop Manager PRO ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der das Trailing-Stop-Management für offene Positionen automatisiert. Er kann alle Positionen auf dem Konto verwalten oder nur diejenigen, die nach Symbol und/oder MagicNumber gefiltert werden. Der EA bietet mehrere Funktionen: fester Trailing-Stop in Pips, ATR-basiertes Trailing, automatischer Break-Even, Teil­schließung sowie ein visuelles Dashboard. Zwe
KeyboardTrading
Maksim Galichev
Utilitys
Das Skript ermöglicht es Ihnen, Positionen schnell über die Tastatur zu steuern..: Pfeil ↑ → KAUFEN öffnen Pfeil → SELL öffnen Pfeil → → ALLE Positionen schließen Tastenfunktionen: Automatisches Schließen von gegnerischen Positionen Wenn ein KAUFEN eröffnet wird, werden alle VERKAUFEN geschlossen und umgekehrt. Positionen in der gleichen Richtung bleiben erhalten (sie können kumuliert werden). Flexible Einstellungen: LotGröße. Take Profit in Punkten (TP_Points). Stop Loss ist deaktiviert (kan
Close All in 1s2 MT5
Seng Yang
5 (3)
Utilitys
Hallo an alle Close All Button Ein Skript zum Schließen aller Marktpositionen und/oder schwebenden Aufträge. ----------------------------------------------------------------------------------- Dies ist der Close All Marktpositionen und/oder schwebende Aufträge schließen Sie können alle Aufträge in 1 Sekunde mit einem Klick schließen Download für Demo-Konto: Download on Demo Account:  Close All in 1s v1.4 Only Demo.ex5 - Google Drive Free version:  https://www.mql5.com/en/market/product/74159
CloseByLossOrProfit
Konstantin Chernov
Utilitys
CloseByLossOrProfit Expert Advisor schließt alle Positionen, wenn ihr Gesamtgewinn oder -verlust einen bestimmten Wert (in der Einzahlungswährung) erreicht. Darüber hinaus kann er ausstehende Aufträge löschen. Erlauben Sie AutoTrading, bevor Sie den Expert Advisor ausführen. Verwendung: Führen Sie den Expert Advisor in einem Chart aus. Eingabeparameter: Sprache der angezeigten Meldungen (EN, RU, DE, FR, ES) - Sprache der ausgegebenen Meldungen (Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
FREE
Panel Orders MT5
Maksim Novikov
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm (als Berater) können Sie Positionen mit wenigen Klicks öffnen und schließen . Das Kontrollpanel in Form von grafischen Objekten ermöglicht es Ihnen, Aufträge ohne die Hilfe von Drittprogrammen zu verwalten. Merkmale des Programms : 1. Es gibt eine Option zur Losauswahl. Entweder das übliche Fixum oder ein Prozentsatz der Einlage. 2. Horizontale Linien, mit deren Hilfe Sie den gewünschten Stop Loss und Take Profit für die Eröffnung einer zukünftigen Position leich
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Break-Even-Levels: SL mit nur 1 Klick verschieben. Vermeiden Sie den Verlust bestehender Gewinne Mit diesem Tool können Sie schnell Ihren Gewinn mit nur einem Klick schützen. Besonders wichtig für den kurzfristigen Handel. Offset-Option ebenfalls verfügbar. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive dieses Werkzeugs | Kontaktieren Sie mich bei Fragen | MT4-Version So verschieben Sie SL-Levels: 1. Geben Sie ein bestimmtes [Symbol] an oder wählen Sie [ALLE] Symbole. 2. Wählen Sie den Handels
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, beim manuellen Handel Hotkeys zu verwenden, um sofort auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Sie können Hotkeys zuweisen, um Positionen nach ihrem Typ zu öffnen/zu schließen, alle Positionen im aktuellen Chart zu öffnen/zu schließen und alle Aufträge im aktuellen Chart zu entfernen. Sie können auch Hotkeys für fünf vordefinierte Handelsvolumina zuweisen und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln, ohne dass Sie das Volumen von Zeit zu Zeit manuell
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilitys
Dieser Expert Advisor überwacht alle offenen Positionen auf allen Symbolen in MetaTrader 5. Sobald ein Stop Loss (SL) oder Take Profit (TP) bei einer beliebigen Position manuell gesetzt oder verändert wird, übernimmt der EA diesen Wert automatisch für alle anderen offenen Positionen – unabhängig vom Symbol oder Ordertyp (Buy/Sell). So bleiben alle SL- und TP-Level stets synchronisiert. Perfekt für mobiles Trading über Tablet oder Smartphone!
Unified Panel
Vladimir Ershov
Utilitys
Unified Panel v5: Ihre persönliche Kommandozentrale in MetaTrader 5 Sind Sie es leid, Chancen zu verpassen? Übernehmen Sie die volle Kontrolle über den Markt! Jeder Trader kennt den Schmerz: Ermüdung durch Warten: Sie starren stundenlang auf den Monitor, wechseln zwischen Dutzenden von Charts und Zeitrahmen auf der Suche nach dem perfekten Setup. Sie werden für einen Moment abgelenkt - und die beste Gelegenheit ist vorbei. Angst vor einem Margin Call: Sie haben mehrere Positionen offen, möglich
Virtual Trailing SL TP MT5
Konstantin Kulikov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm platziert virtuelle (vor Ihrem Broker verborgene) Trailing Stops, Breakeven, Stop Loss und Take Profits. Es ist notwendig, den automatisierten Handel in den Einstellungen des Terminals zuzulassen. Im Testmodus eröffnet das Dienstprogramm Kauf- oder Verkaufspositionen bei den ersten Ticks, was Ihnen ermöglicht, die gegebene Logik visuell zu beobachten, indem Sie die Parameter des Dienstprogramms ändern. Im realen Modus eröffnet das Dienstprogramm keine Positionen. Diskutieren S
QuickCloseMT5
Daying Cao
Utilitys
Dieses QuickClose hilft Ihnen, alle Aufträge mit Gewinn sofort mit nur EINEM KLICK zu schließen, seine Arbeit ist sehr schnell. Sie können wählen, welches Symbol Sie wollen oder schließen Sie alle Symbole, so wird es hilfreich für Sie in Ihrem Handel zu verwalten Handel schneller. Dieser EA kann schnell schließen alle Kauf- und Verkaufsaufträge von einem ausgewählten Symbol oder insgesamt, und löschen Sie alle schwebenden Aufträge. Dieser SymbolButton ist für das Schließen von Aufträgen gedacht.
StopLoss and TakeProfit Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilitys
StopLoss und TakeProfit Utility MT5 für die automatische Einstellung von Stop Loss und Take Profit Levels. Erstellt von einem professionellen Händler für Händler. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Marktaufträgen, die von einem Händler manuell oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arbeiten. WAS DAS DIENSTPROGRAMM KANN: Virtuellen Stop-Loss und Take-Profit ab 1 P
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Trap Full and Semi Auto MT5
Szymon Palczynski
Experten
Expert wurde auf der Grundlage von Trap entwickelt. EA kann im automatischen und halbautomatischen Modus handeln. Im automatischen Modus platziert er schwebende Aufträge, während er im halbautomatischen Modus auf den ersten manuell eröffneten Auftrag wartet. Bevor er seine Arbeit aufnimmt, lädt der Experte 28 Währungspaare herunter: "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "AUDNZD", "AUDUSD", "CADCHF", "CADJPY", "CHFJPY", "EURAUD", "EURCAD", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY", "EURNZD", "EURUSD", "GBPAUD", "GBPC
Performance calculator for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitys
Hilfsprogramm zur Ermittlung der Leistung Ihres Kontos. Im Dialog können Sie die Daten in diesen Modi filtern: - Sie können die offenen Positionen einbeziehen oder nicht einbeziehen - Sie können die geschlossenen Positionen einbeziehen oder nicht - Sie können die Daten nach Datum filtern (von, bis) - Sie können die Daten nach Simbol filtern (Mehrfachauswahl) - Sie können die Daten nach der magischen Zahl filtern (Mehrfachauswahl) Unten in der Tabelle wird die Gesamtzahl der Daten angezeigt:
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilitys
Der Trade Condition Logger ist ein unverzichtbares Hilfsmittel , das entscheidende Einblicke bietet : Aktuelle Swap- und Spread-Werte Automatische Aufzeichnung von Schwankungen der Swap-Werte Aufzeichnung des Spread-Wertebereichs im Zeitverlauf Optimierung der Spread-Werte für ein bestimmtes Instrument Zeigt eine umfassende Zusammenfassung auf dem Chart an, die Händlern Einblicke in die Handelsbedingungen gewährt . Überprüfen Sie die Handelsbedingungen für Ihre verschiedenen Brokerkonten , um e
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Egal ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To MT5 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT5 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten, und führt sie auf Ihrem Telegram to MT5-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt5 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer auf MT5 Plattfor
Partial Close Panel
Carter Kyle Capital Inc.
4 (1)
Utilitys
Das Partial Close Panel ist ein sehr nützliches MQL5-Handelswerkzeug, das Händlern eine granulare Kontrolle über ihre Handelspositionen ermöglicht. Zu den wichtigsten Funktionen dieses Skripts gehören: Partielle Schließung: Mit dieser Funktion können Händler ihre Positionen teilweise schließen, indem sie einen benutzerdefinierten Prozentsatz der zu schließenden Lots festlegen. Das Volumen ist flexibel und ermöglicht ein präzises Management von Risiko und Gewinn. Stop-Loss-Anpassung: Dieses Skrip
Broker Analysis Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Broker Analysis Utility - Ihr ultimativer Broker Performance Monitor! Erhalten Sie volle Transparenz über die Ausführungsqualität Ihres Brokers! Sind Sie ein Trader, der Wert auf Präzision, Transparenz und Leistung legt? Das Broker Analysis Utility ist ein unverzichtbares Tool, mit dem Sie die Ausführungsqualität Ihres Brokers, die Verbindungsstabilität, Spreads, Slippage und Handelskosten in Echtzeit überwachen können. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder langfristiger Investor sind, da
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Trailing SL last swing high low
Andrea Strano
Utilitys
Trailing Stop Loss letzte X Kerzen swing high und low. X ist ein Wert von Kerzen, den Sie als Eingabeparameter festlegen können. Dieser Trailing-Stop-Loss verschiebt den SL unter das Tief der letzten X Kerzen (bei KAUF-Positionen) oder unter das Hoch (bei VERKAUF-Positionen). Wenn wir uns in einem Trend befinden und eine Position eröffnen, die dem Trend folgt, wird der SL automatisch auf das Tief oder Hoch der letzten X Kerzen gesetzt. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie weitere Hilfe benötigen
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilitys
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version ist ein multifunktionales Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde. Das Handelspanel integriert mehr als 30 individuelle Funktionen und mehr als 10 kombinierte Funktionen, die dem Händler einen äußerst flexiblen operativen Ansatz bieten. Hauptmerkmale des Executor: Sofortiger Verbindungsstatus: Sie wissen sofort , wenn die Verbindung zum Broker unterbrochen ist. Zeitsynchronisation: Sofortige Kenntnis der aktuellen Ortszeit und der Zeit des Ha
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Price Action Break of Structure Indicator
Michael Zane Nielsen
Indikatoren
Beschreibung Dieser technische Indikator wurde entwickelt, um die Analyse der Marktstruktur auf der Grundlage von Preisaktionskonzepten zu automatisieren. Er identifiziert und kennzeichnet wichtige strukturelle Punkte, einschließlich höherer Hochs (HH), niedrigerer Tiefs (LL), niedrigerer Hochs (LH) und höherer Tiefs (HL), um Händlern bei der Visualisierung von Markttrends zu helfen. Der Indikator verwendet eine konfigurierbare "Swing Strength"-Logik, die eine benutzerdefinierte Anzahl von Bars
FREE
Daily Range and Ceiling Indicator
Michael Zane Nielsen
Indikatoren
Täglicher Range- und Ceiling-Indikator Der Daily Range and Ceiling Indicator ist ein technisches Analysetool, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es kombiniert Kursverlauf, statistische Volatilitätsdaten und Volumenanalyse, um eine Referenzkarte für den Handelstag zu erstellen. Dieses Tool hilft Händlern bei der Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendausbrüchen und Markterschöpfungspunkten. Wichtigste Merkmale Average Daily Range Targets Der I
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension