Unified Panel v5: Ihre persönliche Kommandozentrale in MetaTrader 5

Sind Sie es leid, Chancen zu verpassen? Übernehmen Sie die volle Kontrolle über den Markt!

Jeder Trader kennt den Schmerz:

Ermüdung durch Warten: Sie starren stundenlang auf den Monitor, wechseln zwischen Dutzenden von Charts und Zeitrahmen auf der Suche nach dem perfekten Setup. Sie werden für einen Moment abgelenkt - und die beste Gelegenheit ist vorbei.

Angst vor einem Margin Call: Sie haben mehrere Positionen offen, möglicherweise in verschiedenen Instrumenten oder in einem "Lock". Woher wissen Sie, wo der kritische Punkt liegt, bei dessen Überschreitung schwere Verluste drohen? Die manuelle Berechnung des gesamten Break-even-Levels ist zeitaufwändig und ineffizient.

Informationschaos: Sie möchten einen Chart schnell mit einem Kollegen oder Ihren Telegram-Abonnenten teilen, aber das kostet zu viel Zeit: Sie machen einen Screenshot, schneiden ihn aus, fügen eine Beschreibung hinzu, versenden ihn... Bis dahin hat sich der Kurs bereits bewegt.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Routine und Nerven mit Unsicherheit. Lassen Sie die Technologie das tun, was sie am besten kann - automatisieren, verfolgen und informieren.

Einführung von Unified Panel v5 - das "Schweizer Taschenmesser" für den modernen Trader

Unified Panel v5 ist nicht nur ein weiterer Indikator oder Expert Advisor. Es ist ein umfassendes, vielseitiges Dienstprogramm, das Ihr MetaTrader 5-Terminal in ein vollwertiges Kommandozentrum verwandelt. Ein Tool, das ein Dutzend Dienstprogramme ersetzt und zu Ihrem unverzichtbaren Handelsassistenten wird.

Es handelt nicht für Sie und verspricht keinen "heiligen Gral". Seine Aufgabe ist es, Ihnen die vollständige Kontrolle zu geben, Ihre Zeit zu sparen und Sie vor Risiken zu schützen.

Schlüsselmodule und ihre Vorteile

Der "All-Seeing"-Muster-Scanner

Was er ist: Ein leistungsfähiger Scanner, der alle angegebenen Instrumente und Zeitrahmen gleichzeitig auf gängige Candlestick-Muster (Doji, Pin Bar, Engulfing, Three Soldiers/Crows, etc.) überwacht. Eine besondere Funktion ist das "Emergency Signal": Das Panel verfolgt kontinuierlich ungewöhnlich große Kerzen (ein Zeichen für Nachrichten oder Panik) und meldet sie mit höchster Priorität.

Der Vorteil: Sie müssen nicht mehr 20 Charts offen halten. Das macht das Dienstprogramm für Sie. Sobald ein potenzielles Setup auftaucht, werden Sie sofort benachrichtigt. Sie sparen Stunden an Bildschirmzeit und verpassen keine Handelsgelegenheit mehr.

Der "Deposit Guardian" (Modul zur Margenkontrolle)

Was es ist: Ein einzigartiger Rechner, der alle Ihre offenen Positionen in Echtzeit analysiert und die wichtigsten Kursniveaus direkt auf Ihrem Chart einzeichnet: den allgemeinen Break-Even für alle Trades, Margin Call und Stop Out Level.

Der Vorteil: Das Unified Panel verwandelt die abstrakte Bedrohung eines "aufgeblähten Kontos" in einen konkreten, sichtbaren Preis auf dem Chart. Dieses Modul ist besonders nützlich für Händler, die Positionssperren (Hedging) verwenden, da es den genauen Preis anzeigt, bei dem die "Sperre" mit einem totalen Break-Even geschlossen werden kann.

Der "blitzschnelle" Informator (Telegramm)

Was es ist: Ein System für sofortige Benachrichtigungen auf Telegram, mit der Möglichkeit, Screenshots von Charts anzuhängen.

Der Vorteil: Sie sind immer mit dem Markt verbunden, egal wo Sie sind. Das eingebaute Prioritätssystem stellt sicher, dass eine Warnung über ein kritisches Margin-Level vor einer Benachrichtigung über ein regelmäßiges Muster eintrifft. So erhalten Sie die wichtigsten Informationen zuerst.

Das "Kommandozentrum" (Hotkeys)

Was es ist: Die Möglichkeit, mit einem einzigen Tastendruck sofort einen Screenshot des aktuellen Charts oder eine vorkonfigurierte Notfallmeldung an Telegram zu senden.

Der Vorteil: Diese Funktion verwandelt Ihr Terminal in ein Studio zur Signalerstellung. Stellen Sie sich vor: Sie sehen als Analyst ein vielversprechendes Setup, zeichnen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in den Chart, drücken einen einzigen Hotkey ("P") - und schon wird ein ausgefeiltes, kommentiertes Signal an Ihren Telegram-Kanal gesendet. Schnell, klar und professionell.

Für wen ist dieses Tool geeignet?

Für manuelle Trader: Um die routinemäßige Suche nach Setups zu automatisieren und informiert zu bleiben.

Für Grid-, Martingale- und Hedging-Händler: Um das Gesamtrisiko visuell zu kontrollieren und das genaue Break-even-Niveau zu kennen.

Für Channel-Autoren und Signal-Anbieter: Sie können hochwertige Signale in Sekundenschnelle mit ihrem Publikum teilen.

Für Algorithmic Traders: Als leistungsstarkes Überwachungssystem für andere EAs, mit Warnungen für Drawdown und kritische Margin-Levels.

Testen Sie, bevor Sie kaufen: Volle Funktionalität im Strategy Tester!

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort - testen Sie es selbst! Die Demoversion von Unified Panel v5 ist im MetaTrader 5 Strategy Tester voll funktionsfähig. Sie werden in der Lage sein:

Sehen Sie mit eigenen Augen , wie der EA alle Muster auf historischen Daten findet.

Stresstest des Margin-Moduls: Öffnen Sie ein Raster von Aufträgen und beobachten Sie, wie alle kritischen Levels berechnet werden und sich dynamisch bewegen.

Passen Sie die Parameter an und stellen Sie sicher, dass der EA genau das findet, was Sie brauchen.

Laden Sie die kostenlose Demo herunter, lassen Sie sie im visuellen Modus laufen und sehen Sie sich alles selbst an, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Support und Entwicklung: Ein Produkt, das mit Ihnen wächst

Unified Panel ist ein lebendiges, sich weiterentwickelndes Projekt. Wir arbeiten ständig an Verbesserungen und neuen Funktionen, die größtenteils auf dem Feedback und den Vorschlägen unserer Benutzer basieren. Mit dem Kauf von v5 erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges Tool, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, die Zukunft des Produkts direkt zu beeinflussen.

Ein Blick in die Zukunft: Unified Panel v6

Wir wissen um den Hauptkompromiss der aktuellen Version - die Servicekarte für automatische Screenshots. Aus diesem Grund arbeiten wir bereits aktiv an der v6-Architektur, mit dem primären Ziel, alle "zusätzlichen" Fenster vollständig zu eliminieren. Dies wird neue Möglichkeiten eröffnen, von leichtgewichtigen Anzeigeindikatoren, die Signale direkt auf Ihren Arbeitscharts zeichnen, bis hin zu einem separaten Bearbeitungsmodul, das die Erstellung von Screenshots auf einer vollständig angepassten "persönlichen" Vorlage ermöglicht.

Mit dem Kauf von v5 unterstützen Sie diese Entwicklung und erhalten ein Mitspracherecht bei der Definition der Funktionalität zukünftiger Versionen.

Wichtige Benutzungsregeln & bekannte Beschränkungen

Der "Monitor" ist das "Gehirn" des Systems. Er führt alle Überprüfungen durch. Es sollte nur EINE Monitor-Instanz auf allen Ihren Terminals laufen (Monitoring = true).

Der "Screenshoter" ist die "Hand" des Systems. Er ist ein leichtes Werkzeug für manuelle Aktionen. Sie können so viele Screenshoter-Instanzen haben, wie Sie möchten ( Monitoring = false ).

WICHTIGER HINWEIS ZUR HINTERGRUNDKARTE: Um automatische Screenshots zu erstellen, verwendet der "Monitor"-Modus eine schwebende Dienstkarte. Wir haben alle möglichen Methoden ausprobiert, um es zu 100% unsichtbar zu machen, aber aufgrund der technischen Einschränkungen der MQL5-Plattform kann es auf einigen Systemen als kleines grafisches Artefakt in der Ecke des Bildschirms sichtbar sein. Die Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt. Dieses Problem wird in v6 mit der Freigabe des Begleitanzeige-Indikators vollständig behoben sein.

Kurzanleitung: Einrichten von Telegram-Benachrichtigungen in 5 Minuten

Teil A: Erstellen Sie einen Bot und erhalten Sie das Token

Suchen Sie in Telegram den offiziellen @BotFather-Bot (er hat ein blaues Häkchen). Senden Sie ihm den Befehl /newbot . Wählen Sie einen Namen für Ihren Bot (z. B. My Forex Signal ). Wählen Sie einen eindeutigen Benutzernamen, der auf _bot enden muss (z. B. MyFXSignal_bot ). BotFather schickt Ihnen ein API-Token. Kopieren Sie es.

Teil B: Finden Sie Ihre Chat-ID

Für private Nachrichten: Suchen Sie Ihren neuen Bot in Telegram und drücken Sie auf "Start". Suchen Sie den Helfer-Bot @userinfobot , senden Sie ihm /start , und er wird mit Ihrer Benutzer-ID antworten. Dies ist Ihre Chat-ID.

Für eine Gruppe oder einen Kanal: Fügen Sie Ihren neuen Bot als Administrator zu der Gruppe/dem Kanal hinzu. Senden Sie eine beliebige Nachricht an diese Gruppe/diesen Kanal. Leiten Sie die Nachricht an @userinfobot weiter. Er wird mit der Chat-ID antworten (sie beginnt mit einem - ).



Teil C: Einrichtung abschließen

Fügen Sie das Token und die Chat-ID, die Sie erhalten haben, in die entsprechenden Felder in den Eingabeeinstellungen des Unified Panels ein. Sie sind fertig!