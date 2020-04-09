Positioning Size Advisor

El mejor asistente visual para MT5

Deje de calcular el tamaño de los lotes manualmente. Deje de adivinar su riesgo. El Gestor de Stoploss y Profit convierte su gráfico en una cabina de trading totalmente interactiva. Dibuje su configuración, defina su riesgo y ejecute operaciones con precisión láser, todo ello sin abrir una calculadora.

Por qué necesita esta herramienta

El trading requiere velocidad y precisión. Esta herramienta le permite identificar visualmente una configuración utilizando un cuadro de arrastrar y soltar, calcula automáticamente el tamaño de lote perfecto basado en el saldo de su cuenta, y coloca la operación al instante. Si usted es un scalper que necesita velocidad o un swing trader que necesita precisión, se encarga de las matemáticas para que pueda centrarse en la acción del precio.

Características principales

1. Visual "Drag & Drop" Trading

  • Dibuje su operación: Ajuste sus niveles de Entry, Stop Loss y Take Profit directamente en el gráfico mediante líneas visuales.

  • Actualizaciones en tiempo real: A medida que arrastra las líneas, el cuadro de mandos actualiza instantáneamente su Relación Riesgo-Beneficio, el Beneficio Potencial y el Riesgo en la divisa de su cuenta.

2. Gestión inteligente del riesgo

  • Cálculo automático del lote (% de riesgo): Simplemente escriba 1,0 para un riesgo del 1%. El EA calcula el tamaño exacto del lote requerido basado en su distancia de Stop Loss. Nunca arriesgue más de lo previsto.

  • Modo de Lote Fijo: Alterne instantáneamente entre "Riesgo %" y "Lote Fijo" (por ejemplo, 0,10 lotes) con un solo clic.

3. Ejecución inteligente de órdenes

  • Entrada en el mercado con un solo clic: Ejecute Compras o Ventas inmediatas basadas en el análisis de su caja.

  • Órdenes pendientes inteligentes: El botón "Colocar a la Entrada" detecta de forma inteligente si debe colocar una orden de Límite o de Stop en función de dónde se encuentre su línea de entrada en relación con el precio actual.

4. Gestión de operaciones en tiempo real

  • Arrastrar para modificar: ¿Ya está en una operación? Arrastre las líneas rojas (SL) o verdes (TP) en el gráfico, y el EA modificará automáticamente el Stop Loss y Take Profit de su orden en tiempo real.

  • Seguimiento de P/L en vivo: El panel de control muestra su P/L real (incluyendo swaps y comisiones) para operaciones activas, o "P/L proyectado" para configuraciones potenciales.

5. Tecnología Anti-Lag Performance

  • Construido con un avanzado "Throttling Engine" que asegura un movimiento de gráficos suave como la mantequilla. Puede arrastrar líneas rápidamente sin congelar su terminal MT5 o saturar el servidor de operaciones.

🛠️ Cómo funciona

  1. Seleccione la dirección: Haga clic en "Long RR" o "Short RR" para generar el cuadro de configuración.

  2. Ajuste los niveles: Arrastre las líneas visuales a la Entrada, Stop Loss y Take Profit que desee.

  3. Ajustar Entrada: Elija su % de Riesgo (por ejemplo, 1,0%) o tamaño de Lote Fijo.

  4. Ejecutar:

    • Haga clic en COLOCAR para una entrada inmediata en el mercado.

    • Haga clic en COLOCAR EN LA ENTRADA para establecer una orden pendiente en su línea azul.

⚙️ Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Mercados: Forex, Oro (XAUUSD), Índices, Cripto (Cualquier símbolo soportado por su broker).

  • Protección Magic Number: Gestiona sus propias operaciones de forma independiente; no interferirá con otros EAs o con operaciones manuales.

  • Lógica Estricta: Previene "Compras" accidentales cuando está en "Modo Corto" y viceversa.

Controle su riesgo. Opere de forma más inteligente, no más fuerte.


Si hay características adicionales, que le gustaría añadir puedo personalizar algunas peticiones en función de su estrategia.


Renuncia de Riesgo: Elcomercio implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, pruebe todas las funciones antes de operar.
