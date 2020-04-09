Positioning Size Advisor

El mejor asistente visual para MT5

Deje de calcular el tamaño de los lotes manualmente. Deje de adivinar su riesgo. El Gestor de Stoploss y Profit convierte su gráfico en una cabina de trading totalmente interactiva. Dibuje su configuración, defina su riesgo y ejecute operaciones con precisión láser, todo ello sin abrir una calculadora.

Por qué necesita esta herramienta

El trading requiere velocidad y precisión. Esta herramienta le permite identificar visualmente una configuración utilizando un cuadro de arrastrar y soltar, calcula automáticamente el tamaño de lote perfecto basado en el saldo de su cuenta, y coloca la operación al instante. Si usted es un scalper que necesita velocidad o un swing trader que necesita precisión, se encarga de las matemáticas para que pueda centrarse en la acción del precio.

Características principales

1. Visual "Drag & Drop" Trading

Dibuje su operación: Ajuste sus niveles de Entry, Stop Loss y Take Profit directamente en el gráfico mediante líneas visuales.

Actualizaciones en tiempo real: A medida que arrastra las líneas, el cuadro de mandos actualiza instantáneamente su Relación Riesgo-Beneficio, el Beneficio Potencial y el Riesgo en la divisa de su cuenta.

2. Gestión inteligente del riesgo

Cálculo automático del lote (% de riesgo): Simplemente escriba 1,0 para un riesgo del 1%. El EA calcula el tamaño exacto del lote requerido basado en su distancia de Stop Loss. Nunca arriesgue más de lo previsto.

Modo de Lote Fijo: Alterne instantáneamente entre "Riesgo %" y "Lote Fijo" (por ejemplo, 0,10 lotes) con un solo clic.

3. Ejecución inteligente de órdenes

Entrada en el mercado con un solo clic: Ejecute Compras o Ventas inmediatas basadas en el análisis de su caja.

Órdenes pendientes inteligentes: El botón "Colocar a la Entrada" detecta de forma inteligente si debe colocar una orden de Límite o de Stop en función de dónde se encuentre su línea de entrada en relación con el precio actual.

4. Gestión de operaciones en tiempo real

Arrastrar para modificar: ¿Ya está en una operación? Arrastre las líneas rojas (SL) o verdes (TP) en el gráfico, y el EA modificará automáticamente el Stop Loss y Take Profit de su orden en tiempo real.

Seguimiento de P/L en vivo: El panel de control muestra su P/L real (incluyendo swaps y comisiones) para operaciones activas, o "P/L proyectado" para configuraciones potenciales.

5. Tecnología Anti-Lag Performance

Construido con un avanzado "Throttling Engine" que asegura un movimiento de gráficos suave como la mantequilla. Puede arrastrar líneas rápidamente sin congelar su terminal MT5 o saturar el servidor de operaciones.

🛠️ Cómo funciona

Seleccione la dirección: Haga clic en "Long RR" o "Short RR" para generar el cuadro de configuración. Ajuste los niveles: Arrastre las líneas visuales a la Entrada, Stop Loss y Take Profit que desee. Ajustar Entrada: Elija su % de Riesgo (por ejemplo, 1,0%) o tamaño de Lote Fijo. Ejecutar: Haga clic en COLOCAR para una entrada inmediata en el mercado.

Haga clic en COLOCAR EN LA ENTRADA para establecer una orden pendiente en su línea azul.

⚙️ Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Mercados: Forex, Oro (XAUUSD), Índices, Cripto (Cualquier símbolo soportado por su broker).

Protección Magic Number: Gestiona sus propias operaciones de forma independiente; no interferirá con otros EAs o con operaciones manuales.

Lógica Estricta: Previene "Compras" accidentales cuando está en "Modo Corto" y viceversa.

Controle su riesgo. Opere de forma más inteligente, no más fuerte.





Si hay características adicionales, que le gustaría añadir puedo personalizar algunas peticiones en función de su estrategia.



