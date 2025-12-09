Price Action Break of Structure Indicator

Beschreibung

Dieser technische Indikator wurde entwickelt, um die Analyse der Marktstruktur auf der Grundlage von Preisaktionskonzepten zu automatisieren. Er identifiziert und kennzeichnet wichtige strukturelle Punkte, einschließlich höherer Hochs (HH), niedrigerer Tiefs (LL), niedrigerer Hochs (LH) und höherer Tiefs (HL), um Händlern bei der Visualisierung von Markttrends zu helfen.

Der Indikator verwendet eine konfigurierbare "Swing Strength"-Logik, die eine benutzerdefinierte Anzahl von Bars links und rechts von einem Pivot überprüft, um dessen Gültigkeit zu bestätigen. Der Indikator identifiziert auch BOS-Ereignisse (Break of Structure) und zeichnet Verlängerungslinien, wenn der Kurs ein vorheriges strukturelles Hoch oder Tief durchbricht.

Hauptmerkmale

Struktur-Erkennung: Markiert automatisch Schwungpunkte mit Textbeschriftungen und soliden Trendlinien.

Berechnungsmodi: Der Benutzer kann zwischen dem "Body"-Modus (unter Verwendung von Eröffnungs-/Schlusskursen für eine strengere Analyse) und dem "Wick"-Modus (unter Verwendung von Hoch-/Tiefkursen für eine Standardanalyse) wechseln.

Bruch der Struktur (BOS): Projiziert Linien, um anzuzeigen, wo ein vorheriges Hoch oder Tief durchbrochen wurde.

Chart-Bereinigung: Enthält einen Filter "Maximale Linienlänge". Wenn ein Break zu weit vom ursprünglichen Pivot entfernt ist (mehr als eine bestimmte Anzahl von Bars), wird die Linie nicht gezeichnet, um die Übersichtlichkeit des Charts zu wahren.

Alarmsystem: Liefert Benachrichtigungen, wenn ein neuer Break of Structure bestätigt wird. Unterstützt Pop-up-Benachrichtigungen, akustische Benachrichtigungen und mobile Push-Benachrichtigungen.

Historische Analyse: Kann eine bestimmte Menge an historischen Daten oder die gesamten verfügbaren Chartdaten verarbeiten.

Eingabe-Parameter

Die Parameter sind in logischen Gruppen organisiert, um eine einfache Anpassung zu ermöglichen.

Berechnungsmodus

Berechnungsmodus: Wählen Sie die Preisquelle für die Analyse. Die Optionen sind "Body" (Open/Close) oder "Wick" (High/Low).

Struktur-Einstellungen

InpLeftBars: Die Anzahl der Bars links von einer Kerze, die niedriger (für ein High) oder höher (für ein Low) sein müssen, um einen Swing-Punkt zu bestätigen.

InpRightBars: Die Anzahl der Bars rechts von einer Kerze, die zur Bestätigung des Swings erforderlich sind.

InpSchriftGröße: Größe der Textbeschriftungen auf dem Chart.

InpOffsetHighs / InpOffsetLows: Passt den vertikalen Abstand der Textbeschriftungen von der Kerze an.

Struktur Visuals

ShowHH / ShowLH / ShowLL / ShowHL: Schaltet die Sichtbarkeit für bestimmte Strukturtypen um.

BreiteLinien: Dicke der durchgezogenen Strukturlinien.

Strukturbruch (gepunktet)

ShowBOS: Aktiviert oder deaktiviert die gepunkteten Linien für den Strukturbruch.

Use_BOS_Lookback: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Berechnung auf die unten definierte Anzahl von Takten begrenzt.

BOS_Lookback: Die maximale Anzahl der zu analysierenden historischen Balken.

Max_Länge_verwenden: Aktiviert den Filter, um das Zeichnen extrem langer Linien zu verhindern.

Max_Line_Bars: Der maximal zulässige Abstand (in Takten) zwischen einem Pivot und seinem Break. Linien, die länger als dieser Wert sind, werden nicht gezeichnet.

clrBOSBull / clrBOSBear: Farbeinstellungen für bullische und bearische Bruchlinien.

Warnungen

InpUseAlerts: Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren aller Alarme.

InpAlertPopUp: Aktiviert einen Terminal-Pop-up-Fenster-Alarm.

InpAlertSound: Aktiviert eine Audio-Warnung.

InpAlertPush: Ermöglicht Push-Benachrichtigungen an das mobile Endgerät.

Empfehlungen