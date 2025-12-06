SamuraiFX Pro Volume Profile

# Nombre del producto: SamuraiFX Pro Perfil de Volumen y Señales (MT5)

**Deje de operar a ciegas. Vea Donde se Mueve el "Dinero Inteligente".

** La mayoría de los indicadores sólo le dicen *cuando* el precio se mueve. **SamuraiFX Pro** revela *donde* está el volumen realmente. Esta herramienta de grado institucional combina **Perfil de Volumen**, **VWAP**, y **Análisis de la Acción del Precio** en una superposición de gráficos limpia y sin repintados.

Detecta automáticamente la estructura diaria del mercado y proporciona **flechas de compra y venta** de alta probabilidad basadas en zonas de rechazo institucionales.

### Por qué lo necesita:

* **Comercie como un profesional:** Vea al instante las zonas de "Valor Justo" donde los bancos están acumulando posiciones.

* No más adivinanzas: El tablero de instrumentos integrado le indica si el mercado es alcista (forma de P), bajista (forma de b) o variable (forma de D).

* **Motor Universal:** Funciona perfectamente en **Oro, Bitcoin, US30, NASDAQ, y Forex** sin cambiar ninguna configuración. El indicador se ajusta automáticamente a la volatilidad.

* **Cero Repintado:** Las señales aparecen al cierre de la vela y nunca desaparecen.

---

### 📊 Cómo Usar (Estrategia Simple) **.

1. La Estrategia de "Rechazo" (Mejor para el Day Trading)**.

* **🟢 SEÑAL DE COMPRA:** Espere a que el precio toque la **Línea Verde (Mínimo del Área de Valor)**. Si aparece una **Flecha Verde**, los Compradores están defendiendo este nivel.

* *Objetivo:* La Línea Magenta (POC).

* Señal de venta: Espere a que el precio toque la línea roja. Si aparece una **Flecha Roja**, los Vendedores están defendiendo este nivel.

* *Objetivo:* La Línea Magenta (POC). **

2. El Filtro "Tendencia" (Usando VWAP)**

* Utilice la **Línea Naranja (VWAP)** para confirmar la tendencia.

* Si el precio está **por encima del VWAP**, concéntrese en las señales de compra.

* Si el precio está **Por debajo del VWAP**, enfóquese en las señales de venta.

---

### 🌟 Características principales

1. **Smart Dashboard:** Muestra el sesgo del mercado (alcista / bajista) y la fuerza de la tendencia en tiempo real.

2. **Auto-Resolución:** Calcula automáticamente la densidad de perfil perfecta para Crypto o Índices.

3. **Filtros estrictos:** Las flechas sólo aparecen si el cuerpo de la vela confirma el movimiento (vela verde para compras, roja para ventas).

4. **Gráficos limpios:** El perfil se sitúa en el lado derecho (vista DOM), manteniendo sus datos históricos limpios.

5. **Alertas Completas:** Recibe notificaciones vía Pop-up o Notificación Push Móvil instantáneamente.

### ⚙️ Fácil Configuración

1. Cargue el indicador en cualquier gráfico (se recomienda M15 o M30).

2. **Importante:** Haga clic en el botón **"Chart Shift "** en MT5 (Barra de herramientas superior) para crear espacio a la derecha para el perfil.

3. Empieza a operar con claridad.

**[Descargue la Demo hoy y vea la estructura del mercado]**

