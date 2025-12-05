Rare Spear MT5

이 인디케이터는 불필요한 노이즈 없이 깨끗하고 정확한 신호를 원하는 트레이더를 위해 설계된, 간단하지만 매우 신뢰할 수 있는 추세 방향 예측 도구입니다。

주요 기능

  • 추세 예측 화살표 – 명확한 Buy/Sell 신호。

  • 적지만 매우 정확한 신호 – 하루 약 1회。

  • Exit 신호 포함 – 최적의 청산 시점 표시。

  • 리페인트 없음 – 화살표는 한 번 표시되면 변하지 않음。

  • 버퍼 포함 – EA 개발에 적합。

  • 알림 기능 – 팝업, 사운드, 푸시 알림。

  • 화살표 크기 조절 가능 – 시각적 요소 완전 커스터마이즈。

  • EA 개발에 최적 – SL/TP 필요 없음。
    Exit 화살표만으로 긴 드로우다운을 방지。

  • 11년 이상의 MQL 경험 기반 – 매우 뛰어난 보상비율 제공。
    정확도: 약 70% 승리 / 30% 손실

  • 허황된 약속 없음 – 과장 광고 없음。
    직접 테스트해보세요。

추천 종목

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。

추천 시간 프레임

M5, M15.

MT4 버전 또는 EA가 필요하신가요?

언제든지 연락주세요。


필터:
Aravind Kolanupaka
9784
Aravind Kolanupaka 2025.12.05 22:47 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Hasanboy Beknazarov
142525
개발자의 답변 Hasanboy Beknazarov 2025.12.06 06:12
Thank you for purchasing my product and leaving a positive review. I truly appreciate it, and as my very first buyer, I would be happy to send you a bonus. Please feel free to contact me if you’d like it.
리뷰 답변