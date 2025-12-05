Rare Spear MT5

Este indicador é um preditor de direção de tendência simples, porém altamente confiável, projetado para traders que preferem sinais limpos e precisos ao invés de gráficos cheios de ruído.

Principais características

  • Setas de previsão de tendência – claros sinais de Compra/Venda baseados na ação do preço.

  • Sinais raros, mas muito precisos – normalmente 1 por dia.

  • Sinais de saída incorporados – setas Exit para fechar no momento ideal.

  • Sem repainting – as setas nunca mudam após aparecer.

  • Buffers incluídos – ideal para ferramentas personalizadas ou EAs.

  • Alertas inclusos – pop-up, som e notificações push.

  • Tamanho das setas ajustável – aparência totalmente personalizável.

  • Perfeito para EAs – um EA baseado neste indicador não precisa de SL/TP.
    A seta Exit evita longos drawdowns.

  • Desenvolvido com mais de 11 anos de experiência em MQL – uma das melhores relações recompensa/risco que já vi.
    Precisão: ~70% lucrativas / 30% perdedoras.

  • Sem promessas irreais – sem hype, sem truques.
    Apenas teste no seu gráfico.

Símbolos recomendados

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Timeframes recomendados

M5 e M15.

Precisa da versão MT4 ou de um EA baseado no indicador?

Entre em contato.


Filtro:
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.05 22:47 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Hasanboy Beknazarov
142279
Resposta do desenvolvedor Hasanboy Beknazarov 2025.12.06 06:12
Thank you for purchasing my product and leaving a positive review. I truly appreciate it, and as my very first buyer, I would be happy to send you a bonus. Please feel free to contact me if you’d like it.
Responder ao comentário