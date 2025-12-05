Rare Spear MT5

O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP

FREE