Rare Spear MT5
- Indicadores
- Hasanboy Beknazarov
- Versão: 2.20
- Atualizado: 9 dezembro 2025
- Ativações: 10
Este indicador é um preditor de direção de tendência simples, porém altamente confiável, projetado para traders que preferem sinais limpos e precisos ao invés de gráficos cheios de ruído.
Principais características
-
Setas de previsão de tendência – claros sinais de Compra/Venda baseados na ação do preço.
-
Sinais raros, mas muito precisos – normalmente 1 por dia.
-
Sinais de saída incorporados – setas Exit para fechar no momento ideal.
-
Sem repainting – as setas nunca mudam após aparecer.
-
Buffers incluídos – ideal para ferramentas personalizadas ou EAs.
-
Alertas inclusos – pop-up, som e notificações push.
-
Tamanho das setas ajustável – aparência totalmente personalizável.
-
Perfeito para EAs – um EA baseado neste indicador não precisa de SL/TP.
A seta Exit evita longos drawdowns.
-
Desenvolvido com mais de 11 anos de experiência em MQL – uma das melhores relações recompensa/risco que já vi.
Precisão: ~70% lucrativas / 30% perdedoras.
-
Sem promessas irreais – sem hype, sem truques.
Apenas teste no seu gráfico.
Símbolos recomendados
AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.
Timeframes recomendados
M5 e M15.
Precisa da versão MT4 ou de um EA baseado no indicador?
Entre em contato.
