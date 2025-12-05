Rare Spear MT5

このインジケーターは、余計なノイズのない「正確でクリーンなシグナル」を重視するトレーダーのために作られた、シンプルで非常に信頼性の高いトレンド方向予測ツールです。

主な特徴

  • トレンド予測矢印 – 明確な買い/売りシグナル。

  • 低頻度だが高精度 – 1日1回程度の高品質シグナル。

  • Exitシグナル搭載 – 最適な決済ポイントを表示。

  • リペイントなし – 矢印は表示後に変化しません。

  • バッファ搭載 – EA開発やカスタムツールに最適。

  • アラート搭載 – ポップアップ、サウンド、プッシュ通知。

  • 矢印サイズ調整可 – 視覚面を完全カスタマイズ。

  • EA向けに最適 – SL/TP不要。
    Exit矢印だけで長期ドローダウンを防止。

  • 11年以上のMQL経験で開発 – 非常に優れたリワードレシオ。
    精度は 約70%勝ち / 30%負け

  • 誇張なし・嘘なし – 試して自分で確認してください。

推奨通貨ペア

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。

推奨タイムフレーム

M5、M15。

MT4版やEAが必要な場合

ご連絡ください。


フィルタ:
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.05 22:47 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Hasanboy Beknazarov
142279
開発者からの返信 Hasanboy Beknazarov 2025.12.06 06:12
Thank you for purchasing my product and leaving a positive review. I truly appreciate it, and as my very first buyer, I would be happy to send you a bonus. Please feel free to contact me if you’d like it.
