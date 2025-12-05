Rare Spear MT5

Cet indicateur est un outil simple mais extrêmement fiable pour prédire la direction de la tendance, conçu pour les traders qui préfèrent des signaux propres et précis plutôt que des graphiques bruyants.

Caractéristiques principales

Flèches de prédiction de tendance – signaux d’Achat/Vente clairs basés sur l’action du prix et le flux de tendance.

Signaux peu fréquents mais très précis – en moyenne un signal par jour, avec une excellente fiabilité.

Signaux de sortie intégrés – les flèches Exit indiquent le meilleur moment pour fermer une position.

Aucune repaint – une fois affichées, les flèches ne changent jamais.

Buffers intégrés – idéal pour créer vos propres outils ou pour l’intégration dans un EA.

Alertes incluses – popup, son et notifications push.

Taille des flèches ajustable – apparence totalement personnalisable.

Parfait pour développer un EA – un EA basé sur cet indicateur n’a pas besoin de SL/TP.

La flèche Exit suffit pour clôturer la position et éviter de longues phases de drawdown.

Développé avec plus de 11 ans d’expérience en MQL – l’un des meilleurs ratios rendement/risque que j’aie observés.

Précision des signaux : ~70 % gagnants / 30 % perdants .

Aucune promesse irréaliste – pas de marketing exagéré, pas de fausses promesses.

Testez-le simplement sur votre graphique et jugez par vous-même.

Symboles recommandés

EURUSD, USDJPY, USDCHF, EURCHF, GBPUSD, EURJPY, GBPAUD, AUDUSD, NZDUSD et d’autres.

Besoin de la version MT4 ou d’un EA basé sur cet indicateur ?

N’hésitez pas à me contacter.