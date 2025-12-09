Universal Assistant
- Utilitys
- Zhang Kai Xu
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Ein professionelles Desktop-Bedienfeld, das speziell für MetaTrader 5-Händler entwickelt wurde. Dieses Tool integriert Handelsausführung, Ordermanagement, Risikokontrolle und visuelle Überwachung in ein umfassendes, schwebendes Panel, das Ihre Handelseffizienz und -disziplin erheblich steigert.
Hauptmerkmale:
-
One-Stop Trade Execution: Schneller Einstieg (Long/Short), Schließen aller Positionen mit einem Klick, kategorisiertes Schließen (gewinnbringende/verlierende Positionen, Long/Short-Positionen) mit intuitiver und schneller Bedienung.
-
Intelligente Auftragsverwaltung: Flexibles Management von Aufträgen aus diesem EA, manuellen Trades und anderen EAs mit anpassbaren Filterregeln.
-
Professionelle Risikokontrolle:
-
Take Profit & Stop Loss auf Kontoebene: Legen Sie Gesamtgewinnziele und maximale Verlustlimits fest. Schließt automatisch alle zugehörigen Positionen, wenn die Ziele erreicht sind, und hilft so, die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten.
-
Legen Sie das Take-Profit-Ziel im Voraus fest, und erreichen Sie das Ziel, um die entsprechende Position zu schließen.
-
Spread-Schutz: Spread-Überwachung in Echtzeit. Deaktiviert automatisch die Einstiegsschaltflächen und warnt, wenn der Spread die festgelegten Schwellenwerte überschreitet, um übermäßige Slippage zu verhindern.
-
Geld-Management: Unterstützt feste Losgrößen und automatische Losberechnung auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes, mit integrierter Validierung des Losgrößenbereichs.
-
-
Echtzeit-Daten-Dashboard: Zeigt übersichtlich das gesamte Long-/Short-Positionsvolumen, die Echtzeit-GuV, den aktuellen Spread, die Plattformzeit und andere wichtige Informationen an.
-
Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit:
-
Zweisprachige Schnittstelle: Unterstützt die Umschaltung zwischen Chinesisch und Englisch mit einem Klick.
-
Schwebendes Panel: Kann verschoben, minimiert und gesperrt werden, ohne die Chartanalyse zu beeinträchtigen.
-
Personalisierte Einstellungen: Alle Parameter (Losgrößen, Zielwerte, Schaltzustände) werden automatisch zur dauerhaften Verwendung gespeichert.
-
-
Handelsunterstützung und Sicherheit:
-
Benutzerdefinierte Popup-Warnungen, die sich nach 5 Sekunden automatisch schließen, um Unterbrechungen des Handels zu vermeiden.
-
Tastensperrfunktion zur Vermeidung versehentlicher Bedienungen.
-
Wie Sie davon profitieren:
-
Erhöhte Effizienz: Konzentration gängiger Handelsvorgänge auf ein einziges Bedienfeld, wodurch mühsame Schritte zur Auftragserteilung entfallen.
-
Verbesserte Risikokontrolle: Systematisches Management von Handelsrisiken durch voreingestellte globale Take-Profit/Stop-Loss- und Spread-Kontrolle.
-
Übersichtliche Überwachung: Echtzeit-Zusammenfassung der Kontopositionen und des P&L-Status für einen sofortigen Überblick über die Situation.
-
Flexible Verwaltung: Einheitliche Verwaltung von Aufträgen aus verschiedenen Quellen, die sich an komplexe Handelsumgebungen anpassen lassen.
-
Intuitiv und übersichtlich: Elegante Oberfläche, die sich perfekt in die MT5-Charts einfügt und ein Anwendungserlebnis auf Desktop-Niveau bietet.
Zielbenutzer:
-
Aktive manuelle und halbautomatische Trader.
-
Benutzer, die mehrere EAs oder Strategiepositionen gleichzeitig verwalten müssen.
-
Händler, die ihre Handelsdisziplin durch feste Regeln und Einschränkungen stärken wollen.
-
Alle MT5-Benutzer, die effiziente, rationalisierte Handelswerkzeuge suchen.
Wichtige Hinweise:
-
Dieses Produkt ist einHilfsmittel zur Unterstützung und Verwaltung des Handels und liefert keine Handelsstrategien oder Signale.
-
Der Handel ist mit Risiken verbunden; frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Konfigurieren Sie die Risikoparameter sorgfältig entsprechend Ihren persönlichen Gegebenheiten.
-
Wir empfehlen, alle Funktionen in einem Demokonto gründlich zu testen, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.
Holen Sie es sich jetzt und verwandeln Sie Ihr MT5-Terminal in eine professionelle risikokontrollierte Kommandozentrale!