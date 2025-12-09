Universal Assistant

MQL5 Trading Control Panel - Ihr All-in-One-Handelsassistent

Ein professionelles Desktop-Bedienfeld, das speziell für MetaTrader 5-Händler entwickelt wurde. Dieses Tool integriert Handelsausführung, Ordermanagement, Risikokontrolle und visuelle Überwachung in ein umfassendes, schwebendes Panel, das Ihre Handelseffizienz und -disziplin erheblich steigert.

Hauptmerkmale:

One-Stop Trade Execution : Schneller Einstieg (Long/Short), Schließen aller Positionen mit einem Klick, kategorisiertes Schließen (gewinnbringende/verlierende Positionen, Long/Short-Positionen) mit intuitiver und schneller Bedienung.

Intelligente Auftragsverwaltung : Flexibles Management von Aufträgen aus diesem EA, manuellen Trades und anderen EAs mit anpassbaren Filterregeln.

Professionelle Risikokontrolle : Take Profit & Stop Loss auf Kontoebene : Legen Sie Gesamtgewinnziele und maximale Verlustlimits fest. Schließt automatisch alle zugehörigen Positionen, wenn die Ziele erreicht sind, und hilft so, die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten. Legen Sie das Take-Profit-Ziel im Voraus fest, und erreichen Sie das Ziel, um die entsprechende Position zu schließen. Spread-Schutz : Spread-Überwachung in Echtzeit. Deaktiviert automatisch die Einstiegsschaltflächen und warnt, wenn der Spread die festgelegten Schwellenwerte überschreitet, um übermäßige Slippage zu verhindern. Geld-Management : Unterstützt feste Losgrößen und automatische Losberechnung auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes, mit integrierter Validierung des Losgrößenbereichs.

Echtzeit-Daten-Dashboard : Zeigt übersichtlich das gesamte Long-/Short-Positionsvolumen, die Echtzeit-GuV, den aktuellen Spread, die Plattformzeit und andere wichtige Informationen an.

Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit : Zweisprachige Schnittstelle : Unterstützt die Umschaltung zwischen Chinesisch und Englisch mit einem Klick. Schwebendes Panel : Kann verschoben, minimiert und gesperrt werden, ohne die Chartanalyse zu beeinträchtigen. Personalisierte Einstellungen : Alle Parameter (Losgrößen, Zielwerte, Schaltzustände) werden automatisch zur dauerhaften Verwendung gespeichert.

Handelsunterstützung und Sicherheit : Benutzerdefinierte Popup-Warnungen, die sich nach 5 Sekunden automatisch schließen, um Unterbrechungen des Handels zu vermeiden. Tastensperrfunktion zur Vermeidung versehentlicher Bedienungen.



Wie Sie davon profitieren:

Erhöhte Effizienz: Konzentration gängiger Handelsvorgänge auf ein einziges Bedienfeld, wodurch mühsame Schritte zur Auftragserteilung entfallen. Verbesserte Risikokontrolle: Systematisches Management von Handelsrisiken durch voreingestellte globale Take-Profit/Stop-Loss- und Spread-Kontrolle. Übersichtliche Überwachung: Echtzeit-Zusammenfassung der Kontopositionen und des P&L-Status für einen sofortigen Überblick über die Situation. Flexible Verwaltung: Einheitliche Verwaltung von Aufträgen aus verschiedenen Quellen, die sich an komplexe Handelsumgebungen anpassen lassen. Intuitiv und übersichtlich: Elegante Oberfläche, die sich perfekt in die MT5-Charts einfügt und ein Anwendungserlebnis auf Desktop-Niveau bietet.

Zielbenutzer:

Aktive manuelle und halbautomatische Trader.

Benutzer, die mehrere EAs oder Strategiepositionen gleichzeitig verwalten müssen.

Händler, die ihre Handelsdisziplin durch feste Regeln und Einschränkungen stärken wollen.

Alle MT5-Benutzer, die effiziente, rationalisierte Handelswerkzeuge suchen.

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung und Verwaltung des Handels und liefert keine Handelsstrategien oder Signale.

Der Handel ist mit Risiken verbunden; frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Konfigurieren Sie die Risikoparameter sorgfältig entsprechend Ihren persönlichen Gegebenheiten.

Wir empfehlen, alle Funktionen in einem Demokonto gründlich zu testen, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.

Holen Sie es sich jetzt und verwandeln Sie Ihr MT5-Terminal in eine professionelle risikokontrollierte Kommandozentrale!