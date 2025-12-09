Universal Assistant

MQL5 Trading Control Panel - Ihr All-in-One-Handelsassistent

Ein professionelles Desktop-Bedienfeld, das speziell für MetaTrader 5-Händler entwickelt wurde. Dieses Tool integriert Handelsausführung, Ordermanagement, Risikokontrolle und visuelle Überwachung in ein umfassendes, schwebendes Panel, das Ihre Handelseffizienz und -disziplin erheblich steigert.

Hauptmerkmale:

  • One-Stop Trade Execution: Schneller Einstieg (Long/Short), Schließen aller Positionen mit einem Klick, kategorisiertes Schließen (gewinnbringende/verlierende Positionen, Long/Short-Positionen) mit intuitiver und schneller Bedienung.

  • Intelligente Auftragsverwaltung: Flexibles Management von Aufträgen aus diesem EA, manuellen Trades und anderen EAs mit anpassbaren Filterregeln.

  • Professionelle Risikokontrolle:

    • Take Profit & Stop Loss auf Kontoebene: Legen Sie Gesamtgewinnziele und maximale Verlustlimits fest. Schließt automatisch alle zugehörigen Positionen, wenn die Ziele erreicht sind, und hilft so, die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten.

    • Legen Sie das Take-Profit-Ziel im Voraus fest, und erreichen Sie das Ziel, um die entsprechende Position zu schließen.

    • Spread-Schutz: Spread-Überwachung in Echtzeit. Deaktiviert automatisch die Einstiegsschaltflächen und warnt, wenn der Spread die festgelegten Schwellenwerte überschreitet, um übermäßige Slippage zu verhindern.

    • Geld-Management: Unterstützt feste Losgrößen und automatische Losberechnung auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes, mit integrierter Validierung des Losgrößenbereichs.

  • Echtzeit-Daten-Dashboard: Zeigt übersichtlich das gesamte Long-/Short-Positionsvolumen, die Echtzeit-GuV, den aktuellen Spread, die Plattformzeit und andere wichtige Informationen an.

  • Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit:

    • Zweisprachige Schnittstelle: Unterstützt die Umschaltung zwischen Chinesisch und Englisch mit einem Klick.

    • Schwebendes Panel: Kann verschoben, minimiert und gesperrt werden, ohne die Chartanalyse zu beeinträchtigen.

    • Personalisierte Einstellungen: Alle Parameter (Losgrößen, Zielwerte, Schaltzustände) werden automatisch zur dauerhaften Verwendung gespeichert.

  • Handelsunterstützung und Sicherheit:

    • Benutzerdefinierte Popup-Warnungen, die sich nach 5 Sekunden automatisch schließen, um Unterbrechungen des Handels zu vermeiden.

    • Tastensperrfunktion zur Vermeidung versehentlicher Bedienungen.

Wie Sie davon profitieren:

  1. Erhöhte Effizienz: Konzentration gängiger Handelsvorgänge auf ein einziges Bedienfeld, wodurch mühsame Schritte zur Auftragserteilung entfallen.

  2. Verbesserte Risikokontrolle: Systematisches Management von Handelsrisiken durch voreingestellte globale Take-Profit/Stop-Loss- und Spread-Kontrolle.

  3. Übersichtliche Überwachung: Echtzeit-Zusammenfassung der Kontopositionen und des P&L-Status für einen sofortigen Überblick über die Situation.

  4. Flexible Verwaltung: Einheitliche Verwaltung von Aufträgen aus verschiedenen Quellen, die sich an komplexe Handelsumgebungen anpassen lassen.

  5. Intuitiv und übersichtlich: Elegante Oberfläche, die sich perfekt in die MT5-Charts einfügt und ein Anwendungserlebnis auf Desktop-Niveau bietet.

Zielbenutzer:

  • Aktive manuelle und halbautomatische Trader.

  • Benutzer, die mehrere EAs oder Strategiepositionen gleichzeitig verwalten müssen.

  • Händler, die ihre Handelsdisziplin durch feste Regeln und Einschränkungen stärken wollen.

  • Alle MT5-Benutzer, die effiziente, rationalisierte Handelswerkzeuge suchen.

Wichtige Hinweise:

  • Dieses Produkt ist einHilfsmittel zur Unterstützung und Verwaltung des Handels und liefert keine Handelsstrategien oder Signale.

  • Der Handel ist mit Risiken verbunden; frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Konfigurieren Sie die Risikoparameter sorgfältig entsprechend Ihren persönlichen Gegebenheiten.

  • Wir empfehlen, alle Funktionen in einem Demokonto gründlich zu testen, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.

Holen Sie es sich jetzt und verwandeln Sie Ihr MT5-Terminal in eine professionelle risikokontrollierte Kommandozentrale!


