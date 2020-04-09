Universal Assistant

MQL5 Trading Control Panel - Su asistente comercial todo en uno

Un panel de control de escritorio de nivel profesional diseñado específicamente para los traders de MetaTrader 5. Esta herramienta integra la ejecución de operaciones, la gestión de órdenes, el control de riesgos y la supervisión visual en un panel flotante integral, mejorando significativamente su eficiencia y disciplina comercial.

Características principales:

Ejecución única de operaciones : Entrada rápida (larga/corta), cierre todo con un clic, cierre por categorías (posiciones rentables/perdedoras, posiciones largas/cortas) con operaciones intuitivas y rápidas.

Gestión inteligente de órdenes : Gestione de forma flexible las órdenes de este EA, las operaciones manuales y otros EAs con reglas de filtrado personalizables.

Control profesional del riesgo : Take Profit & Stop Loss a nivel de cuenta : Establezca objetivos globales de beneficios y límites máximos de pérdidas. Cierra automáticamente todas las posiciones relacionadas cuando se alcanzan los objetivos, ayudando a mantener la disciplina de trading. Establezca el objetivo de toma de beneficios por adelantado y alcance el objetivo para cerrar la posición designada. Protección de diferenciales : Supervisión del diferencial en tiempo real. Desactiva automáticamente los botones de entrada y las alertas cuando el diferencial supera los umbrales establecidos, evitando un deslizamiento excesivo. Gestión del dinero : Admite tamaños de lote fijos y cálculo automático de lotes en función del porcentaje de riesgo, con validación integrada del intervalo de tamaños de lote.

Panel de datos en tiempo real : Muestra claramente los volúmenes totales de posiciones largas/cortas, las pérdidas y ganancias en tiempo real, el diferencial actual, la hora de la plataforma y otra información crítica.

Experiencia de usuario excepcional : Interfaz bilingüe : Permite cambiar entre chino e inglés con un solo clic. Panel flotante : Puede arrastrarse, minimizarse y bloquearse sin interferir en el análisis gráfico. Configuración personalizada : Todos los parámetros (tamaños de lote, valores objetivo, estados de cambio) se guardan automáticamente para un uso persistente.

Asistencia y seguridad en las operaciones : Alertas emergentes personalizadas que se cierran automáticamente a los 5 segundos, evitando interrupciones en las operaciones. Función de bloqueo de botones para evitar operaciones accidentales.



Cómo le beneficia:

Mayor eficacia: Concentra las operaciones habituales de negociación en un solo panel, eliminando los tediosos pasos de colocación de órdenes. Mayor control del riesgo: Gestione sistemáticamente los riesgos de las operaciones mediante el control global preestablecido de los take profits/stop loss y los spreads. Seguimiento claro: Resumen en tiempo real de las posiciones de la cuenta y del estado de las pérdidas y ganancias para conocer la situación de forma inmediata. Gestión flexible: Gestión unificada de órdenes de diferentes fuentes, adaptándose a entornos de negociación complejos. Intuitivo y limpio: Interfaz elegante que se integra perfectamente con los gráficos de MT5, proporcionando una experiencia de aplicación a nivel de escritorio.

Usuarios objetivo:

Operadores manuales y semiautomáticos activos.

Usuarios que necesiten gestionar múltiples EAs o posiciones estratégicas simultáneamente.

Traders que buscan fortalecer su disciplina de trading a través de reglas duras y restricciones.

Todos los usuarios de MT5 que busquen herramientas de trading eficientes y simplificadas.

Notas importantes:

Este producto es una herramienta de asistencia y gestión de operaciones y no proporciona estrategias ni señales de trading.

Operar implica riesgo; rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Configure cuidadosamente los parámetros de riesgo en función de sus circunstancias personales.

Recomendamos probar a fondo todas las funciones en una cuenta de demostración antes de operar en vivo.

¡Obténgalo ahora y transforme su terminal MT5 en un centro de mando profesional de riesgo controlado!