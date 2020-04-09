Universal Assistant

MQL5 交易控制面板 - 全能交易助手

      专为 MetaTrader 5 交易者设计的专业级桌面控制面板。本工具集成了交易执行、订单管理、风险控制与可视化监控于一体，通过一个简洁直观的悬浮面板，大幅提升您的交易效率与纪律性。

核心功能亮点：

  • 一站式交易执行：快速开仓（多/空）、一键全平、分类平仓（盈利单/亏损单、多单/空单），操作直观迅捷。
  • 智能订单管理：灵活管理来自本EA、手动操作及其他EA的订单，并可自定义过滤规则。
  • 专业风险管控：

  1. 账户级止盈止损：设定整体盈利目标和最大亏损限额，达到目标自动平仓所有关联订单，帮助严守纪律。
  2. 提前设定止盈目标，到达目标平仓指定仓位。
  3. 点差保护：实时监控点差，超过设定阈值时自动禁用开仓按钮并告警，防止滑点过大。
  4. 资金管理：支持固定手数与基于风险百分比的自动手数计算，并内置手数范围校验。

  • 实时数据看板：清晰展示多空总持仓手数、实时盈亏、当前点差、平台时间等关键信息。
  • 卓越的用户体验：
  1.  双语界面：支持中文/英文一键切换。 
  2.  悬浮面板：可随意拖拽、最小化、锁定，不影响图表分析。
  3. 个性化设置：所有参数（手数、目标值、开关状态）均自动保存，持久化使用。

  • 交易辅助与安全：

  1. 自定义弹窗告警，5秒后自动关闭，不干扰交易。
  2. 按钮锁定功能，防止误操作。

它如何帮助您？

  1. 提升效率：将常用交易操作浓缩于面板，告别繁琐的下单步骤。
  2. 强化风控：通过预设的全局止盈止损和点差控制，系统性管理交易风险。
  3. 清晰监控：实时汇总账户持仓与盈亏状态，交易情况一目了然。
  4. 灵活管理：统一管理不同来源的订单，适应复杂交易环境。
  5. 简洁直观：干净整洁的界面，与MT5图表完美融合，提供桌面级应用体验。

适用人群：

  • 活跃的手动交易者及半自动交易者。
  • 需要同时管理多个EA或策略仓位的用户。
  • 希望强化自身交易纪律，通过硬性规则约束行为的交易者。
  • 追求高效、简洁交易工具的所有MT5用户。

重要说明：

  • 本工具为交易辅助与管理软件，不提供任何交易策略或信号。
  • 交易存在风险，过去的性能并不预示未来的结果。请根据自身情况谨慎配置风险参数。
  • 建议在模拟账户中充分熟悉所有功能后再用于实盘。
FREE
