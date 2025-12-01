Trend Catalyst Pro
- 指标
- Marco Scherer
- 版本: 1.0
Trend Catalyst Pro
专业的多趋势指标,具有7重确认、智能警报、新闻概览和MetaTrader 5的集成仪表板。
Trend Catalyst Pro将七个经过验证的市场指标的信号合并为一个清晰的评分。无需单独分析每个指标,您可以在图表蜡烛上获得可见的结果:
- 箭头和文本,如"6/7 LONG"或"7/7 SHORT"
- 根据信号强度进行颜色编码的蜡烛
- 实时清晰显示所有值的仪表板
- 显示下一次因新闻可能发生的强劲波动的新闻线
目标很明确:减少猜测,更多客观确认,更清晰的决策。
7点趋势评分如何工作
每根蜡烛基于七个组成部分进行评估。每个看涨条件在多头侧得一分;每个看跌条件在空头侧得一分。结果是0到7的评分。
使用以下内容:
ADX与+DI和−DI
ADX测量是否存在趋势。高于25的值,市场被视为"趋势性"。
如果+DI高于−DI,一分流向看涨方向;如果−DI在上方,则计入空头。
优势:您优先在市场确实有动向的地方交易,而不是在横盘阶段挣扎。
CCI(商品通道指数)
CCI高于100表示强劲的买入压力,低于−100表示强劲的卖出压力。
这过滤掉弱反向运动,专注于明确的极端情况。
DeMarker
DeMarker显示市场是超买还是超卖,而不仅仅看收盘价。
高于0.6的值有利于多头,低于0.4有利于空头。
非常有助于在价格图表中变得明显之前早期识别转折点。
ROC(变化率)
ROC测量价格变化的速度。
如果值高于100,上升动态占主导;如果低于,下降动态占主导。
这显示趋势是在获得还是失去动力。
MACD(主线)
MACD高于零意味着短期平均值高于长期平均值,表明看涨环境。
MACD低于零表示看跌市场阶段。
这为您提供了中期趋势的清晰画面。
RSI
RSI高于50被视为看涨,低于50被视为看跌。
不是简单的超买/超卖噱头,而是市场情绪的明确分离。
AC(Awesome加速器)
测量市场加速度。
高于零意味着正动量力量占主导;低于零意味着下行动量占主导。
您看到趋势是在获得还是失去力量。
这些组成部分指向同一方向的越多,评分越高,信号越强。
直接在图表中的视觉信号
入场箭头
指标直接在蜡烛上绘制多头和空头箭头。
箭头旁边会自动显示评分,如"5/7"、"6/7"或"7/7"。
您通过MinScoreForArrow确定箭头出现的评分。
按评分着色蜡烛
7中的5、7中的6和7中的7在蜡烛上用不同的颜色级别标记。
您一眼就能看出当前趋势确认有多"强",无需阅读数字。
不发送垃圾信息的智能警报
Trend Catalyst Pro存储触发警报的最后方向和最后评分。仅在以下情况下发送新警报:
- 方向从多头变为空头或从空头变为多头,或
- 评分在同一方向变得更强,例如从5到6或从6到7。
通知可以是:
- 终端中的声音
- 推送到手机
- 电子邮件,如果需要
您单独设置应触发警报的评分(MinScoreForAlert)。这使您可以选择性地仅过滤最强的设置。
新闻线和日历集成
通过内置的MQL5日历,Trend Catalyst Pro自动搜索您想要的货币的即将到来的新闻事件。
- 您设置最低重要性:仅中等、高或两者。
- 您定义哪些货币相关,例如USD、EUR、GBP。
- 指标在下一个重要新闻处绘制垂直线,并显示标题、货币和时间。
这样您就可以在图表中看到何时可能变得关键,并可以决定是否真的想在新闻前进场。
实时概览仪表板
仪表板显示:
- 品种和时间框架
- 下一个新闻事件及剩余时间(分钟)
- ADX、CCI、DeMarker、ROC、MACD、RSI和AC的单个值,包括评估
- 总评分 看涨与看跌
- 当前状态:多头信号、空头信号或等待
如果需要,您可以最小化仪表板,如果您喜欢干净的图表视图。您通过输入控制位置、大小和启动状态。
实际使用中的重要优势
- 适用于任何市场和任何时间框架
- 将七个逻辑确认合并为一个清晰的评分
- 节省时间,因为您不必单独检查每个指标
- 帮助屏蔽过度情绪并客观化决策
- 支持趋势跟随者以及突破和反转交易者
Trend Catalyst Pro不会剥夺您的思考,但它为您的交易提供了结构化、客观的基础。那些想要系统化交易的人需要明确的标准。这正是这个指标所提供的。
注意
Trend Catalyst Pro是MetaTrader 5的指标。您可以在任何品种和任何时间框架上使用它,从M1到MN。它既适合手动交易,也适合作为您自己的Expert Advisors的逻辑基础。
