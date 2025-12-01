Trend Catalyst Pro
- インディケータ
- Marco Scherer
- バージョン: 1.0
Trend Catalyst Pro
7重確認、スマートアラート、ニュース概要、MetaTrader 5用の統合ダッシュボードを備えたプロフェッショナルなマルチトレンドインジケーター。
Trend Catalyst Proは、7つの実証済み市場インジケーターのシグナルを1つの明確なスコアに統合します。各インジケーターを個別に分析する代わりに、チャートローソク足上に表示される結果を取得します:
- "6/7 LONG"や"7/7 SHORT"などの矢印とテキスト
- シグナル強度に基づいて色分けされたローソク足
- すべての値をリアルタイムで明確に表示するダッシュボード
- ニュースによる次の強い動きがいつ発生する可能性があるかを示すニュースライン
目標は明確です:推測を減らし、より客観的な確認、より明確な決定。
7ポイントトレンドスコアの仕組み
各ローソク足は7つのコンポーネントに基づいて評価されます。各強気条件に対してロング側に1ポイント、各弱気条件に対してショート側に1ポイントがあります。結果は0から7のスコアです。
以下が使用されます:
ADX(+DIおよび−DI付き)
ADXはトレンドが存在するかどうかを測定します。25を超える値の場合、市場は「トレンド」と見なされます。
+DIが−DIより上にある場合、1ポイントが強気方向に流れます。−DIが上にある場合、ショートにカウントされます。
利点:横ばいフェーズで苦労する代わりに、市場に実際の動きがある場所で優先的に取引します。
CCI(商品チャネル指数)
CCIが100を超えると強い買い圧力を示し、−100を下回ると強い売り圧力を示します。
これにより弱い反対動きがフィルタリングされ、明確な極端に焦点が当てられます。
DeMarker
DeMarkerは、終値だけを見ずに市場が買われすぎか売られすぎかを示します。
0.6を超える値はロングを有利にし、0.4を下回るとショートを有利にします。
価格チャートで明らかになる前に転換点を早期に認識するのに非常に役立ちます。
ROC(変化率)
ROCは価格変化の速度を測定します。
値が100を超えると上昇ダイナミクスが支配し、下回ると下降ダイナミクスが支配します。
これにより、トレンドが勢いを増しているか失っているかがわかります。
MACD(メインライン)
MACDがゼロより上ということは、短期平均が長期を上回っていることを意味し、強気環境を示します。
MACDがゼロより下は弱気市場フェーズを示します。
これにより、中期トレンドの明確な画像が得られます。
RSI
RSIが50を超えると強気、50を下回ると弱気とカウントされます。
単純な買われすぎ/売られすぎのギミックではなく、市場センチメントの明確な分離。
AC(Awesomeアクセラレータ)
市場の加速度を測定します。
ゼロより上は正のモメンタム力が支配することを意味し、ゼロより下は下向きモメンタムが支配します。
トレンドが力を得ているか失っているかがわかります。
これらのコンポーネントが同じ方向を指す数が多いほど、スコアが高くなり、シグナルが強くなります。
チャート内の直接的な視覚シグナル
エントリー用の矢印
インジケーターはローソク足に直接ロングとショートの矢印を描画します。
矢印の横に、"5/7"、"6/7"、"7/7"などのスコアが自動的に表示されます。
MinScoreForArrowを介して矢印が表示されるスコアを決定します。
スコアによるローソク足の着色
7のうち5、7のうち6、7のうち7は、ローソク足上で異なる色レベルでマークされます。
数字を読まなくても、現在のトレンド確認がどれだけ「強い」かを一目で認識できます。
スパムしないスマートアラート
Trend Catalyst Proは、トリガーされたアラートの最後の方向と最後のスコアを保存します。新しいアラートは次の場合にのみ送信されます:
- 方向がロングからショートへ、またはショートからロングへ変わる、または
- スコアが同じ方向でより強くなる、例えば5から6へ、または6から7へ。
通知は次の方法で可能です:
- ターミナル内のサウンド
- モバイルへのプッシュ
- メール(希望する場合)
MinScoreForAlertを介してアラートがトリガーされるスコアを個別に設定します。これにより、最強のセットアップのみを選択的にフィルタリングできます。
ニュースラインとカレンダー統合
組み込みのMQL5カレンダーを通じて、Trend Catalyst Proは希望する通貨の今後のニュースイベントを自動的に検索します。
- 最小重要度を設定:中のみ、高、または両方。
- どの通貨が関連するかを定義、例えばUSD、EUR、GBP。
- インジケーターは次の重要なニュースに垂直線を描き、タイトル、通貨、時刻を表示します。
これにより、チャート内ですでにいつ重要になる可能性があるかを確認でき、ニュース前に本当にエントリーしたいかどうかを決定できます。
リアルタイム概要付きダッシュボード
ダッシュボードには次が表示されます:
- シンボルとタイムフレーム
- 次のニュースイベントと残り時間(分)
- ADX、CCI、DeMarker、ROC、MACD、RSI、ACの個別値(評価を含む)
- 総スコア 強気対弱気
- 現在の状態:ロングシグナル、ショートシグナル、または待機
必要に応じて、クリーンなチャートビューを好む場合はダッシュボードを最小化できます。入力を介して位置、サイズ、開始状態を制御します。
実用的な使用における重要な利点
- あらゆる市場とあらゆるタイムフレームで機能
- 7つの論理的確認を1つの明確なスコアに統合
- 各インジケーターを個別にチェックする必要がないため時間を節約
- 過度な感情をブロックし、意思決定を客観化するのに役立つ
- トレンドフォロワーだけでなく、ブレイクアウトとリバーサルトレーダーをサポート
Trend Catalyst Proは思考を奪うものではありませんが、取引のための構造化された客観的な基盤を提供します。体系的に取引したい人は明確な基準が必要です。これがまさにこのインジケーターが提供するものです。
注意
Trend Catalyst ProはMetaTrader 5用のインジケーターです。M1からMNまで、任意のシンボルと任意のタイムフレームで使用できます。手動取引と独自のExpert Advisorsの論理的基盤の両方に適しています。
