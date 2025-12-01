Trend Catalyst Pro
- Indicateurs
- Marco Scherer
- Version: 1.0
- Activations: 20
Trend Catalyst Pro
Indicateur professionnel de confirmation de tendance utilisant une analyse multi–facteurs (7/7), alertes intelligentes, ligne d’actualités et tableau de bord en temps réel pour MetaTrader 5.
Système de score 7/7
Chaque bougie reçoit une évaluation objective basée sur:
-
ADX + DI
-
CCI
-
DeMarker
-
ROC
-
MACD
-
RSI
-
AC
Plus les signaux convergent dans une direction,
plus la probabilité du mouvement est forte.
Alertes intelligentes
Alertes uniquement si:
-
changement de direction
-
ou renforcement du signal
Push / email / son terminal.
Ligne d’actualités
-
titre de l’événement
-
devise concernée
-
temps restant avant la publication
Tableau de bord
Affichage en temps réel de:
-
symbole & timeframe
-
ADX, CCI, DeM, ROC, MACD, RSI, AC
-
score bull vs bear
-
état: LONG / SHORT / attente
Avantages
-
Convient à tout marché
-
Convient à tout horizon temporel
-
Réduit l’incertitude
-
Donne une structure claire
-
Renforce la discipline
Trend Catalyst Pro n’essaie pas de deviner.
Il mesure.
MT5.