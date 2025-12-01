Trend Catalyst Pro

Indicateur professionnel de confirmation de tendance utilisant une analyse multi–facteurs (7/7), alertes intelligentes, ligne d’actualités et tableau de bord en temps réel pour MetaTrader 5.

Système de score 7/7

Chaque bougie reçoit une évaluation objective basée sur:

ADX + DI

CCI

DeMarker

ROC

MACD

RSI

AC

Plus les signaux convergent dans une direction,

plus la probabilité du mouvement est forte.

Alertes intelligentes

Alertes uniquement si:

changement de direction

ou renforcement du signal

Push / email / son terminal.

Ligne d’actualités

titre de l’événement

devise concernée

temps restant avant la publication

Tableau de bord

Affichage en temps réel de:

symbole & timeframe

ADX, CCI, DeM, ROC, MACD, RSI, AC

score bull vs bear

état: LONG / SHORT / attente

Avantages

Convient à tout marché

Convient à tout horizon temporel

Réduit l’incertitude

Donne une structure claire

Renforce la discipline

Trend Catalyst Pro n’essaie pas de deviner.

Il mesure.

MT5.