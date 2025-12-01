Trend Catalyst Pro

Indicateur professionnel de confirmation de tendance utilisant une analyse multi–facteurs (7/7), alertes intelligentes, ligne d’actualités et tableau de bord en temps réel pour MetaTrader 5.

Système de score 7/7

Chaque bougie reçoit une évaluation objective basée sur:

  • ADX + DI

  • CCI

  • DeMarker

  • ROC

  • MACD

  • RSI

  • AC

Plus les signaux convergent dans une direction,
plus la probabilité du mouvement est forte.

Alertes intelligentes

Alertes uniquement si:

  • changement de direction

  • ou renforcement du signal

Push / email / son terminal.

Ligne d’actualités

  • titre de l’événement

  • devise concernée

  • temps restant avant la publication

Tableau de bord

Affichage en temps réel de:

  • symbole & timeframe

  • ADX, CCI, DeM, ROC, MACD, RSI, AC

  • score bull vs bear

  • état: LONG / SHORT / attente

Avantages

  • Convient à tout marché

  • Convient à tout horizon temporel

  • Réduit l’incertitude

  • Donne une structure claire

  • Renforce la discipline

Trend Catalyst Pro n’essaie pas de deviner.
Il mesure.

MT5.


