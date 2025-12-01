Trend Catalyst Pro

Trend Catalyst Pro

Indicatore professionale con punteggio trend 7/7, avvisi intelligenti, linea notizie e dashboard realtime.

Sistema di punteggio 7/7

Strumenti usati:

  • ADX + DI

  • CCI

  • DeMarker

  • ROC

  • MACD

  • RSI

  • AC

Più conferme = più affidabilità.

Avvisi intelligenti

Solo quando:

  • direzione cambia

  • forza del segnale aumenta

Dashboard

Mostra:

  • simbolo

  • timeframe

  • prossima notizia economica

  • 7 valori principali

  • punteggio LONG/SHORT

Vantaggi

  • Per qualsiasi mercato

  • Per qualsiasi timeframe

  • Meno interpretazione soggettiva

  • Più chiarezza operativa

MT5.


Altri dall’autore
Predective Ranges
Marco Scherer
Indicatori
NeoBull Predictive Ranges è un sistema completo di analisi tecnica per MetaTrader 5. Combina calcoli avanzati di volatilità con un'analisi dei trend basata sui volumi. Questo strumento è stato progettato per fornire ai trader informazioni precise sulla struttura del mercato e sull'Order Flow. Offro questo strumento professionale gratuitamente alla community. Dettagli Tecnici: Predictive Ranges: L'indicatore proietta zone di supporto e resistenza adattive basate sull'ATR. Volumatic VIDYA: Il cuor
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicatori
Smoothed Supertrend Indicator - Indicatore di Tendenza Basato sulla Volatilità con Funzione di Levigatura Lo Smoothed Supertrend Indicator è una variante avanzata dell'indicatore Supertrend classico per MetaTrader 5. Attraverso l'integrazione di una funzione di levigatura aggiuntiva, il rumore di mercato viene ridotto e la qualità dei segnali di tendenza viene migliorata. Descrizione Tecnica: L'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e lo combina
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
Indicatori
NeoBull Breakout Indicator - Trading di Breakout Professionale Reso Facile Il NeoBull Breakout Indicator è un potente indicatore tecnico per MetaTrader 5, progettato specificamente per i trader di breakout. Combina livelli comprovati di Massimo Più Alto/Minimo Più Basso con il filtro di trend SMA 200 per identificare setup di breakout ad alta probabilità. Caratteristiche Principali: * Linea a Gradini Massimo Più Alto (20) - Mostra il massimo più alto degli ultimi 20 periodi come una linea orizz
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione