Trend Catalyst Pro
- Indicatori
- Marco Scherer
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Indicatore professionale con punteggio trend 7/7, avvisi intelligenti, linea notizie e dashboard realtime.
Sistema di punteggio 7/7
Strumenti usati:
-
ADX + DI
-
CCI
-
DeMarker
-
ROC
-
MACD
-
RSI
-
AC
Più conferme = più affidabilità.
Avvisi intelligenti
Solo quando:
-
direzione cambia
-
forza del segnale aumenta
Dashboard
Mostra:
-
simbolo
-
timeframe
-
prossima notizia economica
-
7 valori principali
-
punteggio LONG/SHORT
Vantaggi
-
Per qualsiasi mercato
-
Per qualsiasi timeframe
-
Meno interpretazione soggettiva
-
Più chiarezza operativa
MT5.