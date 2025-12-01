Trend Catalyst Pro

NeoBull Breakout Indicator - Profesyonel Kırılım Ticareti Kolaylaştı NeoBull Breakout Indicator, özellikle kırılım yatırımcıları için tasarlanmış MetaTrader 5 için güçlü bir teknik göstergedir. Yüksek olasılıklı kırılım kurulumlarını belirlemek için kanıtlanmış En Yüksek/En Düşük seviyelerini SMA 200 trend filtresi ile birleştirir. Ana Özellikler: * Basamaklı En Yüksek (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en yüksek değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir (TradingView'daki gibi) * Basamaklı En Dü