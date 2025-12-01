Trend Catalyst Pro

7 doğrulama faktörlü trend puanlama sistemi, akıllı uyarılar, haber hattı ve gerçek zamanlı panel ile MT5 için profesyonel trend göstergesi.

7 puan sistemi

Kullanılan göstergeler:

  • ADX + DI

  • CCI

  • DeMarker

  • ROC

  • MACD

  • RSI

  • AC

Hepsi aynı yöne işaret ettiğinde sinyal güçlüdür.

Akıllı uyarılar

Sadece şu durumlarda:

  • yön değiştiğinde

  • sinyal güçlendiğinde

Haber çizgisi

Yaklaşan haber, etkilenene para birimi ve kalan süre grafik üzerinde görünür.

Panel

Gösterir:

  • sembol

  • zaman aralığı

  • 7 gösterge değeri

  • LONG vs SHORT puanı

Avantajları

  • Her piyasada çalışır

  • Her zaman aralığında çalışır

  • Analiz yükünü azaltır

  • Karar netliği sağlar

MT5.


