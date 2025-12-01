Trend Catalyst Pro
- Göstergeler
- Marco Scherer
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
7 doğrulama faktörlü trend puanlama sistemi, akıllı uyarılar, haber hattı ve gerçek zamanlı panel ile MT5 için profesyonel trend göstergesi.
7 puan sistemi
Kullanılan göstergeler:
ADX + DI
CCI
DeMarker
ROC
MACD
RSI
AC
Hepsi aynı yöne işaret ettiğinde sinyal güçlüdür.
Akıllı uyarılar
Sadece şu durumlarda:
yön değiştiğinde
sinyal güçlendiğinde
Haber çizgisi
Yaklaşan haber, etkilenene para birimi ve kalan süre grafik üzerinde görünür.
Panel
Gösterir:
sembol
zaman aralığı
7 gösterge değeri
LONG vs SHORT puanı
Avantajları
Her piyasada çalışır
Her zaman aralığında çalışır
Analiz yükünü azaltır
Karar netliği sağlar
MT5.