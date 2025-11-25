Aurum Quant Engine

Aurum Quant Engine ist ein regelbasiertes Handelssystem, das durch eine strukturierte Marktbewertung und eine kontrollierte Ausführungslogik selektive Handelsmöglichkeiten identifiziert.

Aurum Quant Engine konzentriert sich auf eine kontrollierte Handelsauswahl durch kontextbezogene Bewertung anstelle einer reaktiven Signalgenerierung. Es bewertet die Marktbedingungen, die Richtungsabsichten und die Stabilität des Preisverhaltens, bevor es die Ausführung zulässt. Dies trägt dazu bei, verfrühte Einstiege zu vermeiden und fördert eine strukturierte Positionierung unter verschiedenen Marktbedingungen.

Teil einer frühen kontrollierten Freigabe. Die weitere Entwicklung kann Lizenzüberarbeitungen beinhalten, einschließlich eingeschränktem oder kostenpflichtigem Zugang für nachfolgende Versionen. 💬 Wenn Sie das System nützlich finden, würde ich mich über Ihre Bewertung oder Ihr Feedback auf der MQL5-Seite sehr freuen, da es mir hilft, das Projekt zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Trade Logic Foundation

Das System verlässt sich nicht auf isolierte Indikatorereignisse. Es bewertet umfassendere Handelsbedingungen und bestätigt, ob die Umgebung eine strukturierte und kontrollierte Handelsausführung unterstützt. Dieser Ansatz trägt zur Konsistenz der Entscheidungsfindung bei und bewahrt gleichzeitig die interne Logik und das proprietäre Design der Strategie.

Performance-Referenz:

Alle in den Backtest-Screenshots gezeigten Ergebnisse wurden mit einem festen Volumen von 0,01 Lot pro Trade generiert, ohne Martingale, Grid, Averaging oder Compounding. Das Aktienwachstum basiert ausschließlich auf strategischer Ausführung, nicht auf Positionsskalierung.

Risikomanagement und Governance



- Fester Stop-Loss und Take-Profit in Punkten für eine objektive Risikoplatzierung- passt den SL automatisch nach oben an, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, und sichert so Gewinne und reduziert das Risiko- Täglicher Verlust-Limit-Schutz, um den Handel automatisch nach einem definierten Drawdown-Schwellenwert zu unterbrechen- Einzelpositionskontrolle zur Vermeidung von Stacking,- MagicNumber-basierte Positionsisolierung für konfliktfreie Multi-EA-Nutzung- AbsolutMartingale-, Grid-, Mittelwert- oder Multiplikator-basierten Systeme - die Performance wird durch die Strategielogik bestimmt, nicht durch die Positionsgröße

Diese Struktur unterstützt den disziplinierten Einsatz in persönlichen, finanzierten und evaluationsbasierten Umgebungen.

Ausführungsmerkmale

- Entwickelt für eine zuverlässige Performance sowohl im Backtesting als auch im Live-Handel

- Keine Neuberechnung innerhalb des Balkens oder Neufärbung

- Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen

- Slippage und Symbolpräzision werden intern gehandhabt

- Bewahrt die Ausführungskonsistenz über verschiedene Marktinstrumente hinweg

Übersicht der Eingabeparameter



- Lot-Größe, Stop-Loss, Take-Profit und optionaler Trailing-Stop-Loss für dynamische Risikokontrolle

- Konfigurierbare SMMA-Struktur und Glättungsparameter

- Einstiegs- und Ausstiegsfilteroptionen (Trend, Momentum, Musterbestätigung, Verzerrung auf höherem Zeitrahmen)

- Optionale Timing-Funktionen, die nur bei bestätigten Bar-Closes greifen

- Täglicher Verlustschutz mit einstellbarem Schwellenwert

- MagicNumber, Slippage und individuelle Long/Short-Trade-Aktivierung

Nutzungshinweise

- Empfohlen für Zeitrahmen mit mittlerer Volatilität (M15 bis H4)

- Real-Tick-Backtesting (99 % Modellierung) für eine zuverlässige Bewertung empfohlen

- Kompatibel mit Forex, Metallen, Indizes und synthetischen Symbolen

- Die Einstellungen können je nach Instrumentencharakteristik verfeinert werden

Die Standardeinstellungen sind vorkonfiguriert und für XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 (0,01 Lot) getestet.

Dieses Setup kann direkt für die Auswertung verwendet werden. Für andere Symbole können SL/TP und Filterparameter an die Volatilität angepasst werden.

Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung des Instruments benötigen, können Sie mich gerne über den MQL5 Private Chat kontaktieren.