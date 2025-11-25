Aurum Quant Engine

Aurum Quant Engine

Aurum Quant Engine ist ein regelbasiertes Handelssystem, das durch eine strukturierte Marktbewertung und eine kontrollierte Ausführungslogik selektive Handelsmöglichkeiten identifiziert.

Aurum Quant Engine konzentriert sich auf eine kontrollierte Handelsauswahl durch kontextbezogene Bewertung anstelle einer reaktiven Signalgenerierung. Es bewertet die Marktbedingungen, die Richtungsabsichten und die Stabilität des Preisverhaltens, bevor es die Ausführung zulässt. Dies trägt dazu bei, verfrühte Einstiege zu vermeiden und fördert eine strukturierte Positionierung unter verschiedenen Marktbedingungen.

Teil einer frühen kontrollierten Freigabe. Die weitere Entwicklung kann Lizenzüberarbeitungen beinhalten, einschließlich eingeschränktem oder kostenpflichtigem Zugang für nachfolgende Versionen.

Trade Logic Foundation
 Das System verlässt sich nicht auf isolierte Indikatorereignisse. Es bewertet umfassendere Handelsbedingungen und bestätigt, ob die Umgebung eine strukturierte und kontrollierte Handelsausführung unterstützt. Dieser Ansatz trägt zur Konsistenz der Entscheidungsfindung bei und bewahrt gleichzeitig die interne Logik und das proprietäre Design der Strategie.

Performance-Referenz:
Alle in den Backtest-Screenshots gezeigten Ergebnisse wurden mit einem festen Volumen von 0,01 Lot pro Trade generiert, ohne Martingale, Grid, Averaging oder Compounding. Das Aktienwachstum basiert ausschließlich auf strategischer Ausführung, nicht auf Positionsskalierung.

Risikomanagement und Governance

- Fester Stop-Loss und Take-Profit in Punkten für eine objektive Risikoplatzierung
- Optionaler Trailing Stop-Loss - passt den SL automatisch nach oben an, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, und sichert so Gewinne und reduziert das Risiko
- Täglicher Verlust-Limit-Schutz, um den Handel automatisch nach einem definierten Drawdown-Schwellenwert zu unterbrechen
- Einzelpositionskontrolle zur Vermeidung von Stacking,
- MagicNumber-basierte Positionsisolierung für konfliktfreie Multi-EA-Nutzung
- Absolut keine Martingale-, Grid-, Mittelwert- oder Multiplikator-basierten Systeme - die Performance wird durch die Strategielogik bestimmt, nicht durch die Positionsgröße

Diese Struktur unterstützt den disziplinierten Einsatz in persönlichen, finanzierten und evaluationsbasierten Umgebungen.

Ausführungsmerkmale
 - Entwickelt für eine zuverlässige Performance sowohl im Backtesting als auch im Live-Handel
- Keine Neuberechnung innerhalb des Balkens oder Neufärbung
- Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen
- Slippage und Symbolpräzision werden intern gehandhabt
- Bewahrt die Ausführungskonsistenz über verschiedene Marktinstrumente hinweg

Übersicht der Eingabeparameter

- Lot-Größe, Stop-Loss, Take-Profit und optionaler Trailing-Stop-Loss für dynamische Risikokontrolle
- Konfigurierbare SMMA-Struktur und Glättungsparameter
- Einstiegs- und Ausstiegsfilteroptionen (Trend, Momentum, Musterbestätigung, Verzerrung auf höherem Zeitrahmen)
- Optionale Timing-Funktionen, die nur bei bestätigten Bar-Closes greifen
- Täglicher Verlustschutz mit einstellbarem Schwellenwert
- MagicNumber, Slippage und individuelle Long/Short-Trade-Aktivierung

Nutzungshinweise
 - Empfohlen für Zeitrahmen mit mittlerer Volatilität (M15 bis H4)
- Real-Tick-Backtesting (99 % Modellierung) für eine zuverlässige Bewertung empfohlen
- Kompatibel mit Forex, Metallen, Indizes und synthetischen Symbolen
- Die Einstellungen können je nach Instrumentencharakteristik verfeinert werden

Die Standardeinstellungen sind vorkonfiguriert und für XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 (0,01 Lot) getestet.
Dieses Setup kann direkt für die Auswertung verwendet werden. Für andere Symbole können SL/TP und Filterparameter an die Volatilität angepasst werden.
Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung des Instruments benötigen, können Sie mich gerne über den MQL5 Private Chat kontaktieren.

Disclaimer
 Dieses System folgt einer strukturierten Methode, um die Konsistenz der Entscheidungen zu verbessern, aber die Finanzmärkte sind von Natur aus unsicher. Historische Ergebnisse und Backtests veranschaulichen, wie sich das System in der Vergangenheit verhalten hat, die zukünftige Performance kann jedoch abweichen. Wir empfehlen eine verantwortungsvolle Risikoallokation, Tests und eine informierte Nutzung.

Experten
Bot Pulse Trading Rabattcode für 20% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Automatisierte Handelsstrategie für US30, NASDAQ und GER40 Entfesseln Sie das Potenzial für langfristiges Wachstum mit unserem fortschrittlichen Trading-Bot, der speziell für die Indizes US30, NASDAQ und GER40 entwickelt wurde. Diese Strategie wurde über viele Jahre hinweg rigoros getestet und zeigt konsistente und zuverlässige Ergebnisse. Unser Ansatz basiert auf einer robusten Langzeitstrategie, die Stabilität und Nachha
Nexus Scalper
Thang Chu
Experten
Nexus Scalper Live Signal: Signal ( 2.5% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Vermögensverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Das Nexus Portfolio ist das beste langfristige, diversifizierte Portfoli
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
AstraX EA
Michael Stanic
Experten
AstraX EA ist ein professioneller Expert Advisor für Trader, die auf Zuverlässigkeit, Performance und klare Strategie setzen. Optimiert für EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) nutzt er ein trendbasiertes System in Kombination mit einem dynamischen Risikomanagement. Der Algorithmus erkennt Markttrends mit einem gleitenden Durchschnitt über 200 Perioden und eröffnet nur Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Hauptfunktionen: Vollautomatischer Handelsroboter Unterstützt EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) Dyn
The beginning of the end MT5
Marta Gonzalez
Experten
Der Anfang vom Ende - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes . Das System arbeitet Markt bricht, mit Korrektur und Trend-Following-Algorithmen, die Algorithmen optimieren das Risiko-Nutzen-Verhältnis, um die Risiken der Margin Call zu minimieren. die beiden Algorithmen arbeiten unabhängig, aber koordiniert, um in profit .the System verwendet mehrere viel je nach Algorithmus, die anfängliche Menge ist doppelt so hoch wie die eine als die minimale Menge
OrderBlock EA
Ihor Koshel
Experten
Beschreibung Order Block EA ist ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der auf der institutionellen Order Block (OB) Logik basiert. Der Expert Advisor analysiert die Preisstruktur, erkennt Bullish und Bearish Order Blocks und eröffnet Trades, wenn ein bestätigter Impuls gebildet wird. Die Strategie ist vollständig regelbasiert und stützt sich nicht auf Martingale, Grids oder Mittelwertbildungstechniken. Alle Handelsentscheidungen werden streng nach dem Preisverhalten getroffen.
Peace Of Mind MT5
Shahid Rasool
Experten
SEELENFRIEDEN MT-4/5 Einführung: Es ist nicht nur ein Handelsroboter und kein Social Trading Tool. Es ist hochentwickelt und vollgepackt mit technischen und fundamentalen Aspekten, die unseren/ihren Devisenhandel beeinflussen könnten. Ja, unser erfahrenes und professionelles Team von Fachhändlern holt seine Analysen in Echtzeit aus der Ferne, wie z.B. Breaking News, die sich direkt auf den Forex-Markt auswirken können und umgekehrt. Server-Adresse in MetaTrader 4/5 hinzufügen Wenn Sie zum erste
Nezha Huntian HK50
Long Jia Zhang
Experten
HK50 Kurzfristige Strategie (2025.03-2025.06) Dies ist ein Grid Trading EA auf Unternehmensebene, der speziell für den Hang Seng Index (HK50) entwickelt wurde und den automatisierten Handel über mehrere Perioden unterstützt. Der EA verwendet ein sehr vereinfachtes Parameterdesign, nur die grundlegende Losgröße muss eingestellt werden, und alle Kernparameter sind als robuste Standardwerte eingebaut, die sich für den schnellen Einsatz durch Institutionen und individuelle Benutzer eignen. Anfang
Time Range breakout AFX
Menaka Sachin Thorat
Experten
Time Range Breakout EA AFX - Präzisionshandel mit ORB-Strategie Erfassen Sie starke Markttrends mit hochpräzisen Ausbrüchen mit der bewährten Opening Range Breakout (ORB) Strategie! Time Range Breakout EA AFX ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Breakout-Levels innerhalb eines benutzerdefinierten Handelsfensters identifiziert und Trades mit Präzision und Sicherheit ausführt. Kein Martingal, kein Raster - nur kontrolliertes, professionelles Risikomanagement. Warum Time Range Br
PropKing
Naveen Kumar Shyam
Experten
Produktbeschreibung - PropKing EA PropKing EA ist ein Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er bietet eine strukturierte Handelslogik mit Risikomanagementfunktionen, die für Instrumente wie Forex, Indizes und Cryptocurrencies geeignet sind. Wichtigste Merkmale Breakout-basierte Einstiegslogik Identifiziert potenzielle Einstiegszonen anhand von Hoch/Tief-Ausbruchsbedingungen mit optionaler EMA-basierter Filterung. Konfiguration der Losgröße Unterstützt mehrere Methoden der Lo
Bollinger Bands Scalper WIN
Lucas Silva Costa
Experten
Dieser automatische Handelsroboter wurde auf der Grundlage des technischen Indikators Bollinger Bands entwickelt, einem weit verbreiteten Instrument zur Messung der Marktvolatilität und zur Ermittlung möglicher Preisumkehrzonen. Die Strategie besteht darin, das Verhalten des Kurses in Bezug auf das obere und untere Band zu beobachten. Wenn der Kurs das untere Band erreicht, interpretiert der Roboter dies als eine mögliche überverkaufte Region und kann einen Kaufhandel eröffnen, wobei er auf ein
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experten
Der Roboter verwendet einen der meistgenutzten Indikatoren in Asien: * ICHIMOKU CLOUD Es gibt zwei Handelsstrategien: Das Kreuzen der Tenkan- und Kijun-Linien und; Kreuzung der Kumo-Linien. Kennen Sie unsere Produkte Positionseröffnungen basieren auf den Parametern, die als Signale identifiziert wurden. Wenn Sie alle aktivieren, wird der Roboter nur dann einen Handelsauftrag erteilen, wenn die Anzahl der Signale größer ist als das vom Benutzer festgelegte Minimum. Dieser Expert Advisor (EA
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experten
Breakout Momentum ist ein automatischer Scalper für EURUSD. Seine Strategie nutzt "falsche Ausbrüche", "Ausbrüche" und "Überfälle auf Liquidität" über und unter den aktuellen Marktpreisen. Die Strategie ist sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten wirksam. Sie zeigt vielversprechende Ergebnisse beim Backtesting im Modus "Jeder Tick basiert auf dem realen Tick". Sie bewährt sich auch auf einem realen Konto. Prüfen Sie das Live-Signal auf Live Signal 1 - EURUSD Wo funktioniert es am be
Superstar grid robots
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Super star grid robots ist der beste roboter von fünf modernen verschiedenen grid-strategien, die ihnen helfen können, ihre ziele zu erreichen es funktioniert auf allen paaren jeder rahmen forex, gold, krypto, aktien, nasdaq, indizes, metall, öl. wie zu verwenden, dass super ea nach dem kauf auf EA eingangsparameter klicken sie auf hauptstrategie dann wählen sie super grid-strategien dann finden sie unten Grid-strategie doppelklick auf sie dann finden sie fünf starke grid-strategien wählen sie e
Dorado Gold EA Xauusd
Sorin Alexandru Mocanu
Experten
Bestes Gold EA • Gold‑Roboter MT5 • XAUUSD EA für Mikro‑Lots Dorado Gold EA ist ein Swing‑ und kurzfristiger Day‑Trading‑Expert‑Advisor für den GOLD / XAUUSD‑CFD. Er wurde speziell für Broker entwickelt, die Positionen ab 0,01 Lot zulassen. Die Strategie hält den maximalen Drawdown unter 10 % und erfüllt gleichzeitig die meistgesuchten Schlagworte auf MQL5 wie „gold ea“, „low drawdown ea“ und „prop‑firm robot“. 1. Einführungspreise (nach Ausschöpfung jedes Lizenz‑Pools steigt der Preis automati
Delight
Roland Aimua Akenuwa
Experten
Delight EA für MT5 - Präzision trifft auf Vielseitigkeit Delight EA ist ein robuster und intelligenter Multi-Strategie-Handelsroboter für MetaTrader5. Egal, ob Sie mit Trends, Umkehrungen, Ausbrüchen oder schwankenden Märkten handeln, Delight passt sich in Echtzeit mit bewährter technischer Analyse und präziser Ausführung unter Verwendung von 4H für den Trend und 1H für den Einstiegspunkt an - es ist Ihre automatisierte All-in-One-Handelslösung. Kern-Strategien: Trend-Following: Steigt
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
NakaTrendBot
Ricardo De Andrade Nakano
Experten
Präsentieren Ihnen NakaTrendBot - Ihr ultimativer Partner für den Handel mit Trends! Sind Sie es leid, Chancen zu verpassen, wenn sich der Markt verändert? Suchen Sie nicht weiter, denn NakaTrendBot ist hier, um Ihnen zu helfen, sich in der dynamischen Welt des Trendhandels zurechtzufinden. NakaTrendBot ist mehr als nur ein Roboter; er ist eine raffinierte algorithmische Maschine, die darauf ausgelegt ist, Trendänderungen und Konsolidierungen präzise zu erkennen. Durch den Einsatz modernster
Gbp Rsi Buy Milker
Jaume Sancho Serra
Experten
Double RSI Buy - Expert Advisor für GBP/USD (M1) Double RSI Buy ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit dem Währungspaar GBP/USD auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Seine Logik basiert auf einer Kombination von zwei RSI-Indikatoren, die Einstiegsmöglichkeiten in überverkauften Bedingungen identifizieren und Ausstiege in überkauften Zonen steuern. Hauptmerkmale: Die Strategie basiert auf der Logik des doppelten RSI (Relative Strength Index). Optimierter Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
Ichimoku Ninja BR EA
Renato Takahashi
Experten
*** NEU: Takeprofit und Stoploss mit festen Werten in Punkten *** *** Automatischer Handelsstart an der brasilianischen Börse *** Ichimoku Ninja EA ist ein Handelsroboter für den Mini-Index (WIN) und Mini-Dollar (WDO ), gehandelt an der brasilianischen Börse Bovespa. Der Roboter handelt entsprechend dem Trend, basierend auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator, entsprechend seiner Dynamik. Darüber hinaus können die Takeprofit- und Stoploss-Ziele nach festen Werten oder dem Bollinger Band , je nach
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
Hedge Pro MT5
Alessandro Grossi
Experten
Hedge Pro nutzt die Absicherungstechnik, indem es gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen verwaltet und dank des integrierten Erholungssystems den nachfolgenden Positionen eine Losgröße zuweist, die proportional zu den Punkten ist, die auf dem Gegentrend zurückgewonnen werden müssen, so dass die Take Profits beider Seiten immer in der Nähe des aktuellen Marktpreises liegen. Hedge Pro ist ein Experte mit einem stabilen, professionellen und sauberen Code, der im Laufe der Zeit mit einem völlig
Dow Dominator
Albi Zeka
Experten
Wir stellen Ihnen " Dow Dominator " vor , einen US30-Handels-Bot , der nach einigen Tests im Hintergrund auf den Märkten veröffentlicht wurde. Der Bot verwendet Stop-Loss und Take-Profit, KEIN MARTINGALE und NO GRID System wird verwendet . SUPPORT : BESUCHEN SIE UNSEREN ÖFFENTLICHEN CHAT LIVE-SIGNAL Der Preis wird alle 5 Käufe um $50 steigen. Über die Einrichtung: Erforderliches Guthaben : Erforderliches Mindestguthaben ist $150 Zeitrahmen: Empfohlener Zeitrahmen für diese Strategie ist 15 Mi
Gold Scalp Matrix Pro
Prabir Sarkar
Experten
Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Roboter Schnell - Präzise - Intelligente Risikokontrolle - Multi-TP Engine Gold Scalp Matrix Pro ist ein leistungsstarker vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert Trendbestätigung (EMA-200) + SAR-Umkehrerkennung + Multi-Positions-Skalierung, um eine schnelle, konsistente Scalping-Performance zu liefern - selbst unter volatilen Marktbedingungen. Dieser EA wurde fü
Unbeatable Scalper for EURUSD
Fahd Hammoune
1 (1)
Experten
the unbeatable Scalper for EURUSD – Ihr ultimativer Handelsbegleiter! Wenn Sie nach einer zuverlässigen Möglichkeit suchen, Ihre Gewinne zu steigern und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen, sind Sie hier richtig. Wir präsentieren stolz den unschlagbaren Scalper für EURUSD, einen erstklassigen Handelsroboter, der auf den EURUSD-Handel spezialisiert ist. Während viele über Handelsroboter sprechen, betonen nur wenige, wie wichtig es ist, Ihr Kapital bei Marktumschwüngen zu schützen. Hier glänzt
