Master US30 MT4

MasterUS30 - Automatisiertes Handelssystem für US30

MasterUS30 ist ein professioneller Trading Advisor, der speziell für den Handel mit demUS30 Index (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde.

Das System verwendet einen umfassenden technischen Analysealgorithmus, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Positionen zu verwalten.

Das System verwendet einen umfassenden technischen Analysealgorithmus, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Positionen zu verwalten.

Der Advisor kann mit einer Mindesteinlage arbeiten (vorzugsweise ab $100 mit beliebigem Hebel), da es keine Mittelwertbildung und keine großen Konto-Drawdowns gibt.

Geeignet für FIFO- und Prop-Firmen!

SCHLÜSSEL-FEATURES

Handelsstrategie:

Multi-Indikator-Analyse mit RSI, CCI, Stochastik, ADX und anderen technischen Indikatoren

Analyse von Preiskanälen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Filtersystem für die Bestätigung von Handelssignalen

Unterstützung für Market und Pending Orders

Automatische Erkennung der Trendrichtung

Kapital-Management:

Drei Modi zur Berechnung des Volumens: Minimum Lot, Fixed Lot, Prozentsatz der Einlage

Flexible Einstellungen für das Risikomanagement

Nicht empfohlen: Martingale-System mit Lot-Erhöhung nach Verlust

Maximale Lotbegrenzung zur Risikokontrolle

Automatische Berechnung der optimalen Positionsgröße

Kapitalschutz:

Anpassbare Take Profit- und Stop Loss-Niveaus

Trailing-Stop mit der Möglichkeit, bei jedem Tick oder auf Balkenbasis zu arbeiten

Slippage-Schutz

Einstellungen:

Der Advisor bietet ein Minimum an anpassbaren Parametern, so dass Sie ihn schnell an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anpassen können. Alle Parameter sind logisch gruppiert, um die Konfiguration zu erleichtern.

EMPFEHLUNGEN