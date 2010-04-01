Master US30 MT4

MasterUS30 - Sistema de Trading Automatizado para US30

MasterUS30 es un asesor de operaciones profesional desarrollado específicamente para operar con elíndice US30 (Dow Jones Industrial Average).

El sistema utiliza un completo algoritmo de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestionar posiciones.

¡Precio bajo, alta calidad! ¡Código rápido! Sin decoraciones de gráficos, ¡ya que ralentizan el rendimiento!

Check the advisor's performance on real ticks in MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/156804

El asesor puede trabajar con un depósito mínimo (preferiblemente a partir de 100 $ con cualquier apalancamiento), ya que no hay promedios ni grandes detracciones de cuenta.

¡Sin IA falsa! Sólo análisis y control de posiciones rápidos. ¡Adecuado para empresas FIFO y prop!

Canal: https: //www.mql5.com/en/channels/algotrader

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estrategia de negociación:

Análisis multiindicador utilizando RSI, CCI, Estocástico, ADX y otros indicadores técnicos

Análisis de canales de precios y niveles de soporte/resistencia

Sistema de filtros para la confirmación de señales de trading

Soporte para órdenes de mercado y pendientes

Detección automática de la dirección de la tendencia

Gestión del capital:

Tres modos de cálculo del volumen: lote mínimo, lote fijo, porcentaje del depósito

Ajustes flexibles de gestión del riesgo

No se recomienda utilizar: sistema de martingala con aumento de lote tras pérdida

Limitación del lote máximo para el control del riesgo

Cálculo automático del tamaño óptimo de la posición

Protección del capital:

Niveles de Take Profit y Stop Loss personalizables

Trailing stop con posibilidad de trabajar en cada tick o por barras

Protección contra deslizamientos

Ajustes:

El asesor ofrece un mínimo de parámetros personalizables, lo que le permite adaptarlo rápidamente a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado. Todos los parámetros están agrupados de forma lógica para facilitar su configuración.

RECOMENDACIONES