Master US30 MT4

MasterUS30 - Sistema de Trading Automatizado para US30

MasterUS30 es un asesor de operaciones profesional desarrollado específicamente para operar con elíndice US30 (Dow Jones Industrial Average).

El sistema utiliza un completo algoritmo de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestionar posiciones.

¡Precio bajo, alta calidad! ¡Código rápido! Sin decoraciones de gráficos, ¡ya que ralentizan el rendimiento!

Check the advisor's performance on real ticks in MT5https://www.mql5.com/en/market/product/156804

El asesor puede trabajar con un depósito mínimo (preferiblemente a partir de 100 $ con cualquier apalancamiento), ya que no hay promedios ni grandes detracciones de cuenta.

¡Sin IA falsa! Sólo análisis y control de posiciones rápidos. ¡Adecuado para empresas FIFO y prop!

Canal: https: //www.mql5.com/en/channels/algotrader

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estrategia de negociación:

  • Análisis multiindicador utilizando RSI, CCI, Estocástico, ADX y otros indicadores técnicos
  • Análisis de canales de precios y niveles de soporte/resistencia
  • Sistema de filtros para la confirmación de señales de trading
  • Soporte para órdenes de mercado y pendientes
  • Detección automática de la dirección de la tendencia

Gestión del capital:

  • Tres modos de cálculo del volumen: lote mínimo, lote fijo, porcentaje del depósito
  • Ajustes flexibles de gestión del riesgo
  • No se recomienda utilizar: sistema de martingala con aumento de lote tras pérdida
  • Limitación del lote máximo para el control del riesgo
  • Cálculo automático del tamaño óptimo de la posición

Protección del capital:

  • Niveles de Take Profit y Stop Loss personalizables
  • Trailing stop con posibilidad de trabajar en cada tick o por barras
  • Protección contra deslizamientos

Ajustes:

El asesor ofrece un mínimo de parámetros personalizables, lo que le permite adaptarlo rápidamente a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado. Todos los parámetros están agrupados de forma lógica para facilitar su configuración.

RECOMENDACIONES

  • Es obligatorio probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real
  • Se recomienda su uso en cuentas con ejecución rápida de órdenes
  • Comience con una configuración conservadora de la gestión de riesgos

Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Trends Hunter
Sergey Musin
Asesores Expertos
Trends Hunter Expert Advisor está diseñado para operar a medio plazo. No es una martingala y no depende de un tipo de cuenta (ECN, STP, etc.) o nivel de spread. Se trata de un EA totalmente automatizado que cuenta con un algoritmo personalizado para reconocer la acción del precio y el origen de una tendencia. Si el EA identifica el inicio de una tendencia, se abre una operación. Si la tendencia continúa, el EA aumenta la posición. El número de adiciones se ajusta mediante la configuración. Opci
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Otros productos de este autor
Divergence for Many Indicators MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Indicadores
Indicador de divergencia 10 indicadores diferentes. Búsqueda y visualización de divergencias clásicas y ocultas. Indicadores en los que se buscan divergencias: MACD Histograma MACD; RSI; Estocástico; CCI; impulso; OBV; VWmacd; Flujo Monetario Chaikin; Índice de flujo monetario. Se trata de una réplica del indicador del recurso tradingview , adaptado para el terminal MT5. MT4 versión disponible aquí: https: // www.mql5.com/en/market/product/87846 Ajustes: Bars in history for analysis - número
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
The TickCounter indicator counts up and down ticks on each new bar. The calculation starts from the moment the indicator is placed on the chart. Histogram bars represent: Yellow bars - total number of ticks; Blue bars - ticks UP; Red bars - ticks DOWN. If the blue bar is not visible, then there are more down ticks and the red bar is displayed on top of the blue one (the red layer is above the blue one). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Each reinitialization of the i
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Supertrend El Supertrend Expert Advisor con elementos de promediación. Ha sido desarrollado durante tres meses hasta que finalmente obtuve buenos resultados. No es un scalper. El saldo mínimo para empezar a operar - 100 $ . Se ajusta automáticamente a los precios de 4 y 5 dígitos. Tiene un sistema eficiente de gestión de riesgos. El lote y el límite en el lote máximo se calcula automáticamente en base a la configuración especificada en el EA. Como resultado, usted tiene un comp
Stardust
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
StarDust busca divergencias en los valores de varios indicadores considerándolos como señales de plano y entra en el mercado si se detecta una tendencia relativamente estable. El Asesor Experto opera con símbolos "básicos" con un spread bajo. Los mejores resultados se obtienen en М15. El EA se ajusta automáticamente a los flujos de cotización de 4 y 5 dígitos. Ajustes Comment_to_orders - comentario a una orden colocada. El campo se puede dejar en blanco si no se requiere ningún comentario. MM -
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA captura el precio cuando se mueve en contra de la tendencia en un esfuerzo por abrir una orden en una dirección opuesta (dirección de la tendencia principal). Las capturas de pantalla ilustran ejemplos de entradas y la esencia de la estrategia. El EA utiliza stop losses dependiendo de los valores de ATR. Ajustes: Lot_ - si Risk_ = 0, el EA operará este lote; Risk_ - riesgo por operación. Se tiene en cuenta el stop loss; koeff_ATR - coeficiente multiplicado por el valor ATR para calcular e
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA FastBoom encuentra los puntos más probables de retroceso/retroceso del precio y coloca una orden. Coloca órdenes de promediación si el precio se mueve más contra el take profit. Ajustes del EA: Lots - lote inicial; LotExponent - multiplicador para las siguientes órdenes (Martingale). 1 - sin multiplicador. TakeProfit - toma de beneficios en puntos; Ajustes estocásticos InpKPeriod - Período K del Estocástico InpDPeriod - Período D del estocástico InpSlowing - Ralentización del estocástico
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto calcula la divergencia doble/triple de los volúmenes y comienza a operar. Utiliza una fórmula única de cálculo de lotes, lo que mejora en gran medida la estabilidad de la negociación. TF recomendado - 1h. Par de divisas - EURUSD , pero el EA se puede utilizar en cualquier instrumento de comercio que no están sujetos a alta volatilidad. Ajustes modo - dirección de negociación se puede establecer manualmente; Cierre - nivel de cierre de la orden (detalles en la captura de pantal
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto abre órdenes a partir de la línea horizontal, que el operador puede establecer en cualquier nivel arrastrando con el ratón o cambiando las propiedades de la línea. Por ejemplo, cuando una línea horizontal está por encima del precio actual, el EA abrirá una orden de Compra una vez que se alcance la línea horizontal. Y viceversa: Si la línea está por debajo del precio actual, el EA abrirá una orden de venta una vez que se cruce la línea. Un cruce de compra de la línea es: apertur
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto sólo vende. Pares de divisas recomendados : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Marco temporal: H1. Percent% gestiona el cierre de operaciones tanto deficitarias como rentables en función del estado general de la cuenta. El uso del EA en 23 símbolos mencionados anteriormente permite al robot hacer frente a la reducción en caso de un
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Asesores Expertos
El EA Illusion utiliza la teoría de la probabilidad - después de una serie de pérdidas virtuales consecutivas - es decir, justo durante un flat el EA ya empieza a operar en la tendencia. Además, el EA considera la proporción de velas alcistas/bajistas en los marcos de tiempo superiores para determinar la mayor probabilidad de la dirección del movimiento del precio. Sólo se puede abrir 1 orden a la vez. En caso de pérdida, la siguiente orden se colocará con un lote aumentado (el coeficiente de mu
ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador calcula las áreas de parada / inversión de tendencia más probables, áreas de movimiento de tendencia confiables. El cálculo considera: la tasa de cambio de precio; el ángulo de desviación relativa del gráfico; la amplitud media de los movimientos de precios; el precio sale de su "zona de confort"; los valores del indicador ATR. El indicador puede generar una Alerta cuando el precio ingresa a un área de parada / reversión. Ajustes ¿Dibujar toda la longitud? - dibujar las áreas has
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador traza una línea de tendencia y determina los niveles para abrir operaciones, en caso de que el precio se aleje "demasiado" del nivel de tendencia. Encontrará información más detallada en las capturas de pantalla. Ajustes Lejos de la línea de tendencia - distancia desde la línea de tendencia hasta el nivel de operaciones; Señal de flecha para operaciones - activa la visualización de una flecha cuando el precio alcanza el nivel de operaciones; Tamaño de la flecha - tamaño de la flech
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Asesores Expertos
El axioma del mercado Forex es que cualquier tendencia se romperá. El Asesor Experto determina la dirección de la tendencia (la línea rosa), y calcula los niveles para la apertura de órdenes opuestas en función de la configuración. El valor de Alejamiento de la línea de tendencia para la Venta será diferente para cada par y marco temporal, dependiendo de la volatilidad del instrumento de negociación. Las órdenes siguientes pueden abrirse con un lote aumentado (por defecto se utiliza un lote está
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto determina los momentos de movimientos fuertes y abre una posición en la dirección del movimiento de precios más probable. La estrategia siempre utiliza stop loss y take profit. Varias órdenes independientes pueden estar en el mercado (el número máximo se establece en los parámetros). El objetivo del sistema de comercio subyacente de la EA es el exceso cuantitativo del número de operaciones rentables sobre el número de las perdedoras. Recomendado: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m
Vise
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Vise es un indicador de tendencia. Las líneas superior e inferior siguen al precio mostrando la dirección predominante del precio. Las rupturas frecuentes de la línea superior indican una tendencia alcista, mientras que las rupturas frecuentes de la línea inferior indican una tendencia bajista. Parámetros Puntos para UpLine - número inicial de puntos para la línea superior; Puntos para DownLine - número inicial de puntos para la línea inferior. Durante la ruptura del nivel superior (línea), est
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Twinkle es un scalper basado en tendencias que utiliza stop loss y take profit invisibles para el broker. El EA no busca cambios de tendencia. El EA capta los movimientos fuertes del mercado y abre órdenes en la dirección de la tendencia. Su broker no verá los niveles de cierre de las órdenes. El EA cierra las órdenes de forma independiente cuando alcanza los niveles de take profit o stop loss especificados en la configuración. Símbolos de negociación recomendados: EURUSD M5, GBPUSD M5. Se recom
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa elementos del sistema Martingala. Las órdenes se abren a una distancia determinada de la media móvil. El indicador Parabolic SAR y ciertos detalles técnicos se utilizan para garantizar las entradas más precisas. El EA es altamente personalizable. Se recomienda su uso simultáneo en 4 pares de divisas: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. A pesar de la buena estabilidad, es aconsejable desactivar el funcionamiento del EA durante los días ricos en comunicad
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
LuckyCase es un Asesor Experto con elementos de martingala. La estrategia del EA se basa en una "desviación" significativa del precio desde el inadicador SAR y el punto de ruptura de los niveles de las Bandas. El sistema de gestión de dinero es una parte esencial de la EA. Comienza a funcionar después de abrir una operación. Las operaciones se cierran después de acumular puntos especificados de órdenes de mercado, por depósito % o después de que un lado opuesto del canal se rompe a través. La co
Elize
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto Elize ha sido diseñado para trabajar con el par de divisas EURCHF. Tiene en cuenta las peculiaridades de este instrumento de negociación, su comportamiento y su dependencia del comportamiento de otras divisas. En particular, cuando las divisas de los países europeos (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) se mueven en la misma dirección, el EA inicia su funcionamiento y abre una operación en la dirección de la tendencia de las divisas europeas. En el caso de retrocesos de precios, el
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador determina las líneas de soporte/resistencia en tres marcos temporales simultáneamente: un TF menor la TF actual; una TF superior. Además de las líneas de soporte/resistencia, el indicador identifica los puntos de inversión (picos de onda): puntos rojos - picos en el marco temporal más pequeño; puntos amarillos - picos en el marco temporal actual. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Parámetros Mostrar línea de tendencia - mostrar la línea de tendencia principal. Col
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto ha sido desarrollado específicamente para el comercio de oro (Spot Gold). La estrategia se basa en los niveles Fibo calculados a partir de la vela anterior (primera) High/Low y la anchura del canal de los marcos temporales actual e inferior. Si los niveles Fibo importantes de diferentes órdenes se encuentran en un solo canal de precios (dentro de un spread), el EA define este canal como el objetivo para el movimiento del precio y comienza a operar. La martingala y la promediaci
Jazz
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo de este Asesor Experto determina los niveles de precios significativos, donde la tendencia a menudo se convierte en plana o se invierte. El oscilador estocástico sirve como un filtro adicional de las zonas de sobrecompra/sobreventa. El EA establece stop loss y take profit después de abrir una orden. La estrategia subyacente aplica un trailing stop. El EA se recomienda para su uso simultáneo en tres instrumentos de negociación: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Ajustes: Comment to ord
Panther
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto busca patrones de análisis técnico formados en el marco temporal superior (horario) para empezar a trabajar en el gráfico de 5 minutos. Patrones de análisis técnico utilizados: doble techo/doble suelo, cabeza/hombros, bandera, triángulos expansivos/estrechos. El indicador técnico Relative Vigor Index se utiliza como filtro para la apertura de operaciones. Se basa en la idea de que en los mercados alcistas el precio de cierre es, por regla general, superior al de apertura. En el
Spook
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto calcula la divergencia en los marcos temporales actual y superior. En caso de que las divergencias coincidan, el EA inicia su operación. Las operaciones tienen niveles estrictos de take profit y stop loss. Cada operación se gestiona mediante trailing stop. La estrategia implica el uso de un stop-loss ajustado. Por lo tanto, las operaciones perdedoras y/o series de operaciones perdedoras no son infrecuentes. Este EA no es adecuado para aquellos que tienen dificultades para hacer
Grand
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto ha sido desarrollado específicamente para las características del par de divisas CHFJPY. El algoritmo del EA determina la dirección de la tendencia actual y comienza a operar. En caso de una inversión del precio dentro de la tendencia actual, el EA añade órdenes adicionales. Si la tendencia cambia, el EA comienza a funcionar en la dirección contraria a la parrilla inicial de órdenes. Si no había condiciones para el cierre de órdenes y la dirección de la tendencia cambió de nuev
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
Slender
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia de este Asesor Experto se basa en un sistema de cobertura, que implica la colocación de órdenes opuestas. El algoritmo del EA determina el inicio de la tendencia y abre una posición en la dirección de la tendencia. En caso de una entrada errónea, el EA intenta neutralizar la caída mediante órdenes opuestas (de cobertura) en un intervalo preestablecido (Coeficiente de órdenes contrarias). Las órdenes se cierran cuando se alcanza uno de los dos valores: beneficio en porcentaje o bene
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto funciona según el principio de cobertura con "sesgos" periódicos hacia las direcciones de tendencia. El Asesor Experto determina las direcciones de tendencia basándose en el indicador estándar Parabolic Stop and Reverse system (SAR). La estrategia única de equilibrar posiciones le permite evitar grandes detracciones incluso en las condiciones de mercado más desfavorables. Se recomienda utilizar los parámetros por defecto en el instrumento de negociación: GBPJPY 15m. Los parámet
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto funciona utilizando una cuadrícula en la dirección de un movimiento tendencial con el paso entre posiciones abiertas definido en los ajustes. Las posiciones se cierran por el take profit total. Para filtrar la apertura de órdenes se utiliza el indicador estándar Parabolic SAR, que viene en el paquete MetaTrader 4. El EA ha sido desarrollado y probado utilizando el 99,9% de calidad de las cotizaciones. El funcionamiento del EA en tiempo real se puede ver en las señales . Los m
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario