Master US30 MT4
- Эксперты
- Evgeniy Zhdan
- Версия: 1.2
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 5
MasterUS30 - Автоматическая торговая система для US30
MasterUS30 — профессиональный торговый советник, разработанный специально для работы на индексе US30 (Dow Jones Industrial Average).
Система использует комплексный алгоритм технического анализа для поиска торговых возможностей и управления позициями.
Невысокая цена, высокое качество! Быстрый код! Никаких украшений графика, так как это замедляет работу!
Проверьте работу советника на реальный тиках в MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/156804
Советник может работать с минимального депозита (желательно от $100 с любым плечом), так как нет усреднений и нет больших просадок депозита.
Никаких фейковых ИИ! Только быстрый анализ и быстрый контроль позиций! Подходит для FIFO и проп-фирм!
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Стратегия торговли:
- Мультииндикаторный анализ с использованием RSI, CCI, Stochastic, ADX и других технических индикаторов
- Анализ ценовых каналов и уровней поддержки/сопротивления
- Система фильтров для подтверждения торговых сигналов
- Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
- Автоматическое определение направления тренда
Управление капиталом:
- Три режима расчета объема: минимальный лот, фиксированный лот, процент от депозита
- Гибкая настройка риск-менеджмента
- Не рекомендуется использовать: система мартингейла с возможностью увеличения лота после убытка
- Ограничение максимального лота для контроля рисков
- Автоматический расчет оптимального размера позиции
Защита капитала:
- Настраиваемые уровни Take Profit и Stop Loss
- Трейлинг-стоп с возможностью работы на каждом тике или по барам
- Защита от проскальзывания
Настройки:
Советник предлагает минимум настраиваемых параметров, что позволяет быстро адаптировать его под различные торговые стили и условия рынка. Все параметры логически сгруппированы для удобства настройки.
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Тестирование на демо-счете обязательно перед использованием на реальном счете
- Рекомендуется использовать на счетах с быстрым исполнением ордеров
- Начинайте с консервативных настроек риск-менеджмента