Master US30 MT4

MasterUS30 - Автоматическая торговая система для US30

MasterUS30 — профессиональный торговый советник, разработанный специально для работы на индексе US30 (Dow Jones Industrial Average).

Система использует комплексный алгоритм технического анализа для поиска торговых возможностей и управления позициями.

Невысокая цена, высокое качество! Быстрый код! Никаких украшений графика, так как это замедляет работу!

Проверьте работу советника на реальный тиках в MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/156804

Советник может работать с минимального депозита (желательно от $100 с любым плечом), так как нет усреднений и нет больших просадок депозита.

Никаких фейковых ИИ! Только быстрый анализ и быстрый контроль позиций! Подходит для FIFO и проп-фирм!

Каналhttps://www.mql5.com/ru/channels/algotrader

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Стратегия торговли:

  • Мультииндикаторный анализ с использованием RSI, CCI, Stochastic, ADX и других технических индикаторов
  • Анализ ценовых каналов и уровней поддержки/сопротивления
  • Система фильтров для подтверждения торговых сигналов
  • Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
  • Автоматическое определение направления тренда

Управление капиталом:

  • Три режима расчета объема: минимальный лот, фиксированный лот, процент от депозита
  • Гибкая настройка риск-менеджмента
  • Не рекомендуется использовать: система мартингейла с возможностью увеличения лота после убытка
  • Ограничение максимального лота для контроля рисков
  • Автоматический расчет оптимального размера позиции

Защита капитала:

  • Настраиваемые уровни Take Profit и Stop Loss
  • Трейлинг-стоп с возможностью работы на каждом тике или по барам
  • Защита от проскальзывания

Настройки:

Советник предлагает минимум настраиваемых параметров, что позволяет быстро адаптировать его под различные торговые стили и условия рынка. Все параметры логически сгруппированы для удобства настройки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Тестирование на демо-счете обязательно перед использованием на реальном счете
  • Рекомендуется использовать на счетах с быстрым исполнением ордеров
  • Начинайте с консервативных настроек риск-менеджмента

