MT5 Forecast System GIFT

+++ VERSION GRATUITA - SOLO EURUSD

Por favor, añada PREFIX y/o SUFFIX a través de los ajustes si su Símbolo Gráfico de Broker es diferente (por ejemplo, sufijo = .r).



Este es un sistema de previsión.



En el momento de la ruptura/previsión: el indicador dibuja la zona de retroceso (amarillo) y tres objetivos.

Los niveles actúan como soporte y resistencia.

Se puede utilizar en todos los pares/índices/marcos temporales/períodos.

Para los marcos temporales más altos (H4, H1, M30) es mejor entrar en el Nivel de Entrada Óptimo... para minimizar el riesgo que se asume.

Yo prefiero operar en el gráfico M15/M5 con entradas desde M5 o M1. Un cambio de dirección es detectado primero por los plazos inferiores (M1/M5).

Puedes complementar el indicador con un buen oscilador... por ejemplo el oscilador estocástico (14/3/3). Por favor, tenga en cuenta utilizar el oscilador estocástico en combinación con la tendencia a largo plazo. En una tendencia alcista: una lectura estocástica baja es más fiable. En una tendencia bajista es el estocástico alto.



Por favor, utilice sólo en EURUSD... la calidad de la previsión es la misma en otros pares de divisas... también para el ORO (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD).

Para estos pares tendrá que comprar o alquilar la versión oficial.



Feliz Trading a Usted. Peter

+++ FULL VERSION - https://www.mql5.com/en/market/product/156842

