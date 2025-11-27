RSI Bollinger DualStrike Signals propose une approche claire et structurée pour identifier des zones potentiellement favorables aux retournements de tendance. En combinant le RSI avec les Bandes de Bollinger, l’indicateur met en évidence les moments où le prix montre des signes de pression ou d’essoufflement.

Les signaux BUY/SELL aident les traders à prendre des décisions plus organisées et disciplinées.

C’est un outil utile pour le scalping, le day trading ou le swing, sans prétendre prédire le marché, mais conçu pour faciliter la lecture et la compréhension des mouvements.