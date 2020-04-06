QS Band Edge Scalper

Escalador QuantumScale Band Edge



El QuantumScale Band Edge Scalper es un Asesor Experto dedicado al NZDUSD M5 que combina entradas dinámicas envolventes con salidas basadas en la banda de Bollinger. El algoritmo escanea la acción del precio intradía en busca de rupturas limpias a través de un canal de volatilidad y convierte esos eventos en una decisión de entrada ponderada. A continuación, las posiciones son gestionadas por un motor de salida sensible a la tendencia que bloquea los movimientos cuando el precio se adentra en zonas de estiramiento estadístico.

Datos clave de la estrategia



Marco del indicador de entrada: Utiliza una envolvente de media móvil alrededor del precio para definir un canal de volatilidad dinámico; el EA observa cómo las aperturas y cruces de velas interactúan con las bandas superior/inferior.

Puntuación de la señal: Los eventos de la envolvente se convierten en un valor de decisión cuantitativo; las operaciones sólo se abren cuando este valor supera un umbral de decisión de entrada mínimo configurable, filtrando las configuraciones débiles.

Sesgo direccional: Las señales largas y cortas se generan de forma simétrica, lo que permite al EA aprovechar las expansiones de volatilidad tanto alcistas como bajistas en el NZDUSD.

Marco del indicador de salida: Un módulo independiente analiza dónde se negocia el precio en relación con las bandas de Bollinger y detecta los empujes alineados con la tendencia hacia las bandas exteriores como zonas estiradas estadísticamente.

Activador de salida basado en reglas: Cuando la señal de tendencia basada en Bollinger confirma que el precio se ha extendido con fuerza en la dirección de la posición abierta, el EA emite una decisión de salida y cierra la operación de acuerdo con sus reglas internas.

Señales modulares: El módulo de entrada basado en la envolvente y el módulo de salida basado en Bollinger pueden activarse/desactivarse individualmente mediante entradas, lo que permite a los usuarios avanzados ajustar con precisión el comportamiento.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobreoptimizadas pero fracasan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es la venta rápida, sino el éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest. Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas , lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

Los clientes activos reciben , lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión. Sin altos costes iniciales: En lugar de cobrar una cuota única elevada, proporcionamos nuestros EA a través de modelos de suscripción asequibles, para que los operadores no se vean sobrecargados por adelantado.

El objetivo son las relaciones a largo plazo con los clientes , con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto de estrategia



Filosofía de la estrategia: La filosofía central del bot QuantumScale NZDUSD se basa en el principio de Desviación y Reversión de Precios. En el rápido marco temporal M5, el par NZDUSD suele mostrar patrones de volatilidad predecibles en los que el precio se aleja de su valor medio antes de estabilizarse. Este Asesor Experto está programado para identificar estos momentos de alta probabilidad donde el ruido del mercado se resuelve en una señal clara.

El Mecanismo de Entrada: El motor de entrada construye una envolvente basada en la media móvil alrededor del precio y rastrea continuamente cómo las nuevas velas se abren y cruzan estas bandas dinámicas. Cuando el precio interactúa con la envolvente de un modo que indica un posible movimiento impulsivo, el comportamiento se traduce en una puntuación numérica de decisión. Sólo cuando esta puntuación supera un umbral de entrada predefinido, el EA realiza una operación, asegurándose de que se filtran las señales de baja calidad o ruidosas. La lógica se calibra en función de la microestructura y el perfil de volatilidad del NZDUSD en el marco temporal M5, tratando de participar únicamente en aquellos movimientos en los que es más probable que se produzca una expansión de la volatilidad.

El mecanismo de salida: Mientras que la entrada es precisa, la salida es dinámica. El EA utiliza una capa de verificación secundaria basada en las Relaciones de Tendencia de la Banda de Bollinger. En lugar de basarse únicamente en objetivos fijos de Take Profit, el bot analiza la posición del precio en relación con las Bandas de Bollinger para determinar cuándo se agota el impulso. Si el precio se extiende demasiado hacia las zonas de sobrecompra o sobreventa de las bandas, el EA activa una señal de cierre para asegurar los beneficios flotantes. Esto permite que la estrategia se adapte a la volatilidad cambiante del mercado, con el objetivo de salir de las operaciones en los niveles óptimos de eficiencia mientras se protegen las ganancias.

Gestión del riesgo



Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

Control del umbral de decisión: los umbrales separados para las decisiones de entrada y salida garantizan que sólo las señales suficientemente fuertes puedan abrir o cerrar operaciones, lo que contribuye a unas características de riesgo/rentabilidad más estables a lo largo del tiempo.

los umbrales separados para las decisiones de entrada y salida garantizan que sólo las señales suficientemente fuertes puedan abrir o cerrar operaciones, lo que contribuye a unas características de riesgo/rentabilidad más estables a lo largo del tiempo. Stop Loss fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Se puede activar un trailing stop incorporado para bloquear los beneficios una vez que una operación se mueve en territorio favorable. La lógica del trailing stop es sencilla y transparente, y está diseñada para complementar la lógica de salida basada en el ADX en lugar de sustituirla.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: NZDUSD

NZDUSD Marco temporal: M5

M5 Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales). Capital mínimo: 75 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

BlackBull Markets (Cuenta ECN Prime)

Sobre QuantumScale



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y exitosas a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.