QS Dual-Impulse Yen



El QuantumScale Dual-Impulse Yen es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M15. Combina una señal dinámica de acción RSI con un filtro de impulso Bulls Power para generar entradas selectivas en mercados impulsivos y de tendencia. Un módulo adicional de tendencia R SI gestiona las salidas y ayuda a evitar la permanencia excesiva en movimientos débiles.

Datos clave de la estrategia



Lógica de entrada

Tanto la señal de acción RSI como el módulo Bulls Power producen valores de decisión internos.

Estos valores se combinan en una única puntuación de decisión .

. Sólo se abre una nueva posición si esta puntuación supera un umbral de entrada mínimo, lo que ayuda a filtrar las señales débiles y las condiciones agitadas.

Lógica de salida

Una puntuación de decisión de tendencia RSI independiente evalúa la fuerza actual de la operación abierta.

independiente evalúa la fuerza actual de la operación abierta. Si esta puntuación cae por debajo de un umbral de salida , el EA puede cerrar la posición incluso antes del SL/TP.

, el EA puede cerrar la posición incluso antes del SL/TP. La lógica de arrastre opcional y el Take Profit fijo complementan las salidas basadas en señales.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobre-optimizadas pero fallan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es una venta rápida, sino un éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest. Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas , lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

Los clientes activos reciben , lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión. Sin altos costes iniciales: En lugar de cobrar una cuota única elevada, proporcionamos nuestros EA a través de modelos de suscripción asequibles, para que los operadores no se vean sobrecargados por adelantado.

El objetivo son las relaciones a largo plazo con los clientes, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto estratégico



La estrategia en la que se basa el EA QuantumScale Dual-Impulse Yen gira en torno a la idea de la confluencia de múltiples indicadores en el USDJPY. En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación, el EA espera la concordancia entre una visión de impulso a corto plazo y una condición basada en osciladores. Sólo cuando este "valor de decisión" interno alcance un umbral de confianza definido, se considerará una operación.

El mecanismo de entrada: En esencia, el EA utiliza una señal de acción del Índice de Fuerza Relativa (RSI ) para detectar cambios significativos en la presión de compra o venta. Esta señal reacciona cuando el RSI cruza niveles internos importantes, lo que indica que el precio ha salido de una zona neutral para entrar en una fase de impulso. Paralelamente, un módulo basado en la fuerza de los toros evalúa si la acción del precio actual está respaldada por una fuerza alcista o bajista real, derivada de la relación entre el precio y una línea de base suavizada. Ambas señales se combinan en una única puntuación de decisión. Sólo se abre una operación cuando esta puntuación supera un mínimo configurable, lo que ayuda a filtrar el ruido y las configuraciones de baja calidad.

El mecanismo de salida: Para gestionar las salidas, el EA utiliza una señal de comparación de tendencias RSI específica. El módulo inteligente"Trend Health Check" evalúa continuamente si el impulso subyacente sigue respaldando la posición abierta o si la tendencia se está aplanando o invirtiendo. Si la puntuación de salida cae por debajo de un umbral definido, el EA puede cerrar la operación de forma proactiva en lugar de esperar únicamente al Stop Loss o Take Profit. Junto con los niveles de protección fijos y un trailing stop opcional, esto crea un concepto de salida por capas que tiene como objetivo bloquear los movimientos fuertes mientras corta los más débiles antes.

Gestión del riesgo



Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

Control de salida basado en señales: El algoritmo puede cerrar operaciones basándose en la Comparación de Tendencias RSI además del SL/TP.

El algoritmo puede cerrar operaciones basándose en la Comparación de Tendencias RSI además del SL/TP. Stop Loss Fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas.

Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas. Limitación de posiciones: Lógica integrada para restringir el MaxNumberOpenPositions para evitar el exceso de apalancamiento en una sola dirección.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: USDJPY

USDJPY Marco temporal: M15

M15 Tipo de Cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales). Capital mínimo: 100 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

Sobre QuantumScale



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y exitosas a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.