QS Dual Impulse Yen

QS Dual-Impulse Yen

El QuantumScale Dual-Impulse Yen es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M15. Combina una señal dinámica de acción RSI con un filtro de impulso Bulls Power para generar entradas selectivas en mercados impulsivos y de tendencia. Un módulo adicional de tendencia R SI gestiona las salidas y ayuda a evitar la permanencia excesiva en movimientos débiles.

Datos clave de la estrategia

Lógica de entrada

  • Tanto la señal de acción RSI como el módulo Bulls Power producen valores de decisión internos.
  • Estos valores se combinan en una única puntuación de decisión.
  • Sólo se abre una nueva posición si esta puntuación supera un umbral de entrada mínimo, lo que ayuda a filtrar las señales débiles y las condiciones agitadas.

Lógica de salida

  • Una puntuación de decisión de tendencia RSI independiente evalúa la fuerza actual de la operación abierta.
  • Si esta puntuación cae por debajo de un umbral de salida, el EA puede cerrar la posición incluso antes del SL/TP.
  • La lógica de arrastre opcional y el Take Profit fijo complementan las salidas basadas en señales.

Nuestro compromiso de calidad

El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobre-optimizadas pero fallan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es una venta rápida, sino un éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

  • Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.
  • Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas, lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.
  • Sin altos costes iniciales: En lugar de cobrar una cuota única elevada, proporcionamos nuestros EA a través de modelos de suscripción asequibles, para que los operadores no se vean sobrecargados por adelantado.

El objetivo son las relaciones a largo plazo con los clientes, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto estratégico

La estrategia en la que se basa el EA QuantumScale Dual-Impulse Yen gira en torno a la idea de la confluencia de múltiples indicadores en el USDJPY. En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación, el EA espera la concordancia entre una visión de impulso a corto plazo y una condición basada en osciladores. Sólo cuando este "valor de decisión" interno alcance un umbral de confianza definido, se considerará una operación.

El mecanismo de entrada: En esencia, el EA utiliza una señal de acción del Índice de Fuerza Relativa (RSI ) para detectar cambios significativos en la presión de compra o venta. Esta señal reacciona cuando el RSI cruza niveles internos importantes, lo que indica que el precio ha salido de una zona neutral para entrar en una fase de impulso. Paralelamente, un módulo basado en la fuerza de los toros evalúa si la acción del precio actual está respaldada por una fuerza alcista o bajista real, derivada de la relación entre el precio y una línea de base suavizada. Ambas señales se combinan en una única puntuación de decisión. Sólo se abre una operación cuando esta puntuación supera un mínimo configurable, lo que ayuda a filtrar el ruido y las configuraciones de baja calidad.

El mecanismo de salida: Para gestionar las salidas, el EA utiliza una señal de comparación de tendencias RSI específica. El módulo inteligente"Trend Health Check" evalúa continuamente si el impulso subyacente sigue respaldando la posición abierta o si la tendencia se está aplanando o invirtiendo. Si la puntuación de salida cae por debajo de un umbral definido, el EA puede cerrar la operación de forma proactiva en lugar de esperar únicamente al Stop Loss o Take Profit. Junto con los niveles de protección fijos y un trailing stop opcional, esto crea un concepto de salida por capas que tiene como objetivo bloquear los movimientos fuertes mientras corta los más débiles antes.

Gestión del riesgo

Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

  • Control de salida basado en señales: El algoritmo puede cerrar operaciones basándose en la Comparación de Tendencias RSI además del SL/TP.
  • Stop LossFijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.
  • Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.
  • No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.
  • Trailing stop: Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas.
  • Limitación de posiciones: Lógica integrada para restringir el MaxNumberOpenPositions para evitar el exceso de apalancamiento en una sola dirección.

Guía de configuración y recomendaciones

  • Símbolo: USDJPY
  • Marco temporal: M15
  • Tipo de Cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).
  • Capital mínimo: 100 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:

Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

Sobre QuantumScale

QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y exitosas a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad

Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.


Productos recomendados
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff mt5 es un EA diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff mt5, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privado.
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Este EA solo COMPRA descarga el segundo EA para VENDER y Ejecutarlo ambos. -DE40/ Tec100 Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-2
FREE
HalcyonFX MT5
Halcyon Trading Solutions UG
Asesores Expertos
Es el resultado de cinco años de desarrollo concienzudo, pruebas rigurosas y perfeccionamiento cuidadoso. Descubra HalcyonFX, el sistema de trading automatizado definitivo que ofrece un crecimiento de la inversión equilibrado y a largo plazo basado en algoritmos multinivel únicos para obtener resultados financieros estables. ¡ Gratis sólo por tiempo limitado ! Nota importante para el backtesting: Dado que el tamaño del lote se establece a través del panel al que no tiene acceso durante el backt
FREE
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Asesores Expertos
Repunte de las acciones con RSI El Asesor Experto (EA) Dollar Cost Average con RSI combina el poder de la estrategia Dollar Cost Average (DCA) con el indicador Relative Strength Index (RSI) para optimizar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Este EA está diseñado específicamente para los operadores que desean aprovechar las condiciones del mercado, utilizando el RSI para activar señales de compra durante las caídas del mercado y ejecutando una estrategia DCA para acumular posicione
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Asesores Expertos
Automatización con precisión. Sin sorpresas. Nexus Alpha Engine ofrece un nuevo estándar de precisión en las operaciones : NexusEA, el asesor experto básico de este marco, creado para operadores que exigen una transparencia absoluta y un control total de sus estrategias automatizadas. Con NexusEA , no sólo está comprando un EA; está adquiriendo un potente "constructor de esqueletos de estrategias" Nosotros le proporcionamos el marco robusto y determinista; usted integra sus conocimientos únicos
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Asesores Expertos
HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una potente combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa para
FREE
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Asesores Expertos
Guía del usuario de Isheguve Scalper pro 1. Introducción a Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro es un sofisticado Asesor Experto MQL5 diseñado para automatizar sus decisiones de trading. Integra el análisis técnico avanzado con una gestión robusta del dinero y de las operaciones para proporcionar una solución completa de trading automatizado. Las características principales incluyen: Reconocimiento de patrones de velas: Identifica varias formaciones de velas de inversión y continuación. Con
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Asesores Expertos
¡Solo quedan 7/10 copias al precio de lanzamiento de $85! Filosofía — “Construir solo cuando el mercado dice que sí.” La mayoría de las rejillas colocan niveles en el gráfico y esperan. MAM White primero pide permiso: al mercado, a la volatilidad y a tu bróker. Solo construye una rejilla LIMIT unilateral cuando la EMA rápida está alineada con una fuerte tendencia de EMA lenta y el precio mantiene la distancia adecuada desde el centro. ¿No hay tendencia? No construye. ¿Cambio fresco? Tiempo
FREE
Rise of the Beasts
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
Rise of the Beasts - EA de trading automático SuperTrend Rise of the Beasts es un potente Asesor Experto totalmente automatizado que da rienda suelta a la precisión de seguimiento de tendencias utilizando el legendario indicador SuperTrend . Construido para los comerciantes que quieren entradas limpias, salidas inteligentes y resultados consistentes, este EA domina los mercados mediante la identificación de los cambios de tendencia con precisión y actuar al instante. Tanto si opera con divisa
FREE
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Visión general: Ravenok Gold MT5 es un robot de trading altamente eficaz diseñado específicamente para operar por la noche en los mercados financieros. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar los datos del mercado y tomar decisiones basadas en estrategias probadas a fondo. El robot opera principalmente durante la noche, cuando la volatilidad del mercado puede ser menor, lo que le permite generar beneficios con un riesgo mínimo. Características principales: Baja Drawdown: NightProfit Trade
FREE
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
Forex Moon AI
David Hausberger
Asesores Expertos
...FOREX MOON AI EL SCALPER INTELIGENTE... IMPORTANTE  Para que el backtest se ejecute sin errores, se debe establecer lo siguiente en la configuración en: Rango de tiempo límite: Timerange = True debe seleccionarse. La hora debe ajustarse de forma que el EA no opere durante el rollover de su broker. No se utilizan estrategias arriesgadas como Martingala o Rejilla. Todas las operaciones se ejecutan con SL y TP. Forex Moon AI es un scalper con cálculo inteligente de SL. Lifesignal :
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT4 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en la captura de las fases alcistas más potentes del oro - al tiempo que protege su capital a través de una gestión dinámica e inteligente del riesgo. Construido para los traders que buscan un crecimiento
Survivor
Pavel Nikiforov
Asesores Expertos
Nombre del Asesor Experto : Survivor (existe una versión extendida: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530) Pares de divisas : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Par de divisas recomendado : USDJPY Marco temporal : M5 Tiempo de negociación : todo el día Descripción : Asesor Experto en tendencia con posibilidad de martingala y construcción de una parrilla de órdenes. El Asesor Experto utiliza tres grupos de señales similares para la apertura, cierre y operaciones adicio
FREE
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
EA Heiken Ashi Smoothed - Trading suave y preciso Optimice sus operaciones con el poder de Heiken Ashi Smoothed. Este asesor experto (EA) está diseñado para operadores que buscan tendencias claras y señales fiables. Basado en velas Heiken Ashi con suavizado, filtra el ruido del mercado y maximiza las oportunidades de entrada y salida. ¿Qué ofrece este EA? Operaciones precisas: Identifica las tendencias con mayor claridad a la vez que evita las señales falsas. Gestión avanzada del riesgo: Confi
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Asesores Expertos
El Range Breakout Expert Advisor es una solución de trading profesional que capitaliza las oportunidades de ruptura intradía. A diferencia de muchos otros EAs que se basan en complejas estrategias de rejilla o martingala, este EA sigue un enfoque claro y lógico de la dinámica del mercado. Por favor, considere dejar un comentario si esta herramienta es útil para usted. ¡Gracias! :) Características principales: - Cálculo de rango basado en el tiempo para puntos de entrada precisos - Dimensiona
FREE
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Volatilities Scalper es un EA basado en los máximos/mínimos de una vela, utiliza muchos indicadores para obtener una entrada precisa, cobertura si el precio está en dirección opuesta. Ver los parámetros de abajo y por favor no utilice la configuración predeterminada. Siéntase libre de optimizar también para que pueda ver sus capacidades en el mercado en vivo. Para el índice de volatilidad 75 Utilice la configuración de abajo : Autolotes :0.0000001 SL : Opcional TP : Opcional Cerrar todo en Pips
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Megalodon EA MT5
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 5, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
Momentum Monarch MT5
Niels Adam
Asesores Expertos
MOMENTUM MONARCH MT5 - El rey del trading basado en tendencias. ¿Listo para operar como la realeza? Entre en el reino de la precisión, la potencia y la rentabilidad con MOMENTUM MONARCH MT5: un asesor experto de última generación diseñado para dominar los mercados en tendencia utilizando la afiladísima sinergia del RSI y el MACD. ¿Por qué elegir MOMENTUM MONARCH MT5? Dos reyes, un trono El RSI y el MACD -dos de los indicadores técnicos más fiables- combinan sus fuerzas en este EA
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
SuperSwapSweeper
Callum Perry
Asesores Expertos
¡Desbloquea tu potencial de trading con nuestro avanzado EA Bot! Oferta de lanzamiento por tiempo limitado: ¡Solo £399! (El precio aumentará con las ventas) ¿Estás listo para elevar tu juego de trading? Nuestro Asesor Experto (EA) de última generación está meticulosamente diseñado para aprovechar y automatizar estrategias fundamentales bien conocidas, permitiéndote capitalizar las ineficiencias del mercado y maximizar tu rentabilidad. ¡No pierdas esta oportunidad! Asegura tu bot hoy por solo £39
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
AVISO IMPORTANTE: Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual. El precio pronto aumentará a $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias Bienvenido a Vega BOT , un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable. Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al combinar siete estrategias indepe
Otros productos de este autor
QS Velocity AUDUSD
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QuantumScale Velocity AUD QuantumScale Velocity AUD combina señales de impulso estrictamente validadas con lógica de inversión para ejecutar entradas de alta probabilidad en el marco temporal AUDUSD M15. En lugar de basarse únicamente en objetivos estáticos, el algoritmo utiliza un mecanismo de salida dinámico basado en la volatilidad para cerrar posiciones inmediatamente cuando la fuerza de la tendencia se desvanece, garantizando la protección de las ganancias realizadas. Datos clave de la estr
QS YenSense Pro
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS YenSense Pro El QuantumScale YenSense Pro es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas EURJPY en el marco de tiempo M15. Utiliza una sofisticada mezcla de indicadores de momento y volatilidad incluyendo el MACD, Bulls Power, Bears Power, y ATR para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Este EA está diseñado para capturar los movimientos de precios a corto y medio plazo impulsados por los cambios en el impulso del mercado, empleando una estricta gestión del riesgo
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS NorthStar USDCAD El QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor es un robot de trading centrado en el símbolo y construido específicamente para USDCAD en el marco temporal M15. A diferencia de los robots básicos de un solo indicador, este EA utiliza un sofisticado Sistema Compuesto de Puntuación de Señales . Agrega datos de los indicadores de impulso y fuerza del mercado para filtrar el ruido del mercado. Sólo ejecuta operaciones cuando una convergencia de factores confirma una configuración
QS Yen Pulse Scalper
Lucas Leibl
Asesores Expertos
Escalador QS Yen Pulse El QuantumScale Yen Pulse Scalper es un Asesor Experto intradía para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M5 . Emplea un sofisticado enfoque basado en indicadores, centrándose en la reversión del impulso para identificar puntos de entrada de alta probabilidad. La estrategia utiliza el Williams' Percent Range (WPR) para identificar las condiciones de sobrecompra/sobreventa, mientras que la lógica de salida dinámica, impulsada por el Average True Range (ATR) y la De
QS Band Edge Scalper
Lucas Leibl
Asesores Expertos
Escalador QuantumScale Band Edge El QuantumScale Band Edge Scalper es un Asesor Experto dedicado al NZDUSD M5 que combina entradas dinámicas envolventes con salidas basadas en la banda de Bollinger. El algoritmo escanea la acción del precio intradía en busca de rupturas limpias a través de un canal de volatilidad y convierte esos eventos en una decisión de entrada ponderada. A continuación, las posiciones son gestionadas por un motor de salida sensible a la tendencia que bloquea los movimientos
QS Kiwi Confluence
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS Kiwi Confluencia La Confluencia Kiwi de QuantumScale , creada para el símbolo NZDUSD , se ejecuta en el marco temporal H1 y combina el análisis del impulso y la fuerza de la tendencia en un motor de negociación disciplinado. Utiliza una señal basada en el CCI para detectar nuevos impulsos direccionales y un filtro de actividad basado en el ADX para operar sólo cuando el mercado muestra un movimiento significativo. Las salidas se gestionan mediante una lógica basada en el RSI que reacciona a l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario