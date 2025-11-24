HTF Candles MT5
- Indikatoren
- Luong N Man
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
HTF Candle hilft Händlern, indem es ausgewählte Kerzen mit höherem Zeitrahmen auf Ihrem offenen Chart zeichnet.
Auf diese Weise ist es einfacher, Ihren Bias zu verwalten, ohne dass Sie den Zeitrahmen wechseln müssen, was Zeit kostet.
Hauptmerkmale:
- Wählen Sie den höheren Zeitrahmen aus, von dem Daten abgerufen werden sollen.
- Geben Sie die Anzahl der zu zeichnenden Kerzen ein
- Personalisieren Sie die Farben der gezeichneten Kerzen
- Optionale horizontale Linien für Hoch und Tief
- Funktioniert mit jedem Zeitrahmen