Sajiro 2S2B Trend Following EA

Überblick

SAJIRO 2S2B ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem Dual-Moving-Average-Trendfolgemodell basiert.

Der EA identifiziert die Marktrichtung anhand eines schnellen und eines langsamen MA, so dass er nur in die Trendrichtung einsteigt und seitwärts gerichtete Impulse vermeidet.

Das System wurde für Händler entwickelt, die strukturierte, technische, regelbasierte Eingänge mit optionalen Tools zur Risikoverstärkung wie adaptive Martingale und Trailing-Stop-Management bevorzugen.

Kern-Logik

Trend-Erkennung:

Der EA analysiert das Kreuzen und die Winkelstärke von zwei gleitenden Durchschnitten, um festzustellen, ob ein Aufwärts- oder Abwärtstrend aktiv ist.

Direktionale Eingaben:

Orders werden nur in der Richtung des bestätigten Trends eröffnet, um unnötige Risiken während einer Konsolidierung zu vermeiden.

Dynamische Filter:

Mehrere interne Filter bewerten die Kerzenstärke, die Neigung der gleitenden Durchschnitte und die Marktvolatilität, bevor ein neuer Einstieg zugelassen wird.

Handelsmanagement:

Der EA verwendet eine optionale Trailing-Stop-Funktion, einen Break-Even-Mechanismus und anpassbare Ausstiegsregeln, die es Händlern ermöglichen, den EA an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.

Hauptmerkmale

Trendfolgende MA-Strategie

Funktioniert bei allen wichtigen Paaren und XAUUSD

Optionales Martingal-Erholungsmodul

Optionaler Trailing-Stop und Break-Even

Anpassbare Losgröße (Fest / Multiplikator / Auto)

Niedrige Streuung und ECN-freundliche Logik

Keine Arbitrage, kein Grid, kein Scalping

Einfach zu konfigurieren und für neue Benutzer geeignet

Übersicht der Eingaben

MA Schnelle Periode

MA Langsame Periode

Trend Entry Einstellungen

Stop Loss / Gewinnmitnahme

Trailing Stop Parameter

Break-Even-Optionen

Martingal ein/aus

Optionen für Losgröße und Risiko

Handelszeit-Filter

Eine vollständig parametrisierte Eingabestruktur ermöglicht es dem Benutzer, den EA für verschiedene Marktbedingungen anzupassen.

Empfohlene Einstellungen

Paare: XAUUSD

Zeitrahmen: 1M,5M,M15

Konto-Typ: ECN / Roh-Spread

Mindestguthaben: 500-1000 USD (risikoabhängig)

Backtesting Hinweise

Der EA sollte mit denselben Spread- und Kommissionseinstellungen getestet werden, die Ihr Broker verwendet.

Für eine genaue Modellierung wird empfohlen, mit dem Modus Every tick based on real ticks zu testen.

Wichtig

SAJIRO 2S2B garantiert keine Gewinne und sollte mit angemessenem Risikomanagement eingesetzt werden.

Da sich die Marktbedingungen ändern, empfiehlt es sich, die Einstellungen für verschiedene Instrumente und Zeitrahmen zu optimieren.