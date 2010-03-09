Sajiro Copier Pro Master Slave Copier for MT5
- Utilitys
- Ahsan Ullah
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
CSV Sync | Reverse Mode | Pending Sync | Partial Close Engine | Consecutive Loss Filter (A1)
Blitzschnell | Ultra-Stabil | Professionelle Handelsreplikation
Sajiro Copier Pro ist ein dateibasierter Hochgeschwindigkeits-Handelskopierer, der Trades von einem MT5-Konto (Master) auf mehrere MT5-Konten (Slave) mit ultraniedriger Latenz, Präzision und prop-firm-sicherer Konsistenz spiegelt.
Perfekt für Signaldienste, MAM-Setups, Multi-Account-Handel und Prop-Herausforderungen.
🔥 1. Ultraschnelle dateibasierte Synchronisierung (CSV-Engine)
✔ Master aktualisiert alle 50-250 ms
✔ Slave synchronisiert sofort
✔ Broker-unabhängig
✔ VPS-stabile Architektur
🔄 2. MASTER / SLAVE Dualer Modus
✔ Unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten
✔ Keine Konfiguration erforderlich
✔ Replikation in Echtzeit
🔁 3. Umgekehrter Handelsmodus
✔ Kaufen → Verkaufen
✔ Verkaufen → Kaufen
✔ Pending Orders werden automatisch konvertiert
Perfekt für Hedge-basierte Strategien.
📊 4. Erweiterte Lot-Behandlung
✔ Same Lot
✔ Lot-Multiplikator
✔ Fixed Lot
✔ Vollständig broker-konforme Volumen-Normalisierung
📝 5. Synchronisierung schwebender Aufträge
✔ Buy/Sell Limit
✔ Buy/Sell Stop
✔ Stop Limit
✔ Auto Modify + Auto Delete Logik
✂ 6. Smart Partial Close Engine
Zwei Modi:
Prozentsatz spiegeln:
Master schließt zu 20% → Slave schließt zu 20%.
Full Close on First Partial:
Master schließt den ersten Teilbereich → Slave schließt die gesamte Position.
⚠ 7. Konsekutiver Verlustfilter (A1-Modus)
Kopiert Trades nur, nachdem der Master N aufeinanderfolgende Verluste erzielt hat.
Hervorragend geeignet für Grid-, Martingale-, Recovery- und Mean-Reversion-Systeme.
🔒 8. Automatische Sicherheitssynchronisation
✔ Schließt automatisch die Slave-Trades, wenn sie auf dem Master entfernt werden
✔ Keine Ghost Trades
✔ Keine Desynchronisation
🔗 9. Symbol Mapping Engine
Unterstützt verschiedene Broker-Symbolformate:
XAUUSD = XAUUSD.a , US30 = US30.cash , BTCUSD = BTCUSD.m
📟 10. Saubere On-Chart Echtzeit Dashboard
Zeigt an:
✔ Mode & Status
✔ Reverse Mode
✔ Partial Close Status
✔ Loss Streak
✔ Last Master Update
✔ Copy Allowed = YES/NO
✔ Timer ms
✔ Prop Firm Traders
✔ Signal Providers
✔ MAM / PAMM Managers
✔ Manual + EA Hybrid Traders
✔ High-Frequency Scalpers
✔ Grid / Martingale Systems
-
EA auf Master anhängen → auf MASTER setzen
-
EA an Slave anhängen → Auf SLAVE einstellen
-
Gleichen CSV-Dateinamen verwenden
-
Handelssynchronisation startet automatisch
Plug-and-Play-Einrichtung.⭐ Offizielle Gemeinschaft & Updates
Bleiben Sie mit Updates, Support und Community-Ankündigungen in Verbindung:
👉 WhatsApp-Gruppe
https://chat.whatsapp.com/HHAHx4GbFPd8jw8NFONxfO?mode=hqrt1
👉 MQL5 Offizielle Nachrichtenseite
https://www.mql5.com/en/users/ranasajjad/news
👉 Telegramm-Kanal
https://t.me/+5fOI1H4PXgI2OGE8
Join to receive:
✔ Neue Versionen
✔ Fehlerbehebungen
✔ Strategieanleitungen
✔ Premium-Support
✔ Schneller als herkömmliche sockelbasierte Kopierer
✔ Äußerst stabil
✔ Extrem konsistent
✔ Null Desynchronisation
✔ Prop-Firmen-freundlich
✔ Geringer Ressourcenverbrauch
✔ Vertraut von professionellen Händlern
✔ 24/7 Unterstützung
✔ Kostenlose Updates auf Lebenszeit
✔ Vollständige Installationsanleitung