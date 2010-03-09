Sajiro Copier Pro Master Slave Copier for MT5

📌 Sajiro Copier Pro - Ultraschneller dateibasierter Master/Slave Trade Copier (MT5)

CSV Sync | Reverse Mode | Pending Sync | Partial Close Engine | Consecutive Loss Filter (A1)
Blitzschnell | Ultra-Stabil | Professionelle Handelsreplikation

Was ist Sajiro Copier Pro?

Sajiro Copier Pro ist ein dateibasierter Hochgeschwindigkeits-Handelskopierer, der Trades von einem MT5-Konto (Master) auf mehrere MT5-Konten (Slave) mit ultraniedriger Latenz, Präzision und prop-firm-sicherer Konsistenz spiegelt.
Perfekt für Signaldienste, MAM-Setups, Multi-Account-Handel und Prop-Herausforderungen.

🚀 KEY FEATURES

🔥 1. Ultraschnelle dateibasierte Synchronisierung (CSV-Engine)

✔ Master aktualisiert alle 50-250 ms
✔ Slave synchronisiert sofort
✔ Broker-unabhängig
✔ VPS-stabile Architektur

🔄 2. MASTER / SLAVE Dualer Modus

✔ Unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten
✔ Keine Konfiguration erforderlich
✔ Replikation in Echtzeit

🔁 3. Umgekehrter Handelsmodus

✔ Kaufen → Verkaufen
✔ Verkaufen → Kaufen
✔ Pending Orders werden automatisch konvertiert
Perfekt für Hedge-basierte Strategien.

📊 4. Erweiterte Lot-Behandlung

✔ Same Lot
✔ Lot-Multiplikator
✔ Fixed Lot
✔ Vollständig broker-konforme Volumen-Normalisierung

📝 5. Synchronisierung schwebender Aufträge

✔ Buy/Sell Limit
✔ Buy/Sell Stop
✔ Stop Limit
✔ Auto Modify + Auto Delete Logik

6. Smart Partial Close Engine

Zwei Modi:

Prozentsatz spiegeln:
Master schließt zu 20% → Slave schließt zu 20%.

Full Close on First Partial:
Master schließt den ersten Teilbereich → Slave schließt die gesamte Position.

7. Konsekutiver Verlustfilter (A1-Modus)

Kopiert Trades nur, nachdem der Master N aufeinanderfolgende Verluste erzielt hat.
Hervorragend geeignet für Grid-, Martingale-, Recovery- und Mean-Reversion-Systeme.

🔒 8. Automatische Sicherheitssynchronisation

✔ Schließt automatisch die Slave-Trades, wenn sie auf dem Master entfernt werden
✔ Keine Ghost Trades
✔ Keine Desynchronisation

🔗 9. Symbol Mapping Engine

Unterstützt verschiedene Broker-Symbolformate:
XAUUSD = XAUUSD.a , US30 = US30.cash , BTCUSD = BTCUSD.m

📟 10. Saubere On-Chart Echtzeit Dashboard

Zeigt an:
✔ Mode & Status
✔ Reverse Mode
✔ Partial Close Status
✔ Loss Streak
✔ Last Master Update
✔ Copy Allowed = YES/NO
✔ Timer ms

🎯 Ideal für

✔ Prop Firm Traders
✔ Signal Providers
✔ MAM / PAMM Managers
✔ Manual + EA Hybrid Traders
✔ High-Frequency Scalpers
✔ Grid / Martingale Systems

⚙️ Wie man verwendet

  1. EA auf Master anhängen → auf MASTER setzen

  2. EA an Slave anhängen → Auf SLAVE einstellen

  3. Gleichen CSV-Dateinamen verwenden

  4. Handelssynchronisation startet automatisch

Plug-and-Play-Einrichtung.

Offizielle Gemeinschaft & Updates

Bleiben Sie mit Updates, Support und Community-Ankündigungen in Verbindung:

👉 WhatsApp-Gruppe

https://chat.whatsapp.com/HHAHx4GbFPd8jw8NFONxfO?mode=hqrt1

👉 MQL5 Offizielle Nachrichtenseite

https://www.mql5.com/en/users/ranasajjad/news

👉 Telegramm-Kanal

https://t.me/+5fOI1H4PXgI2OGE8

Join to receive:
✔ Neue Versionen
✔ Fehlerbehebungen
✔ Strategieanleitungen
✔ Premium-Support

🏆 Warum Sajiro Copier Pro?

✔ Schneller als herkömmliche sockelbasierte Kopierer
✔ Äußerst stabil
✔ Extrem konsistent
✔ Null Desynchronisation
✔ Prop-Firmen-freundlich
✔ Geringer Ressourcenverbrauch
✔ Vertraut von professionellen Händlern

📞 Unterstützung

✔ 24/7 Unterstützung
✔ Kostenlose Updates auf Lebenszeit
✔ Vollständige Installationsanleitung


Weitere Produkte dieses Autors
Sajiro 2S2B Trend Following EA
Ahsan Ullah
Experten
Überblick SAJIRO 2S2B ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem Dual-Moving-Average-Trendfolgemodell basiert. Der EA identifiziert die Marktrichtung anhand eines schnellen und eines langsamen MA, so dass er nur in die Trendrichtung einsteigt und seitwärts gerichtete Impulse vermeidet. Das System wurde für Händler entwickelt, die strukturierte, technische, regelbasierte Eingänge mit optionalen Tools zur Risikoverstärkung wie adaptive Martingale und Trailing-Stop-Management bevorzuge
Sajiro Trade Copier
Ahsan Ullah
Utilitys
Sajiro Copier - Smart Loss-Logic Trade Copier (Master + Slave EA) Ein professionelles MT4-Trade-Copying-System mit intelligenter Aktivierung auf der Basis einer fortlaufenden Verlusterkennung. Sajiro Copier wurde für Trader entwickelt, die mehrere Konten verwalten oder Erholungs-, Absicherungs- oder Diversifizierungsstrategien anwenden. Der EA kopiert Trades nur, wenn eine vordefinierte Verlustserie auf dem Master-Konto auftritt, was eine kontrollierte Risikoexposition und erhöhte Flexibilitä
