Sajiro Copier Pro Master Slave Copier for MT5

CSV Sync | Reverse Mode | Pending Sync | Partial Close Engine | Consecutive Loss Filter (A1)

Blitzschnell | Ultra-Stabil | Professionelle Handelsreplikation

Sajiro Copier Pro ist ein dateibasierter Hochgeschwindigkeits-Handelskopierer, der Trades von einem MT5-Konto (Master) auf mehrere MT5-Konten (Slave) mit ultraniedriger Latenz, Präzision und prop-firm-sicherer Konsistenz spiegelt.

Perfekt für Signaldienste, MAM-Setups, Multi-Account-Handel und Prop-Herausforderungen.

🔥 1. Ultraschnelle dateibasierte Synchronisierung (CSV-Engine)

✔ Master aktualisiert alle 50-250 ms

✔ Slave synchronisiert sofort

✔ Broker-unabhängig

✔ VPS-stabile Architektur

🔄 2. MASTER / SLAVE Dualer Modus

✔ Unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten

✔ Keine Konfiguration erforderlich

✔ Replikation in Echtzeit

🔁 3. Umgekehrter Handelsmodus

✔ Kaufen → Verkaufen

✔ Verkaufen → Kaufen

✔ Pending Orders werden automatisch konvertiert

Perfekt für Hedge-basierte Strategien.

📊 4. Erweiterte Lot-Behandlung

✔ Same Lot

✔ Lot-Multiplikator

✔ Fixed Lot

✔ Vollständig broker-konforme Volumen-Normalisierung

📝 5. Synchronisierung schwebender Aufträge

✔ Buy/Sell Limit

✔ Buy/Sell Stop

✔ Stop Limit

✔ Auto Modify + Auto Delete Logik

✂ 6. Smart Partial Close Engine

Zwei Modi:

Prozentsatz spiegeln:

Master schließt zu 20% → Slave schließt zu 20%.

Full Close on First Partial:

Master schließt den ersten Teilbereich → Slave schließt die gesamte Position.

⚠ 7. Konsekutiver Verlustfilter (A1-Modus)

Kopiert Trades nur, nachdem der Master N aufeinanderfolgende Verluste erzielt hat.

Hervorragend geeignet für Grid-, Martingale-, Recovery- und Mean-Reversion-Systeme.

🔒 8. Automatische Sicherheitssynchronisation

✔ Schließt automatisch die Slave-Trades, wenn sie auf dem Master entfernt werden

✔ Keine Ghost Trades

✔ Keine Desynchronisation

🔗 9. Symbol Mapping Engine

Unterstützt verschiedene Broker-Symbolformate:

XAUUSD = XAUUSD.a , US30 = US30.cash , BTCUSD = BTCUSD.m

📟 10. Saubere On-Chart Echtzeit Dashboard

Zeigt an:

✔ Mode & Status

✔ Reverse Mode

✔ Partial Close Status

✔ Loss Streak

✔ Last Master Update

✔ Copy Allowed = YES/NO

✔ Timer ms

✔ Prop Firm Traders

✔ Signal Providers

✔ MAM / PAMM Managers

✔ Manual + EA Hybrid Traders

✔ High-Frequency Scalpers

✔ Grid / Martingale Systems

EA auf Master anhängen → auf MASTER setzen EA an Slave anhängen → Auf SLAVE einstellen Gleichen CSV-Dateinamen verwenden Handelssynchronisation startet automatisch

⚙️

Plug-and-Play-Einrichtung.

Bleiben Sie mit Updates, Support und Community-Ankündigungen in Verbindung:

👉 WhatsApp-Gruppe

https://chat.whatsapp.com/HHAHx4GbFPd8jw8NFONxfO?mode=hqrt1

👉 MQL5 Offizielle Nachrichtenseite

https://www.mql5.com/en/users/ranasajjad/news

👉 Telegramm-Kanal

https://t.me/+5fOI1H4PXgI2OGE8

Join to receive:

✔ Neue Versionen

✔ Fehlerbehebungen

✔ Strategieanleitungen

✔ Premium-Support

✔ Schneller als herkömmliche sockelbasierte Kopierer

✔ Äußerst stabil

✔ Extrem konsistent

✔ Null Desynchronisation

✔ Prop-Firmen-freundlich

✔ Geringer Ressourcenverbrauch

✔ Vertraut von professionellen Händlern

✔ 24/7 Unterstützung

✔ Kostenlose Updates auf Lebenszeit

✔ Vollständige Installationsanleitung