Sajiro 2S2B Trend Following EA

Visión general

SAJIRO 2S2B es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en un modelo de seguimiento de tendencia de doble Media Móvil.

El EA identifica la dirección del mercado utilizando una MA rápida y una MA lenta, lo que le permite entrar en operaciones sólo en la dirección de la tendencia, evitando el impulso lateral.

El sistema está diseñado para operadores que prefieren entradas estructuradas, técnicas y basadas en reglas, con herramientas opcionales de mejora del riesgo como la martingala adaptativa y la gestión del trailing stop.

Lógica básica

Detección de tendencias:

El EA analiza el cruce y la fuerza del ángulo de dos medias móviles para determinar si una tendencia alcista o bajista está activa.

Entradas direccionales:

Las órdenes se abren sólo en la dirección de la tendencia confirmada, reduciendo la exposición innecesaria durante la consolidación.

Filtros dinámicos:

Múltiples filtros internos evalúan la fuerza de la vela, la pendiente de la MA y la volatilidad del mercado antes de permitir una nueva entrada.

Gestión de operaciones:

El EA utiliza una función opcional de trailing stop, un mecanismo de punto de equilibrio y reglas de salida personalizables, lo que permite a los operadores adaptar el EA a las diferentes condiciones del mercado.

Características principales

Estrategia MA de seguimiento de tendencia

Funciona en todos los pares principales y XAUUSD

Módulo opcional de recuperación de martingala

Trailing stop y break-even opcionales

Tamaño de lote personalizable (Fijo / Multiplicador / Auto)

Lógica de bajo spread y compatible con ECN

Sin arbitraje, sin rejilla, sin scalping

Fácil de configurar y apto para nuevos usuarios

Resumen de entradas

MA Periodo Rápido

Periodo lento MA

Ajustes de entrada de tendencia

Stop Loss / Take Profit

Parámetros de Trailing Stop

Opciones de punto de equilibrio

Martingala On/Off

Opciones de tamaño de lote y riesgo

Filtro de tiempo de negociación

Una estructura de entrada totalmente parametrizada permite al usuario personalizar el EA para múltiples condiciones de mercado.

Ajustes recomendados

Pares: XAUUSD

Plazos: 1M,5M,M15

Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

Saldo mínimo: 500-1000 USD (en función del riesgo)

Notas de Backtesting

El EA debe ser probado con la misma configuración de spread y comisión utilizada por su broker.

Para un modelado preciso, se recomienda probar con el modo Every tick basado en ticks reales.

Importante

SAJIRO 2S2B no garantiza beneficios y debe ser utilizado con una adecuada gestión del riesgo.

Las condiciones del mercado cambian, por lo que se recomienda optimizar los ajustes para diferentes instrumentos y plazos.