Sajiro 2S2B Trend Following EA
- Asesores Expertos
- Ahsan Ullah
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Visión general
SAJIRO 2S2B es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en un modelo de seguimiento de tendencia de doble Media Móvil.
El EA identifica la dirección del mercado utilizando una MA rápida y una MA lenta, lo que le permite entrar en operaciones sólo en la dirección de la tendencia, evitando el impulso lateral.
El sistema está diseñado para operadores que prefieren entradas estructuradas, técnicas y basadas en reglas, con herramientas opcionales de mejora del riesgo como la martingala adaptativa y la gestión del trailing stop.
Lógica básica
-
Detección de tendencias:
El EA analiza el cruce y la fuerza del ángulo de dos medias móviles para determinar si una tendencia alcista o bajista está activa.
-
Entradas direccionales:
Las órdenes se abren sólo en la dirección de la tendencia confirmada, reduciendo la exposición innecesaria durante la consolidación.
-
Filtros dinámicos:
Múltiples filtros internos evalúan la fuerza de la vela, la pendiente de la MA y la volatilidad del mercado antes de permitir una nueva entrada.
-
Gestión de operaciones:
El EA utiliza una función opcional de trailing stop, un mecanismo de punto de equilibrio y reglas de salida personalizables, lo que permite a los operadores adaptar el EA a las diferentes condiciones del mercado.
Características principales
-
Estrategia MA de seguimiento de tendencia
-
Funciona en todos los pares principales y XAUUSD
-
Módulo opcional de recuperación de martingala
-
Trailing stop y break-even opcionales
-
Tamaño de lote personalizable (Fijo / Multiplicador / Auto)
-
Lógica de bajo spread y compatible con ECN
-
Sin arbitraje, sin rejilla, sin scalping
-
Fácil de configurar y apto para nuevos usuarios
Resumen de entradas
-
MA Periodo Rápido
-
Periodo lento MA
-
Ajustes de entrada de tendencia
-
Stop Loss / Take Profit
-
Parámetros de Trailing Stop
-
Opciones de punto de equilibrio
-
Martingala On/Off
-
Opciones de tamaño de lote y riesgo
-
Filtro de tiempo de negociación
Una estructura de entrada totalmente parametrizada permite al usuario personalizar el EA para múltiples condiciones de mercado.
Ajustes recomendados
-
Pares: XAUUSD
-
Plazos: 1M,5M,M15
-
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
-
Saldo mínimo: 500-1000 USD (en función del riesgo)
Notas de Backtesting
El EA debe ser probado con la misma configuración de spread y comisión utilizada por su broker.
Para un modelado preciso, se recomienda probar con el modo Every tick basado en ticks reales.
Importante
SAJIRO 2S2B no garantiza beneficios y debe ser utilizado con una adecuada gestión del riesgo.
Las condiciones del mercado cambian, por lo que se recomienda optimizar los ajustes para diferentes instrumentos y plazos.