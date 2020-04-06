Sajiro 2S2B Trend Following EA

Visión general

SAJIRO 2S2B es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en un modelo de seguimiento de tendencia de doble Media Móvil.
El EA identifica la dirección del mercado utilizando una MA rápida y una MA lenta, lo que le permite entrar en operaciones sólo en la dirección de la tendencia, evitando el impulso lateral.
El sistema está diseñado para operadores que prefieren entradas estructuradas, técnicas y basadas en reglas, con herramientas opcionales de mejora del riesgo como la martingala adaptativa y la gestión del trailing stop.

Lógica básica

  • Detección de tendencias:
    El EA analiza el cruce y la fuerza del ángulo de dos medias móviles para determinar si una tendencia alcista o bajista está activa.

  • Entradas direccionales:
    Las órdenes se abren sólo en la dirección de la tendencia confirmada, reduciendo la exposición innecesaria durante la consolidación.

  • Filtros dinámicos:
    Múltiples filtros internos evalúan la fuerza de la vela, la pendiente de la MA y la volatilidad del mercado antes de permitir una nueva entrada.

  • Gestión de operaciones:
    El EA utiliza una función opcional de trailing stop, un mecanismo de punto de equilibrio y reglas de salida personalizables, lo que permite a los operadores adaptar el EA a las diferentes condiciones del mercado.

Características principales

  • Estrategia MA de seguimiento de tendencia

  • Funciona en todos los pares principales y XAUUSD

  • Módulo opcional de recuperación de martingala

  • Trailing stop y break-even opcionales

  • Tamaño de lote personalizable (Fijo / Multiplicador / Auto)

  • Lógica de bajo spread y compatible con ECN

  • Sin arbitraje, sin rejilla, sin scalping

  • Fácil de configurar y apto para nuevos usuarios

Resumen de entradas

  • MA Periodo Rápido

  • Periodo lento MA

  • Ajustes de entrada de tendencia

  • Stop Loss / Take Profit

  • Parámetros de Trailing Stop

  • Opciones de punto de equilibrio

  • Martingala On/Off

  • Opciones de tamaño de lote y riesgo

  • Filtro de tiempo de negociación

Una estructura de entrada totalmente parametrizada permite al usuario personalizar el EA para múltiples condiciones de mercado.

Ajustes recomendados

  • Pares: XAUUSD

  • Plazos: 1M,5M,M15

  • Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

  • Saldo mínimo: 500-1000 USD (en función del riesgo)

Notas de Backtesting

El EA debe ser probado con la misma configuración de spread y comisión utilizada por su broker.
Para un modelado preciso, se recomienda probar con el modo Every tick basado en ticks reales.

Importante

SAJIRO 2S2B no garantiza beneficios y debe ser utilizado con una adecuada gestión del riesgo.
Las condiciones del mercado cambian, por lo que se recomienda optimizar los ajustes para diferentes instrumentos y plazos.


Otros productos de este autor
Sajiro Trade Copier
Ahsan Ullah
Utilidades
Sajiro Copier - Copiador de operaciones con lógica de pérdidas inteligente (EA maestro + esclavo). Un sistema profesional de copia de operaciones MT4 con activación inteligente basada en la detección de pérdidas consecutivas. Sajiro Copier está diseñado para traders que gestionan múltiples cuentas o utilizan estrategias de recuperación, cobertura o diversificación. El EA copia las operaciones sólo cuando se produce una racha de pérdidas predefinida en la cuenta Maestra, lo que permite control
Sajiro Copier Pro Master Slave Copier for MT5
Ahsan Ullah
Utilidades
Sajiro Copier Pro - Copiador de operaciones maestro/esclavo ultrarrápido basado en archivos (MT5) Sincronización CSV | Modo inverso | Sincronización pendiente | Motor de cierre parcial | Filtro de pérdidas consecutivas (A1) Rápido como un rayo | Ultraestable | Replicación de operaciones de nivel profesional ¿Qué es Sajiro Copier Pro? Sajiro Copier Pro es un copiador de operaciones de alta velocidad basado en archivos que replica las operaciones de una cuenta MT5 (Maestra) a múltiples cuent
