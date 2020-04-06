Vector AI 是一款基于多品种结构分析与均值回归理念打造的智能交易系统，专注于为交易者提供稳定、平滑、可持续的资金曲线表现。系统通过监测多个相关性品种之间的价格偏移与结构变化，自动识别具有统计优势的回归机会，并以分散化的方式执行进出场，从而减少单点风险，提升整体稳定性。

实盘链接：https://www.mql5.com/zh/signals/2348419

与传统依赖单一信号或高波动结构的策略不同，Vector AI 强调稳健的节奏与均衡的仓位分布。其内部包含多重环境过滤机制，会在交易执行前对账户负荷、交易品种数量、市场状态与执行质量进行检查，确保每一次交易都在适合的条件下进行。当市场环境不利于稳定操作时，系统会主动降低活跃度，以避免不必要的风险暴露。

Vector AI 在实盘中呈现为“平滑型策略”风格，不依赖短期爆发，也不追求极端行情，而是通过均值回归的自然特性与分布式处理框架，使资金曲线保持稳定增长。这让系统在不同市场环境下依然保持一致的工作节奏，更适合长期稳健交易思路的用户。

Vector AI 推荐加载在 AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD 等相关性较强的交叉盘的 15 分钟图表（M15）上，以获得更佳稳定性与测试一致性。

系统包含一个用于特殊用途的验证模式开关，回测与实盘请关闭该开关（Disable this for backtest and live trading），确保 EA 按正常逻辑运行。

无论你是追求稳健增长的交易者，还是需要一套多品种、低波动的交易框架，Vector AI 都能以其稳定结构与严格过滤机制，为你的账户带来更平衡、更可持续的长期表现。