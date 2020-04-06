WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA —— 为“不信任巴西市场”的投资者打造的巴西交易机器人

如果说巴西市场依靠政治波动生存，那么 WS B3 FiveYears 360 EA 则完全依靠纯统计学运行。

基于对巴西迷你指数（WIN）真实 5 年的数据分析打造，它专为传统基金与管理者最常失败的环境而设计：

— 高波动性

— 政治噪音

— 政府干预

— 恐惧与狂热循环

WS B3 FiveYears 360 EA 不依赖演讲、承诺或巴西利亚的政策决定，而是 100% 基于价格的重复行为，经过 1,200 多笔交易测试验证。

📈 绩效亮点

在分析期间（2020–2025），机器人实现了：

⭐ +360% 的净收益（基于暴露资本）

没有疯狂杠杆、没有加仓补仓模式、没有网格交易，而且每天只进行一笔交易。

意味着：

➡️ 更少暴露时间

➡️ 更低监管风险

➡️ 更少受政治新闻影响

➡️ 更高的长期稳定性

当巴西多策略基金甚至难以做到月收益 1% —— 还要收取 2/20 的费用 —— WS B3 FiveYears 360 EA 选择了完全相反的道路：

🔹 每天 1 笔交易

🔹 固定且可控的风险

🔹 100% 统计策略

🔹 可承受混乱环境（疫情 / 选举 / 战争 / 干预）

它就是一个真正的 “巴西反脆弱机器人”。

🇧🇷 为什么选择巴西迷你指数？

巴西是全球最具波动性的市场之一。

对传统基金来说，这是噩梦。

对 FiveYears 360 EA 这类专门策略来说，这是一个统计学金矿。

它利用了一种在 5 年内从未消失的价格特征 —— 即便在国家政治最混乱的时期也存在。

🔒 交易安全性

无高风险技巧

不死扛亏损

固定止损

固定交易时间

每日最小化暴露

适合小账户

🌎 适合哪些人？

✔️ 想投资巴西但不想依赖政治的投资者

✔️ 想捕捉新兴市场潜力的国际投资者

✔️ 追求“简单 + 稳健 + 可扩展”的交易者

✔️ 想要真实、长期测试过的策略的人