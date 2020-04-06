WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA — 「ブラジルを信じられない投資家」のためのブラジル発トレードロボット

ブラジル市場が政治で動くなら、WS B3 FiveYears 360 EA は純粋な統計で動きます。

ミニ指数（WIN）の実データ5年間に基づき構築され、伝統的なファンドやマネージャーが最も苦戦する環境でこそ力を発揮します：
— 高いボラティリティ
— 政治的ノイズ
— 政府介入
— 恐怖と熱狂の循環

演説・約束・ブラジリアの決定に依存せず、1,200件以上の検証済みトレードにもとづく価格の再現パターンのみで稼働します。

📈 パフォーマンスの特徴

分析期間（2020–2025）で、本ロボットは約：

+360%（実際に晒した資金に対する純リターン）

無謀なレバレッジなし、マーチンゲールなし、グリッドなし、1日1回の取引のみ。

つまり：
➡️ エクスポージャーを最小化
➡️ 規制リスクを低減
➡️ 政治ニュースの影響を減少
➡️ 長期的な安定性を向上

ブラジルのマルチマーケットファンドが月1%すら難しく、さらに2/20を請求する中、WS B3 FiveYears 360 EA は真逆を行きます：

🔹 1日1トレード
🔹 固定リスク
🔹 100%統計ベース
🔹 カオス相場にも対応（COVID / 選挙 / 戦争 / 介入）

まさに 「ブラジル反脆弱ロボット」 です。

🇧🇷 なぜブラジルのミニ指数なのか？

ブラジルは世界で最もボラティリティの高い市場の一つ。
伝統的ファンドには悪夢。
しかし FiveYears 360 EA のような専門戦略には統計的金鉱です。

5年間、政治混乱の最悪期ですら消えなかった価格特性を利用します。

🔒 安全な運用

危険戦略なし
損切り徹底
固定ストップ
決まった時刻のみエントリー
最小限のエクスポージャー
小資金にも最適

🌎 こんな方に最適

✔️ 政治に左右されずブラジルへ投資したい人
✔️ 新興国リターンを測定可能リスクで求める海外投資家
✔️ シンプル + 堅牢 + 拡張性を求めるトレーダー
✔️ 長期バックテストで証明された性能を求める人


