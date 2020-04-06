WS Brasil Index EA
WS B3 FiveYears 360 EA — 「ブラジルを信じられない投資家」のためのブラジル発トレードロボット
ブラジル市場が政治で動くなら、WS B3 FiveYears 360 EA は純粋な統計で動きます。
ミニ指数（WIN）の実データ5年間に基づき構築され、伝統的なファンドやマネージャーが最も苦戦する環境でこそ力を発揮します：
— 高いボラティリティ
— 政治的ノイズ
— 政府介入
— 恐怖と熱狂の循環
演説・約束・ブラジリアの決定に依存せず、1,200件以上の検証済みトレードにもとづく価格の再現パターンのみで稼働します。
📈 パフォーマンスの特徴
分析期間（2020–2025）で、本ロボットは約：
⭐ +360%（実際に晒した資金に対する純リターン）
無謀なレバレッジなし、マーチンゲールなし、グリッドなし、1日1回の取引のみ。
つまり：
➡️ エクスポージャーを最小化
➡️ 規制リスクを低減
➡️ 政治ニュースの影響を減少
➡️ 長期的な安定性を向上
ブラジルのマルチマーケットファンドが月1%すら難しく、さらに2/20を請求する中、WS B3 FiveYears 360 EA は真逆を行きます：
🔹 1日1トレード
🔹 固定リスク
🔹 100%統計ベース
🔹 カオス相場にも対応（COVID / 選挙 / 戦争 / 介入）
まさに 「ブラジル反脆弱ロボット」 です。
🇧🇷 なぜブラジルのミニ指数なのか？
ブラジルは世界で最もボラティリティの高い市場の一つ。
伝統的ファンドには悪夢。
しかし FiveYears 360 EA のような専門戦略には統計的金鉱です。
5年間、政治混乱の最悪期ですら消えなかった価格特性を利用します。
🔒 安全な運用
危険戦略なし
損切り徹底
固定ストップ
決まった時刻のみエントリー
最小限のエクスポージャー
小資金にも最適
🌎 こんな方に最適
✔️ 政治に左右されずブラジルへ投資したい人
✔️ 新興国リターンを測定可能リスクで求める海外投資家
✔️ シンプル + 堅牢 + 拡張性を求めるトレーダー
✔️ 長期バックテストで証明された性能を求める人