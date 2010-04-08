WS Brasil Index EA

WS B3 FiveYears 360 EA — “브라질을 믿지 않는 투자자”를 위한 브라질 자동매매 로봇

브라질 시장이 정치로 움직인다면, WS B3 FiveYears 360 EA는 순수한 통계로 움직입니다.

미니 지수(WIN) 5년간의 실제 데이터를 기반으로 구축되었으며, 전통적인 펀드와 운용사들이 가장 실패하는 환경에서 최고의 성능을 보이도록 설계되었습니다:

— 높은 변동성

— 정치적 잡음

— 정부 개입

— 공포와 탐욕의 반복

이 로봇은 연설, 약속, 브라질리아의 결정에 의존하지 않으며, 1,200건 이상의 테스트 거래에서 검증된 반복적 가격 행동만으로 운용됩니다。

📈 성과 하이라이트

2020–2025 기간 동안 로봇은 약：

⭐ +360% 순수익 (노출 자본 기준)

과도한 레버리지 없음

마틴게일 없음

그리드 전략 없음

하루 1회 거래만 진행

즉：

➡️ 낮은 시장 노출

➡️ 낮은 규제 리스크

➡️ 정치 뉴스 영향 최소화

➡️ 장기 안정성 향상

브라질 멀티마켓 펀드가 월 1%도 어려우면서 2/20 수수료를 받는 동안, WS B3 FiveYears 360 EA는 완전히 반대 방향입니다：

🔹 하루 1개 매매

🔹 고정 리스크

🔹 100% 통계 기반 전략

🔹 혼돈 시장에도 강함 (코로나 / 선거 / 전쟁 / 개입)

말 그대로 **“브라질 반(反)취약성 로봇”**입니다.

🇧🇷 왜 브라질 미니지수인가?

브라질은 세계에서 가장 변동성이 높은 시장 중 하나입니다.

전통적 투자자에게는 악몽.

하지만 FiveYears 360 EA 같은 전문 전략에게는 통계 금광입니다.

5년 동안, 정치가 가장 혼란스러웠던 시기에도 사라지지 않았던 가격 패턴을 활용합니다.

🔒 운용 안전성

위험한 전략 없음

손실 버티기 없음

고정 스톱

정해진 시간에만 진입

일일 시장 노출 최소화

소액 계좌도 적합

🌎 추천 대상

✔️ 정치 영향을 피하면서 브라질에 투자하고 싶은 사람

✔️ 위험이 측정 가능한 신흥국 잠재력을 원하는 해외 투자자

✔️ 단순 + 견고 + 확장 가능 전략을 찾는 트레이더

✔️ 장기 백테스트로 검증된 성능을 원하는 사람