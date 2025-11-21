Target Level MT4 - ein intelligenter Zielpreisindikator mit einem adaptiven Modell, das auf fünf Algorithmen basiert.

Target Level MT4 - nicht nur eine Kursprognose: er analysiert den Markt in Echtzeit durch fünf unabhängige Algorithmen, wählt den besten aus und bildet ein zuverlässiges Kursziel mit visuellen Signalen auf dem Chart. Demo-Video des Indikators: https://youtu.be/4P1GM-1PTd8?si=SeQVsoByiump6kGP

Aktualisierungen

Die Statistik berücksichtigt nun auch den Einfluss des SL: Formeln werden nicht nur nach dem Erreichen des Ziels bewertet, sondern auch danach, welches Level innerhalb eines Horizonts von K Bars zuerst ausgelöst wurde.

Die Vergleichslogik wurde erweitert: Das erste Ereignis - Ziel erreicht oder SL ausgelöst - wird ermittelt und in der Endstatistik berücksichtigt.

Wenn sich die Bedingungen auf einem einzelnen Balken widersprechen, hat das Target Vorrang.

Die endgültige Formel berücksichtigt das erste Ereignis; der Erfolg wird nur berücksichtigt, wenn das erste Ereignis Target war.

Die Beschriftung des aktuellen Zustands zeigt an, welches Ereignis zuerst eingetreten ist (Target / SL / None).

Die SL-Berechnungslogik bleibt bestehen (ATR-basiert oder die ältere StopLossPips-Methode); sie wird nun bei der Bestimmung des ersten Ereignisses berücksichtigt.

Der Indikator zeigt nun an, wo der StopLoss zu platzieren ist und enthält Statistiken, die den Stop berücksichtigen.

Wichtigste Merkmale

Fünf Algorithmen: Sie prognostizieren die Kursrichtung und liefern Echtzeit-Statistiken zur Zielerreichung.

Echtzeit: Das System bewertet die Effektivität der einzelnen Algorithmen im aktuellen Marktkontext und wählt den besten aus.

Kurszielprognose: Das Ziel wird auf der Grundlage des optimalen Algorithmus mit einem Zeithorizont von bis zu K Balken gebildet.

Chart-Visualisierung: eine horizontale Ziellinie und eine detaillierte Bezeichnung - welcher Algorithmus gewählt wurde, Genauigkeit, Anzahl der Tests und K-Parameter.

Einfache Einstellungen: maxHistory, K, minTests, lookbackForForms, und Farbparameter.

Kompatibilität: funktioniert mit jedem Instrument und Zeitrahmen in MT4.

Einfache Integration: kann ohne zusätzliche Änderungen in Live-Strategien eingesetzt werden.

Was es tut und wie es funktioniert

Fünf Formeln generieren eine Prognose für jeden Schritt. Die beste Formel ist diejenige, deren Ziel am häufigsten innerhalb des K-Bar-Horizonts und mit hoher Zuverlässigkeit erreicht wird (minTests als Schwellenwert).

Zielerreichungsprüfung: Vorwärtsprüfung mittels High/Low innerhalb von K-Bars - wenn das zukünftige High/Low das Ziel durchbricht, gilt das Ziel als erreicht.

Visuelle Signale: Das aktuelle Ziel wird als Linie angezeigt; auf dem Chart erscheint ein Etikett mit Text über die gewählte Methode und die Genauigkeit.

Automatische Anpassung: Wenn sich die Marktdynamik ändert, evaluiert das System den besten Algorithmus in Echtzeit neu.

Vorteile für Trader

Erhöhte Zielgenauigkeit: ein Ensemble aus fünf Algorithmen mit Echtzeitüberprüfung.

Transparenz: Sie sehen, welcher Algorithmus und welche Statistiken dem Ziel zugrunde liegen.

Zeitersparnis: Ein Tool ersetzt eine ganze Reihe manueller Analysen.

Flexibilität und Kontrolle: Anpassung des Analyseverlaufs und der Zeithorizonte an die eigene Strategie.

Vielseitigkeit: geeignet für Aktien, Devisen, Kryptowährungen und jeden MT4-Zeitrahmen.

Empfehlungen für die Nutzung

Testen Sie auf einem Demokonto vor dem Live-Handel.

Standardwerte: maxHistory = 200, K = 1, minTests = 30, lookbackForForms = 2. Die Farbeinstellungen können an Ihren Stil angepasst werden.

