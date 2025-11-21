Target Level

Target Level MT4 - ein intelligenter Zielpreisindikator mit einem adaptiven Modell, das auf fünf Algorithmen basiert.

Target Level MT4 - nicht nur eine Kursprognose: er analysiert den Markt in Echtzeit durch fünf unabhängige Algorithmen, wählt den besten aus und bildet ein zuverlässiges Kursziel mit visuellen Signalen auf dem Chart. Demo-Video des Indikators: https://youtu.be/4P1GM-1PTd8?si=SeQVsoByiump6kGP

Aktualisierungen

  • Die Statistik berücksichtigt nun auch den Einfluss des SL: Formeln werden nicht nur nach dem Erreichen des Ziels bewertet, sondern auch danach, welches Level innerhalb eines Horizonts von K Bars zuerst ausgelöst wurde.
  • Die Vergleichslogik wurde erweitert: Das erste Ereignis - Ziel erreicht oder SL ausgelöst - wird ermittelt und in der Endstatistik berücksichtigt.
  • Wenn sich die Bedingungen auf einem einzelnen Balken widersprechen, hat das Target Vorrang.
  • Die endgültige Formel berücksichtigt das erste Ereignis; der Erfolg wird nur berücksichtigt, wenn das erste Ereignis Target war.
  • Die Beschriftung des aktuellen Zustands zeigt an, welches Ereignis zuerst eingetreten ist (Target / SL / None).
  • Die SL-Berechnungslogik bleibt bestehen (ATR-basiert oder die ältere StopLossPips-Methode); sie wird nun bei der Bestimmung des ersten Ereignisses berücksichtigt.
  • Der Indikator zeigt nun an, wo der StopLoss zu platzieren ist und enthält Statistiken, die den Stop berücksichtigen.

Wichtigste Merkmale

  • Fünf Algorithmen: Sie prognostizieren die Kursrichtung und liefern Echtzeit-Statistiken zur Zielerreichung.
  • Echtzeit: Das System bewertet die Effektivität der einzelnen Algorithmen im aktuellen Marktkontext und wählt den besten aus.
  • Kurszielprognose: Das Ziel wird auf der Grundlage des optimalen Algorithmus mit einem Zeithorizont von bis zu K Balken gebildet.
  • Chart-Visualisierung: eine horizontale Ziellinie und eine detaillierte Bezeichnung - welcher Algorithmus gewählt wurde, Genauigkeit, Anzahl der Tests und K-Parameter.
  • Einfache Einstellungen: maxHistory, K, minTests, lookbackForForms, und Farbparameter.
  • Kompatibilität: funktioniert mit jedem Instrument und Zeitrahmen in MT4.
  • Einfache Integration: kann ohne zusätzliche Änderungen in Live-Strategien eingesetzt werden.

Was es tut und wie es funktioniert

  • Fünf Formeln generieren eine Prognose für jeden Schritt. Die beste Formel ist diejenige, deren Ziel am häufigsten innerhalb des K-Bar-Horizonts und mit hoher Zuverlässigkeit erreicht wird (minTests als Schwellenwert).
  • Zielerreichungsprüfung: Vorwärtsprüfung mittels High/Low innerhalb von K-Bars - wenn das zukünftige High/Low das Ziel durchbricht, gilt das Ziel als erreicht.
  • Visuelle Signale: Das aktuelle Ziel wird als Linie angezeigt; auf dem Chart erscheint ein Etikett mit Text über die gewählte Methode und die Genauigkeit.
  • Automatische Anpassung: Wenn sich die Marktdynamik ändert, evaluiert das System den besten Algorithmus in Echtzeit neu.

Vorteile für Trader

  • Erhöhte Zielgenauigkeit: ein Ensemble aus fünf Algorithmen mit Echtzeitüberprüfung.
  • Transparenz: Sie sehen, welcher Algorithmus und welche Statistiken dem Ziel zugrunde liegen.
  • Zeitersparnis: Ein Tool ersetzt eine ganze Reihe manueller Analysen.
  • Flexibilität und Kontrolle: Anpassung des Analyseverlaufs und der Zeithorizonte an die eigene Strategie.
  • Vielseitigkeit: geeignet für Aktien, Devisen, Kryptowährungen und jeden MT4-Zeitrahmen.

Empfehlungen für die Nutzung

  • Testen Sie auf einem Demokonto vor dem Live-Handel.
  • Standardwerte: maxHistory = 200, K = 1, minTests = 30, lookbackForForms = 2. Die Farbeinstellungen können an Ihren Stil angepasst werden.

Warum wählen Sie

  • Intelligente Anpassung: fünf Algorithmen in einem Tool mit automatischer Auswahl des besten.
  • Klare Ziele: Kursziele und Echtzeit-Statistiken für die Verwendung in Handelsregeln.
