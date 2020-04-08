Target Level MT4 — умный индикатор торговых целей с адаптивной моделью на базе пяти алгоритмов.

Target Level MT4 — не просто прогноз цены: он в реальном времени анализирует рынок через пять независимых алгоритмов, выбирает лучший и строит надежную целевую цену с визуальными сигналами на графике. Видео работы индикатора: https://youtu.be/4P1GM-1PTd8?si=SeQVsoByiump6kGP

Обновления

В статистику добавлено влияние SL: формулы оцениваются не только по достижению Target, но и по тому, какой уровень сработал первым в горизонте K баров.

Логика сравнения расширена: определяется первый факт — достижение Target или срабатывание SL — и учитывается в итоговой статистике.

При конфликте условий на одной свече приоритет отдаётся Target.

Итоговая формула учитывает первый факт; успех считается только если первым событием был Target.

В подписи текущего состояния отображается, какое событие произошло первым (Target / SL / None).

Логика расчета SL остаётся ( ATR-based или устаревший метод через StopLossPips ); теперь учитывается при определении первого события.

Теперь индикатор показывает, куда ставить стоп-лосс и учитывает статистику с учетом стопа.

Основные возможности

Пять алгоритмов: прогнозируют направление движения цены и выводят статистику выполнения цели в реальном времени.

Реальное время: система оценивает эффективность каждого алгоритма в текущем рыночном контексте и выбирает лучший.

Прогноз целевой цены: таргет формируется на основе оптимального алгоритма с горизонтом до K баров.

Визуализация на графике: горизонтальная линия таргета, метка с деталями — какой алгоритм выбран, точность, число тестов и параметр K.

Простые настройки: maxHistory, K, minTests, lookbackForForms и цветовые параметры.

Совместимость: работает с любым инструментом и таймфреймом в MT4.

Легкая интеграция: готов к внедрению в рабочие стратегии без дополнительных модификаций.

Что умеет и как работает

5 формул формируют прогноз для каждого шага. Лучшая формула — та, у которой таргет достигается чаще всего в горизонте K баров и с высоким уровнем надёжности (minTests как порог).

Проверка достижения: прямой прогон вперед по High/Low в пределах K баров — если будущий максимум/минимум перекрывает таргет, таргет считается достигнутым.

Визуальные сигналы: текущий таргет отображается линией; на графике появляется метка с текстом о выбранном методе и точности.

Автоматическая адаптация: при изменении рыночной динамики система переоценивает лучший алгоритм в реальном времени.

Преимущества для трейдера

Повышенная точность таргетов: ансамбль из пяти алгоритмов и верификация в реальном времени.

Прозрачность: видно, какой алгоритм и какая статистика лежат в основе таргета.

Экономия времени: один инструмент заменяет целый набор ручной аналитики.

Гибкость и контроль: настраивайте историю анализа и горизонты под свою стратегию.

Универсальность: подходит для акций, форекс, криптовалют и любых таймфреймов MT4.

Рекомендации по использованию

Тестируйте на демо перед живой торговлей.

Универсальные значения по умолчанию: maxHistory — 200, K — 1, minTests — 30, lookbackForForms — 2. Цветовые параметры можно адаптировать под стиль.

Почему стоит выбрать