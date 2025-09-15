Double Price Tap

Double Price Tap - ein MT4-Indikator, der zuverlässig die Limit-Levels der großen Spieler, Umkehrpunkte und wahrscheinliche Ausbruchszonen anzeigt.

Kurze Zusammenfassung


Double Price Tap erkennt echte Preisstopps: Wenn zwei aufeinanderfolgende Balken exakt denselben Preis erreichen und ihn nicht durchbrechen, bildet dies eine echte Preisgrenze. Der Indikator markiert diese Punkte auf dem Chart und hebt hervor, wo ein Abprallen oder ein bevorstehender Ausbruch wahrscheinlich ist.

So lesen Sie die Signale

Pfeil nach oben - zwei aufeinanderfolgende Balken haben denselben Höchststand berührt (pip-to-pip) und nicht durchbrochen. Dies ist ein echtes Widerstandsniveau - die Verkäufer haben es verteidigt - und ein mögliches Setup für eine starke Aufwärtsbewegung, wenn das Niveau später durchbrochen wird.

Abwärtspfeil - zwei aufeinanderfolgende Balken berührten dasselbe Tief (Pip-to-Pip) und durchbrachen es nicht. Dies ist ein echtes Unterstützungsniveau und ein mögliches Setup für eine Abwärtsbewegung, wenn das Niveau durchbrochen wird.

Wie es funktioniert (einfach und klar)

Double-Tap-Erkennung: Der Indikator analysiert Balkenfolgen und identifiziert Paare, bei denen der Preis Pip-to-Pip übereinstimmt.

Markierung: Die Niveaus werden auf dem Chart markiert (Pfeile und visuelle Markierungen).

Handelshinweis: Das Signal wird bei einem bestätigten Ausbruch über das markierte Niveau verstärkt; es funktioniert auch als Bounce-Indikator.

Für wen ist es geeignet

Scalper und Intraday-Händler (M1-M5), die einen schnellen und klaren Einstieg suchen.

Händler auf höheren Zeitskalen (H1+), die wichtige Grenzzonen und Strukturdurchbruchsniveaus identifizieren möchten.

Händler, die Level-Strategien, Orderflow-Ansätze oder eine Kombination aus Indikatoren und Marktstrukturanalyse verwenden.

Anfänger - aufgrund der einfachen Regeln und der klaren Visualisierung.

Vorteile

Fokus auf das reale Marktverhalten - findet tatsächliche Kurspunkte, nicht hypothetische Linien.

Klare Signale: Pfeile und Markierungen direkt auf dem Level.

Weniger Rauschen: Pip-to-Pip-Filterung erzeugt qualitativ hochwertigere Einstiegssignale als einfache Muster.

Anpassbar: Empfindlichkeit, Zeitrahmen, Farben und Benachrichtigungen (Ton/Push).

Vielseitig: Verwendung als eigenständiges Einstiegstool oder als Filter für Ihr System.

Praktische Tipps

Warten Sie auf eine Bestätigung: eine Ausbruchskerze durch das Level oder ein Bounce-Muster plus eine Bestätigung des Volumens/Kurses.

Setzen Sie den Stop-Loss über das Niveau hinaus (über das letzte Hoch/Tief); nehmen Sie den Gewinn durch R:R-Ziele oder eine nahe gelegene Struktur mit.

Kombinieren Sie mit Trend, Orderblöcken oder Volumen, um die Signalqualität zu erhöhen.

Testen Sie die Demoversion und passen Sie die Empfindlichkeit für Ihren Stil und Zeitrahmen an.

Installation und Kompatibilität

Funktioniert in MetaTrader 4, einfach zu installieren und zu konfigurieren; unterstützt Mobile/Desktop-Benachrichtigungen.

Sind Sie bereit, echte Levels zu sehen und mit Vertrauen zu handeln?

Installieren Sie Double Price Tap in MT4, testen Sie es in der Demoversion und beginnen Sie mit der Erfassung von hochwertigen Umkehr- und potenziellen Ausbruchspunkten.
Weitere Produkte dieses Autors
ATR Progress Advisor
Vitalii Krasil'nikov
Indikatoren
ATR-Fortschrittsberater Übersicht Der Indikator zeigt an, wie weit der aktuelle Kurs von der Tageseröffnung als Prozentsatz der täglichen ATR abgewichen ist und gibt klare Textempfehlungen für Einstiege und Gewinnmitnahmen. Ein einfacher Volatilitätsfilter, der bei Intraday- und Swing-Trading-Entscheidungen hilft. Schlüsselbereiche und Interpretation <50% - "Gutes Fenster für Fortsetzungseinstieg". Das Risiko im Verhältnis zur ATR ist gering; trendfolgende Einstiege mit einer normalen Posi
Market Analyzer
Vitalii Krasil'nikov
Indikatoren
Wir präsentieren "Market Analyzer" - einen praktischen und zuverlässigen Indikator-Informator für MetaTrader 4, der schnell die vorherrschende Marktkraft über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt. Der Indikator kombiniert Trend- und Momentum-Indikatoren (EMA, ADX, MACD, RSI) mit einem Volatilitätsfilter (ATR), aggregiert Signale mit konfigurierbarer Gewichtung und gibt ein Gesamtergebnis sowie einen einfachen Handelsvorschlag aus: "Nach oben handeln", "Nach unten handeln" oder "Kein Signal". Waru
Target Level
Vitalii Krasil'nikov
Indikatoren
Target Level MT4 - ein intelligenter Zielpreisindikator mit einem adaptiven Modell, das auf fünf Algorithmen basiert. Target Level MT4 - nicht nur eine Kursprognose: er analysiert den Markt in Echtzeit durch fünf unabhängige Algorithmen, wählt den besten aus und bildet ein zuverlässiges Kursziel mit visuellen Signalen auf dem Chart. Demo-Video des Indikators: https://youtu.be/4P1GM-1PTd8?si=SeQVsoByiump6kGP Aktualisierungen Die Statistik berücksichtigt nun auch den Einfluss des SL: Formeln werde
