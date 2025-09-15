Double Price Tap - ein MT4-Indikator, der zuverlässig die Limit-Levels der großen Spieler, Umkehrpunkte und wahrscheinliche Ausbruchszonen anzeigt.

Kurze Zusammenfassung





Double Price Tap erkennt echte Preisstopps: Wenn zwei aufeinanderfolgende Balken exakt denselben Preis erreichen und ihn nicht durchbrechen, bildet dies eine echte Preisgrenze. Der Indikator markiert diese Punkte auf dem Chart und hebt hervor, wo ein Abprallen oder ein bevorstehender Ausbruch wahrscheinlich ist.





So lesen Sie die Signale





Pfeil nach oben - zwei aufeinanderfolgende Balken haben denselben Höchststand berührt (pip-to-pip) und nicht durchbrochen. Dies ist ein echtes Widerstandsniveau - die Verkäufer haben es verteidigt - und ein mögliches Setup für eine starke Aufwärtsbewegung, wenn das Niveau später durchbrochen wird.





Abwärtspfeil - zwei aufeinanderfolgende Balken berührten dasselbe Tief (Pip-to-Pip) und durchbrachen es nicht. Dies ist ein echtes Unterstützungsniveau und ein mögliches Setup für eine Abwärtsbewegung, wenn das Niveau durchbrochen wird.





Wie es funktioniert (einfach und klar)





Double-Tap-Erkennung: Der Indikator analysiert Balkenfolgen und identifiziert Paare, bei denen der Preis Pip-to-Pip übereinstimmt.





Markierung: Die Niveaus werden auf dem Chart markiert (Pfeile und visuelle Markierungen).





Handelshinweis: Das Signal wird bei einem bestätigten Ausbruch über das markierte Niveau verstärkt; es funktioniert auch als Bounce-Indikator.





Für wen ist es geeignet





Scalper und Intraday-Händler (M1-M5), die einen schnellen und klaren Einstieg suchen.





Händler auf höheren Zeitskalen (H1+), die wichtige Grenzzonen und Strukturdurchbruchsniveaus identifizieren möchten.





Händler, die Level-Strategien, Orderflow-Ansätze oder eine Kombination aus Indikatoren und Marktstrukturanalyse verwenden.





Anfänger - aufgrund der einfachen Regeln und der klaren Visualisierung.





Vorteile





Fokus auf das reale Marktverhalten - findet tatsächliche Kurspunkte, nicht hypothetische Linien.





Klare Signale: Pfeile und Markierungen direkt auf dem Level.





Weniger Rauschen: Pip-to-Pip-Filterung erzeugt qualitativ hochwertigere Einstiegssignale als einfache Muster.





Anpassbar: Empfindlichkeit, Zeitrahmen, Farben und Benachrichtigungen (Ton/Push).





Vielseitig: Verwendung als eigenständiges Einstiegstool oder als Filter für Ihr System.





Praktische Tipps





Warten Sie auf eine Bestätigung: eine Ausbruchskerze durch das Level oder ein Bounce-Muster plus eine Bestätigung des Volumens/Kurses.





Setzen Sie den Stop-Loss über das Niveau hinaus (über das letzte Hoch/Tief); nehmen Sie den Gewinn durch R:R-Ziele oder eine nahe gelegene Struktur mit.





Kombinieren Sie mit Trend, Orderblöcken oder Volumen, um die Signalqualität zu erhöhen.





Testen Sie die Demoversion und passen Sie die Empfindlichkeit für Ihren Stil und Zeitrahmen an.





Installation und Kompatibilität





Funktioniert in MetaTrader 4, einfach zu installieren und zu konfigurieren; unterstützt Mobile/Desktop-Benachrichtigungen.





Sind Sie bereit, echte Levels zu sehen und mit Vertrauen zu handeln?





Installieren Sie Double Price Tap in MT4, testen Sie es in der Demoversion und beginnen Sie mit der Erfassung von hochwertigen Umkehr- und potenziellen Ausbruchspunkten.