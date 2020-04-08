Target Level MT4 - un indicador inteligente de precio objetivo con un modelo adaptativo basado en cinco algoritmos.

Target Level MT4 - no es sólo una previsión de precios: analiza el mercado en tiempo real a través de cinco algoritmos independientes, selecciona el mejor y construye un precio objetivo fiable con señales visuales en el gráfico. Vídeo de demostración del indicador: https://youtu.be/4P1GM-1PTd8?si=SeQVsoByiump6kGP

Actualizaciones

Las estadísticas ahora incluyen la influencia del SL: las fórmulas se evalúan no sólo por alcanzar el Objetivo, sino también por qué nivel se disparó primero dentro de un horizonte de K barras.

La lógica de comparación se ha ampliado: el primer evento - Objetivo alcanzado o SL disparado - se determina y se refleja en las estadísticas finales.

Si las condiciones entran en conflicto en una misma barra, el objetivo tiene prioridad.

La fórmula final tiene en cuenta el primer evento; el éxito sólo se considera si el primer evento fue el Objetivo.

La leyenda de estado actual muestra qué evento ocurrió primero (Objetivo / SL / Ninguno).

Se mantiene la lógica de cálculo del SL (basado en ATR o en el antiguo método StopLossPips); ahora se tiene en cuenta al determinar el primer evento.

El indicador muestra ahora dónde colocar el stop loss e incluye estadísticas que tienen en cuenta el stop.

Características principales

Cinco algoritmos: pronostican la dirección del precio y proporcionan estadísticas en tiempo real sobre la consecución del objetivo.

En tiempo real: el sistema evalúa la eficacia de cada algoritmo en el contexto actual del mercado y selecciona el mejor.

Previsión del precio objetivo: el objetivo se forma a partir del algoritmo óptimo con un horizonte de hasta K barras.

Visualización del gráfico: una línea horizontal de objetivo y una etiqueta detallada: qué algoritmo se ha elegido, la precisión, el número de pruebas y el parámetro K.

Ajustes sencillos: parámetros maxHistory, K, minTests, lookbackForForms y color.

Compatibilidad: funciona con cualquier instrumento y marco temporal en MT4.

Fácil integración: listo para ser desplegado en estrategias en vivo sin modificaciones adicionales.

Qué hace y cómo funciona

Cinco fórmulas generan una previsión para cada paso. La mejor fórmula es aquella cuyo objetivo se alcanza con mayor frecuencia dentro del horizonte de barras K y con alta fiabilidad (minTests como umbral).

Comprobación de la consecución del objetivo: comprobación de la consecución del objetivo mediante los máximos y mínimos dentro de las K barras; si los máximos y mínimos futuros superan el objetivo, éste se considera alcanzado.

Señales visuales: el objetivo actual se muestra como una línea; aparece una etiqueta en el gráfico con texto sobre el método elegido y la precisión.

Adaptación automática: a medida que cambia la dinámica del mercado, el sistema reevalúa el mejor algoritmo en tiempo real.

Ventajas para los operadores

Mayor precisión del objetivo: un conjunto de cinco algoritmos con verificación en tiempo real.

Transparencia: se puede ver qué algoritmo y en qué estadísticas se basa el objetivo.

Ahorro de tiempo: una sola herramienta sustituye a todo un conjunto de análisis manuales.

Flexibilidad y control: personalice el historial y los horizontes de análisis para adaptarlos a su estrategia.

Versatilidad: apto para acciones, divisas, criptodivisas y cualquier marco temporal de MT4.

Recomendaciones de uso

Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Valores por defecto: maxHistory = 200, K = 1, minTests = 30, lookbackForForms = 2. La configuración de color se puede ajustar a su estilo.

Por qué elegir