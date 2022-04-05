Grid Trading Manager EA

Professioneller Grid-Management-EA mit 3-Tab-GUI, progressiver Platzierung, 5 Take-Profit-Levels (TP1-TP5), Basket-Breakeven-Schutz und erweitertem Trailing-Stop. Verwaltet automatisch manuelle Trades mit intelligenter Limit-Order-Verteilung.

- --

### 🎯 HAUPTMERKMALE

**Interaktive GUI mit 3 Registerkarten**
- STATUS: Echtzeitüberwachung, Gewinnverfolgung, Nachlaufziele
- EINSTELLUNGEN: Laufzeitkonfiguration ohne EA-Neustart
- TAKE PROFIT: Konfigurieren Sie 5 aufeinanderfolgende TP-Levels

**Progressive Auftragsplatzierung**
- Wellenbasierte Verteilung mit konfigurierbaren Verzögerungen
- Broker-freundliche Platzierungsrate
- Netzwerkresistent mit automatischem Wiederholungsversuch

**Mehrere Gewinnmitnahme-Ebenen (TP1-TP5)**
- Sequentielle partielle Gewinnmitnahme
- Close spezifischer % auf jedem Level
- Aufsteigender Ticket-Auftragsschluss
- Flexible Strategien: 25%/25%/25%/25% oder 50%/25%/25%/Runner

**Basket Breakeven Protection**
- Verschiebt den gesamten Korb SL zum Einstieg
- Eliminiert das Risiko für alle Positionen
- Automatische Annullierung schwebender Aufträge

**Erweiterter Trailing Stop**
- Mehrstufig mit Breakeven, Aktivierung, Stepping
- Visuelle Zielanzeige (nächster Schritt, nächster SL)
- Dynamischer SL nach Preis

**Automatische SL/TP-Anwendung**
- Wendet feste SL/TP an, wenn der manuelle Handel keine hat
- Konfigurierbar über die Registerkarte EINSTELLUNGEN
- Verwendet Ihre manuellen Werte, falls eingestellt

**Professionelle Steuerelemente**
- Alle schließen, Pending abbrechen, Toggle Trail, EA pausieren
- Echtzeit-Statistiken und Exposure-Anzeige
- Live SL/TP-Synchronisation

### 💡 PERFEKT FÜR
- Swing-Trader, die in Pullbacks einsteigen
- Breakout-Trader, die Retracements auffangen
- Range Trader, die Positionen akkumulieren
- Nachrichtenhändler, die die Volatilität steuern
- Manuelle Händler, die eine Automatisierung anstreben

### 🔧 SPEZIFIKATIONEN
- Plattform: MT4 Build 600+
- Kompatibilität: Alle Makler (ECN, Standard, MM)
- Symbole: Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe
- GUI: Interaktives 3-Tab-Panel
- Risiko-Management: Feste Losgröße, konfigurierbarer SL/TP

### 📝 EINGABEPARAMETER

**Limit Orders:** Anzahl (1-50), Lotgröße (0.01-100), Mindestabstand (1-1000 Pips)
**Progressive:** Wellen (1-10), Orders/Welle (1-20), Verzögerung (0-5000ms)
**Trailing:** Aktivierung (1-500), Breakeven (1-500), Schritt (1-100), Abstand (1-200 Pips)
**Multi-TP:** Aktivieren von TP1-TP5, Abstand (1-10000 Pips), Schließen % (0-100%)
**Auto SL/TP:** Fester SL (1-1000 Pips), fester TP (1-10000 Pips)
**EA:** Magische Zahl, Slippage (0-50 Pips)

### ⚠️ RISIKO HAFTUNG
Der Handel birgt ein hohes Risiko. Die vergangene Performance sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Testen Sie zuerst in der Demo. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

- --
