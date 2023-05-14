PositionCalculatorMT4

Der Positionsrechner berechnet, wie viele Lots gehandelt werden sollen:

Einstiegs- und Stop-Loss-Niveau

Risikotoleranz

Kontogröße (Guthaben, Eigenkapital oder sogar Ihr Sparkonto)

Kontowährung

Währungsumrechnungskurse

- Die Hauptregisterkarte des Panels bietet die primäre Kontrolle über die Funktionen des EA und dient zur Ausgabe der wichtigsten Berechnungsergebnisse: Positionsgröße, Risiko, Ertrag und Risiko-Ertrags-Verhältnis.

- Die Registerkarte "Risiko" kann Ihnen helfen, das aktuelle und potenzielle Risiko- und Ertragsprofil zu bewerten. Mithilfe eines einfachen Algorithmus berechnet der EA das Risiko der aktuell offenen Positionen und schwebenden Aufträge auf der Grundlage ihrer Stop-Loss-Niveaus (oder deren Fehlen). Er bewertet auch den potenziellen Gewinn der bereits geöffneten Positionen und der vom Expert Advisor berechneten Position auf der Grundlage der Take-Profit-Levels. Die verwendete Risikoanalysemethode berücksichtigt keine komplexen Situationen mit abgesicherten Aufträgen und Positionen.

- Die Registerkarte Margin liefert Informationen über die Margin der berechneten Position, die Höhe der verwendeten und verfügbaren Margin nach Eröffnung der berechneten Position sowie die größtmögliche Positionsgröße unter Berücksichtigung der aktuell verfügbaren Margin und des Leverage.

- Auf der Registerkarte Swaps werden Details zu den mit dem aktuellen Handelsinstrument und der berechneten Positionsgröße verbundenen Overnight-Zinszahlungen angezeigt. Sie zeigt die Art der Swaps, nominale Swaps, täglich, jährlich, pro Lot, pro berechneter Positionsgröße und sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.

- Auf der Registerkarte Handel können Sie auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse handeln und den Handelsprozess steuern.

Die Verwendung dieses Expert Advisors ist sehr einfach, wenn Ihr Hauptziel darin besteht, die Positionsgröße auf der Grundlage Ihres Stop-Loss und der aktuellen Marktparameter zu berechnen und dann den Handel auf der Grundlage dieser berechneten Positionsgröße durchzuführen.

Über den Eingabeparameter TradeHotKey können Sie ein Tastaturkürzel festlegen. Sie können entweder eine einzelne Taste verwenden (z. B. "T") oder eine Kombination aus Umschalt- und Strg-Taste (z. B. "Strg+Umschalt+T").

