PositionCalculatorMT4

5

Der Positionsrechner berechnet, wie viele Lots gehandelt werden sollen:

  • Einstiegs- und Stop-Loss-Niveau
  • Risikotoleranz
  • Kontogröße (Guthaben, Eigenkapital oder sogar Ihr Sparkonto)
  • Kontowährung
  • Währungsumrechnungskurse

- Die Hauptregisterkarte des Panels bietet die primäre Kontrolle über die Funktionen des EA und dient zur Ausgabe der wichtigsten Berechnungsergebnisse: Positionsgröße, Risiko, Ertrag und Risiko-Ertrags-Verhältnis.

- Die Registerkarte "Risiko" kann Ihnen helfen, das aktuelle und potenzielle Risiko- und Ertragsprofil zu bewerten. Mithilfe eines einfachen Algorithmus berechnet der EA das Risiko der aktuell offenen Positionen und schwebenden Aufträge auf der Grundlage ihrer Stop-Loss-Niveaus (oder deren Fehlen). Er bewertet auch den potenziellen Gewinn der bereits geöffneten Positionen und der vom Expert Advisor berechneten Position auf der Grundlage der Take-Profit-Levels. Die verwendete Risikoanalysemethode berücksichtigt keine komplexen Situationen mit abgesicherten Aufträgen und Positionen.

- Die Registerkarte Margin liefert Informationen über die Margin der berechneten Position, die Höhe der verwendeten und verfügbaren Margin nach Eröffnung der berechneten Position sowie die größtmögliche Positionsgröße unter Berücksichtigung der aktuell verfügbaren Margin und des Leverage.

- Auf der Registerkarte Swaps werden Details zu den mit dem aktuellen Handelsinstrument und der berechneten Positionsgröße verbundenen Overnight-Zinszahlungen angezeigt. Sie zeigt die Art der Swaps, nominale Swaps, täglich, jährlich, pro Lot, pro berechneter Positionsgröße und sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.

- Auf der Registerkarte Handel können Sie auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse handeln und den Handelsprozess steuern.

Die Verwendung dieses Expert Advisors ist sehr einfach, wenn Ihr Hauptziel darin besteht, die Positionsgröße auf der Grundlage Ihres Stop-Loss und der aktuellen Marktparameter zu berechnen und dann den Handel auf der Grundlage dieser berechneten Positionsgröße durchzuführen.

Über den Eingabeparameter TradeHotKey können Sie ein Tastaturkürzel festlegen. Sie können entweder eine einzelne Taste verwenden (z. B. "T") oder eine Kombination aus Umschalt- und Strg-Taste (z. B. "Strg+Umschalt+T").

Bewertungen 8
Sultan Ali
29
Sultan Ali 2025.07.03 12:47 
 

very nice

Lord Pepe
36
Lord Pepe 2025.04.09 20:42 
 

Great indicator. Wish it executed orders.

samabey
71
samabey 2024.10.10 18:14 
 

This is a very good indicator for money management. Easy to use. For best usage watch the the indicator's tutorial.

Empfohlene Produkte
Grid Trading Manager EA
Ibrahim Mohamed Ibrahim Mohamed Elsahafy
Utilitys
Professioneller Grid-Management-EA mit 3-Tab-GUI, progressiver Platzierung, 5 Take-Profit-Levels (TP1-TP5), Basket-Breakeven-Schutz und erweitertem Trailing-Stop. Verwaltet automatisch manuelle Trades mit intelligenter Limit-Order-Verteilung. - -- ### HAUPTMERKMALE **Interaktive GUI mit 3 Registerkarten** - STATUS: Echtzeitüberwachung, Gewinnverfolgung, Nachlaufziele - EINSTELLUNGEN: Laufzeitkonfiguration ohne EA-Neustart - TAKE PROFIT: Konfigurieren Sie 5 aufeinanderfolgende TP-Levels *
FREE
Advanced Pending Orders
Fernando Jose Velasco Borea
Utilitys
Dieser EA ermöglicht es, mehrere Aufträge gleichzeitig zu senden. Es ermöglicht auch eine Funktion, die in einer bestimmten Stunde ausgeführt werden soll, ideal, um den Betrieb während der Nacht zu erleichtern, so dass Positionen geplant werden können, während wir nicht in der Nähe des Graphen sind. Das System kann direkte Orders zum Marktpreis oder schwebende Orders senden, was die Ausführung von Operationen mit mehreren Take Profits beschleunigt und den Slippage jeder Order kontrolliert. Die P
BuyLimit and SellLimit Grid MT4
Leonid Basis
Utilitys
BuyLimit_SellLimit_Grid Skript öffnet BuyLimit und SellLimit schwebende Aufträge. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart mit dem gewünschten Währungspaar ablegen. Bevor Sie alle Pending Orders platzieren, wird das Eingabefenster geöffnet, in dem Sie alle Eingabeparameter ändern können: LongPos - wenn TRUE, wird eine BuyLimit-Order eröffnet. ShortPos - wenn TRUE, wird eine SellLimit-Order eröffnet. InitLot - Anfangslot. LotCoeff - wenn 1, haben alle schwebenden Aufträge die gleiche Lotgröße.
Account Info for MT4
Denis Zyatkevich
Utilitys
Übersicht Das Script zeigt Informationen über das Handelskonto und das aktuelle Finanzinstrument an. Informationen über das Handelskonto: Konto - Kontonummer und Kontotyp (Real oder Demo); Name - Name des Kontoinhabers; Firma - Name der Firma, die den Zugang zum Handel ermöglicht; Server - Name des Handelsservers; Verbindungsstatus - Verbindungsstatus; Erlaubter Handel - zeigt an, ob der Handel auf dem Konto im Moment erlaubt ist; Saldo - Kontostand; Eigenkapital - Eigenkapital des Kontos; Gutha
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Experten
Es verwendet das Modell einer berühmten Strategie namens Swinger (Pendulum, Cheburashka) - abwechselndes Platzieren von Pending Orders mit erhöhtem Lot. Die Strategie besteht darin, zwei entgegengesetzte Pending Orders zu platzieren. Wenn sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, wird eine Pending Order ausgelöst, während die Lotgröße der anderen Order erhöht wird. Der EA bietet drei Arten der Eröffnung von Pending Orders (TypeofTrade) Auto-Opening nach Platzierung (Instant Opening Aut
FREE
Risk Control Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilitys
Risk Control Utility MT4 wurde für den manuellen Handel entwickelt. Es hilft Ihnen, Ihre Risiken zu berechnen und zu kontrollieren, Transaktionen zum Breakeven zu übertragen und Positionen mit Trailing Stop zu begleiten. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden. Es kann für die Berechnung eines Handelsloses, die Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit-Levels verwendet werden. Funktioniert mit Währungspaaren, CFDs, Aktien, Indizes, Futures und Kryptowährungen Zeigt Volumen, potenziellen Verl
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilitys
DepoControl - Volle Kontrolle über das Depot Closers Expert Advisor kontrolliert den gesamten Kontostatus und schließt ALLE Marktaufträge auf dem Konto, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Der Handelsroboter schließt ALLE Aufträge auf dem Konto in den folgenden Fällen (nach Gewinn): Er schließt ALLE Orders bei einem Gesamtgewinn auf dem Konto in monetärer Hinsicht . Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Einstellungen festlegen , dass Positionen geschlossen werden sollen, wenn ein Gewinn von 10
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, beim manuellen Handel Hotkeys zu verwenden, um sofort auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Sie können Hotkeys zuweisen, um Positionen nach ihrem Typ zu öffnen/zu schließen, alle Positionen im aktuellen Chart zu schließen und alle Aufträge im aktuellen Chart zu entfernen. Sie können auch Hotkeys für fünf vordefinierte Handelsvolumina zuweisen und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln, ohne dass Sie das Volumen von Zeit zu Zeit manuell ändern müs
RiveRControl
Ruslan Losin
Utilitys
Ein leistungsstarker Assistent für den manuellen Handel. Führen Sie ein Geschäft mit einem Klick aus und verwalten Sie das Handelsvolumen, den Stop-Loss und den Take-Profit entsprechend Ihrer Handelsstrategie, ohne vom Chart abgelenkt zu werden. Das Produkt kann auch eine visuelle Vorschau Ihrer Einstiegslevels in den Markt, des Stop-Loss und des Take-Profits anzeigen, bevor Sie eine Order platzieren. Vorteile einfache und intuitive Schnittstelle das Kontrollpanel in Echtzeit 3 Modi zur Einstel
EA Target MM Dollar
Raudhah Hayatun Nufus
Utilitys
Es ist sehr einfach, Sie müssen nur den Betrag des Gewinns eingeben, den Sie erhalten möchten, dann, wenn Ihr Konto gewachsen ist, wird dieser EA den Auftrag schließen, auch wenn Sie das Diagramm nicht überwachen. Jetzt brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn der Gewinn, den Sie erzielt haben, sich in einen Verlust verwandelt, weil Sie diesen EA nicht verwenden, denn dieser EA wird Ihnen helfen, wann und wo immer Sie sind. Viel Glück beim Ausprobieren, hoffentlich werden Sie ein sehr pro
MultiStopOrder
Agus Wahyu Pratomo
Utilitys
MultiStopOrder Dieses Skript wird uns helfen, mehrere Stop-Order mit einem einzigen Klick zu setzen. Dies ist ein Skript und kein EA Platziert BUYSTOP und SELLSTOP mit einem einzigen Klick Hauptmerkmal 1. Mehrere Stop-Order setzen 2. Legen Sie fest, wie viel die Stop-Order ausmachen soll 3. Abstand zum aktuellen Kurs festlegen 4. Abstand für jede Stop-Order festlegen 5. Take Profit und Stop Loss festlegen 6. Verwenden Sie es auf MT4 7. Stellen Sie die Losgröße mit mindestens 0,01 Lots ein. 8. V
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
Broker Analysis Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Broker Analysis Utility - Ihr ultimativer Broker Performance Monitor! Erhalten Sie volle Transparenz über die Ausführungsqualität Ihres Brokers! Sind Sie ein Trader, der Wert auf Präzision, Transparenz und Leistung legt? Das Broker Analysis Utility ist ein unverzichtbares Tool, mit dem Sie die Ausführungsqualität Ihres Brokers, die Verbindungsstabilität, Spreads, Slippage und Handelskosten in Echtzeit überwachen können. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder langfristiger Investor sind, da
Manage trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Verwaltung aktiver und ausstehender Orders: automatischer Break-Even, TP/SL-Änderungen, teilweiser/vollständiger Schließung, visuelle Anzeige von Levels im Chart Sehen Sie sich mein #1  Utility an: 66+ Funktionen, inkl. PRO Handelsmanagement   |    Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Ex4  Datei muss im "Experts"-Verzeichnis liegen! Automatischer Handel   muss aktiviert sein ! 1) Hauptfenster: Zur Orderverwaltung können Sie ein bestimmtes Symbol [Symbol] auswählen oder alle Symbole [ALL] Alle aktiv
Close all Trades in One clicks MT4
Cheng Hao Min
Utilitys
Ein einfaches Skript, das alle laufenden Aufträge schließt. Terminate schließt einmal alle Positionen, so dass Sie sich keine Sorgen über das ständige Schließen Ihres Auftrags machen müssen. Wie man es benutzt : Ziehen Sie das Skript aus dem Navigator auf den Chart, um es zu aktivieren. Vergessen Sie nicht, den Algo-Handel zu aktivieren, um dieses Skript zu verwenden. Es gibt verschiedene Versionen des Skripts, die wählen können, ob alle Kauf-/Verkaufspositionen geschlossen werden sollen.
Predetermination
Abraham Correa
5 (1)
Utilitys
Verfolgen Sie jede Handelsposition zweimal automatisch in Average True Range! Alle manuellen Trades erhalten einen vorher festgelegten Risiko-Belohnungs-Schlusspunkt, der von einem berechneten Motiv bestimmt wird, das sich der Volatilität anpasst! Der ATR (Average True Range) ist ein technischer Indikator, der die Volatilität eines Finanzinstruments misst, indem er die Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der ATR-Wert ändert sich zwangsläufig während der Preisentwicklung.
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experten
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
Close All Orders One Click
Artem Los
Utilitys
Ein Skript zum Schließen aller offenen Positionen mit einem Klick. Es hat keine Einstellungen, Sie müssen es nur im Ordner ...\mql4\scripts speichern und das Terminal neu starten. Ein Klick auf das Skript schließt alle offenen Positionen mit dem bestmöglichen Zeitpunkt. Funktioniert auf allen Kontotypen mit allen Währungspaaren und jedem Broker. Die Anzahl der offenen Positionen ist nicht begrenzt. Das Skript ist nützlich für Handelsstrategien, bei denen Sie eine große Anzahl von Aufträgen verw
LevelsGrid
Sergio D. Rocha
Utilitys
Dies ist ein einfaches Skript, das eine bestimmte Anzahl von Linien über und unter einem gegebenen Preis platziert. Das Skript lässt Sie die Anzahl der Linien, den Abstand in Pips und die Farbe einstellen. Anweisungen: Ziehen Sie das Skript in einen Chart, um die Level-Linien zu zeichnen Wenn der letzte Parameter auf false gesetzt wird, löscht das Skript die zuvor von ihm platzierten Linien. Parameter: Englisch? Mit "yes" wird die englische Sprache verwendet, mit "false" wird die spanische Sp
FREE
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
Utilitys
BreakEven ProSync EA - Tool für Handelsmanagement und Risikokontrolle Übersicht BreakEven ProSync EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 , der Händlern hilft, offene Positionen effizient zu verwalten, indem er Stop-Loss-Anpassungen automatisiert und die Positionssynchronisation sicherstellt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels über mehrere Trades hinweg standardisieren und gleichzeitig eine Break-Even-Funktion integrieren möchten. Der EA ber
Smart Lot Assistant
Shayan Karkani
Utilitys
Lassen Sie uns Ihren Gewinn erhöhen und Ihren Verlust verringern. Einer der wichtigsten Bestandteile des Handels ist die Wahl der richtigen Losgröße. Mit diesem Experten brauchen Sie Ihre Losgröße nicht zu berechnen, denn er wählt automatisch die beste Losgröße auf der Grundlage Ihrer Handelsleistung, Ihrer anfänglichen Einlage, des Verhältnisses zwischen Gewinn und Risiko und Ihrer psychologischen Risikoakzeptanz. Durch die Verwendung dieses Experten schützen Sie Ihr Konto vor Nachschussforderu
Partial Close MT4
Ahmed Alaoui Chrifi
Utilitys
Dies ist ein sehr einfacher und leicht zu bedienender Trade Manager mit Funktionen wie Auto Partial Close, Auto Stop-Loss, Breakeven. EA schließt eine profitable Position in Teilschließungen, wenn sich der Preis zunächst in Richtung der Gewinne bewegt und dann zurückkommt. EA überwacht die Position. Wenn sich der Preis in Richtung der Gewinne bewegt, dann legt EA die erste Stufe des Rollback-Preises in einem Abstand fest. Wenn der Preis weiterhin in Richtung der Gewinne zu bewegen, diese Ebene
Interactive Stop Loss
Mihail Matkovskij
Utilitys
Der EA ermöglicht es dem Händler, einen für den Broker unsichtbaren Stop-Loss zu platzieren und dadurch falsche Durchbrüche und unerwünschte Stop-Loss-Auslösungen zu verhindern. Wenn Sie den Standard-Stop-Loss verwenden, kann der Kurs den Stop-Loss durchbrechen, bevor er sich in die Richtung einer offenen Order bewegt, und daher wird die Order geschlossen. Interactive Stop Loss hebt den Standard-Stop-Loss der offenen Order auf und fügt stattdessen eine horizontale Linie ein. Danach wird die Orde
TradeMngr
Edgar Enrique Retontali
Utilitys
TradeManager 1.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und 5, der das Handelsmanagement in Echtzeit vereinfacht. Über ein grafisches Bedienfeld können Sie Markt- und schwebende Aufträge senden, Stop-Loss auf Breakeven verschieben und die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage Ihrer Risikoeinstellungen berechnen. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Eingabeparameter. Hauptmerkmale Market Orders & Pending Orders BUY/SELL-Schaltflächen : Eröffnen Sie
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Experten
Das Produkt verfügt über eine großartige Kombination aus schwebenden Aufträgen und Trends, die Anlegern helfen, ihr Kapital effektiv zu verwalten. Der Bot hat keine Martingale, so ist es immer sicher von Kapital. Führen Sie die D1 Zeitrahmen Paare. Die wichtigsten Parameter können installiert werden: Lot - Startot . Auto-Grid - EIN/AUS AutoLot - EIN/AUS TP - Gewinnmitnahme - Pips. SL - StopLoss - Pips. Magie - Zahl magisch. TralllingStop - EIN/AUS Kommentar - KING Tralling - Pips
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilitys
Alle Schaltflächen und Informationen, die Sie als Händler benötigen, in nur einer Oberfläche Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Schnittstellen navigieren und dabei Zeit und Geld verschwenden Dieses hochmoderne Trading-Tool wurde von einem Trader für einen Trader entwickelt, um all Ihre Trading-Bedürfnisse und mehr zu erfüllen. Es bietet eine Reihe von Features und Funktionalitäten, um Ihren Trading-Erfolg zu steigern. 45 Merkmale: Kaufen :Long-Positionen eröffnen Verkaufen :Short-Position
Salva System Free
Pavel Komarovsky
4 (3)
Experten
Salva EA Free ist ein fortschrittliches und vollautomatisches System, das seit 2005 Backtesting besteht. Die Grundlage dieser Strategie ist das Preisdiagramm selbst, der Handel wird auf der Grundlage der Preisbewegungsspanne durchgeführt. Dynamische Algorithmen und Filter werden für die Gewinnmitnahme oder das Schließen von Trades verwendet. Eingebautes, überarbeitetes System zur Filterung von Marktein- und -ausstiegen: Überprüfung der Handelsrichtung durch integrierte Trendindikatoren. Überprüf
FREE
ScoutFX Panel
Kalinka Capital OU
5 (1)
Utilitys
Das ScoutFX-Panel wurde geschaffen, um den Handel für Trader zu erleichtern, die Hände handeln und ihre eigenen Entscheidungen über den Markteintritt treffen. Dieses Handelspanel ist ein Assistent bei der Entscheidungsfindung, der die Wahl und die Stimmung der meisten Händler anzeigt. Anhand der präsentierten Daten kann der Händler leicht über die Richtung des Markteintritts entscheiden oder Anpassungen an seiner Strategie vornehmen, indem er die Daten des ScoutFX-Panels als Korrektur oder Ergä
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (31)
Utilitys
Der Positionsrechner berechnet, wie viele Lots gehandelt werden sollen: Einstiegs- und Stop-Loss-Niveau Risikotoleranz Kontogröße (Guthaben, Eigenkapital oder sogar Ihr Sparkonto) Kontowährung Währungsumrechnungskurse - Die Hauptregisterkarte des Panels bietet die primäre Kontrolle über die Funktionen des EA und dient zur Ausgabe der wichtigsten Berechnungsergebnisse: Positionsgröße, Risiko, Ertrag und Risiko-Ertrags-Verhältnis. - Die Registerkarte "Risiko" kann Ihnen helfen, das aktuelle und po
FREE
Gann Swing Chart
Nguyen Duy Trung
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt den Gann Swing Chart (One Bar) mit mehrschichtigen Wellen. 1. Wellenschicht F1 : Gann-Wellen werden auf Basis der Kerzen gezeichnet. Die SGann-Welle (Swing of Gann) wird basierend auf der Gann-Welle der Wellenschicht F1 gezeichnet. 2. Wellenschicht F2: Ist eine Gann-Welle, die auf der Grundlage der SGann-Welle der Wellenschicht F1 gezeichnet wird. Die SGann-Wellen werden auf der Grundlage der Gann-Wellen der Wellenschicht F2 gezeichnet. 3. Wellenschicht F3: Ist eine Gann-W
FREE
Auswahl:
Sultan Ali
29
Sultan Ali 2025.07.03 12:47 
 

very nice

Lord Pepe
36
Lord Pepe 2025.04.09 20:42 
 

Great indicator. Wish it executed orders.

samabey
71
samabey 2024.10.10 18:14 
 

This is a very good indicator for money management. Easy to use. For best usage watch the the indicator's tutorial.

Markus
588
Markus 2024.08.29 13:19 
 

Thanks to the developer! This tool is very helpful. I really appreciate your efforts. My note is that there is an error in the GOLD lotsize calculation, hopefully you will fix it.

Yordani Ade Laide
128
Yordani Ade Laide 2024.07.09 16:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Fouad Eloufi27
21
Fouad Eloufi27 2024.06.09 03:36 
 

❤❤❤❤❤

yashence
106
yashence 2024.01.02 12:11 
 

BEST manager I have seen

Nachum Dor Sharon
203
Nachum Dor Sharon 2023.08.07 19:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension