Grid Trading Manager EA

EA profesional de gestión de rejilla con GUI de 3 pestañas, colocación progresiva, 5 niveles de take profit (TP1-TP5), protección del punto de equilibrio de la cesta y trailing stop avanzado. Gestiona automáticamente las operaciones manuales con distribución inteligente de órdenes limitadas.

---

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

** Interfaz gráfica interactiva de 3 pestañas

- ESTADO: Monitorización en tiempo real, seguimiento de beneficios, objetivos de arrastre .

- CONFIGURACIÓN: Configuración en tiempo de ejecución sin reiniciar el EA

- TAKE PROFIT: Configuración de 5 niveles de TP secuenciales

** Colocación progresiva de órdenes

- Distribución basada en ondas con retrasos configurables

- Tasa de colocación amigable con el broker

- Red resistente con reintento automático

** Múltiples niveles de recogida de beneficios (TP1-TP5)**.

- Toma de beneficios parcial secuencial

- Cierre % específico en cada nivel

- Cierre de orden de ticket ascendente

- Estrategias flexibles: 25%/25%/25%/25% o 50%/25%/25%/runner

** Protección del punto de equilibrio de la cesta

- Desplaza toda la cesta SL a la entrada

- Elimina el riesgo en todas las posiciones

- Cancela automáticamente las órdenes pendientes

** Tope dinámico avanzado

- Multietapa con punto de equilibrio, activación, escalonamiento

- Visualización de objetivos (Next Step, Next SL)

- SL dinámico siguiendo el precio

**Aplicación automática de SL/TP**

- Aplica SL/TP fijos si la operación manual no tiene ninguno

- Configurable desde la pestaña AJUSTES

- Utiliza sus valores manuales si los tiene configurados

** Controles profesionales

- Cerrar todo, Cancelar pendiente, Alternar rastro, Pausar EA

- Visualización de estadísticas y exposición en tiempo real

- Sincronización SL/TP en directo

### PERFECTO PARA

- Swing traders promediando en pullbacks

- Operadores de Breakout capturando retrocesos

- Operadores de rango que acumulan posiciones

- Operadores de noticias que gestionan la volatilidad

- Operadores manuales que buscan la automatización

### ESPECIFICACIONES

- Plataforma: MT4 Build 600+

- Compatibilidad: Todos los brokers (ECN, Standard, MM)

- Símbolos: Divisas, Oro, Índices, Materias primas

- GUI: Panel interactivo de 3 pestañas

- Gestión del riesgo: Tamaño de lote fijo, SL/TP configurable.

### PARÁMETROS DE ENTRADA

** Órdenes de Límite:** Número (1-50), Tamaño de Lote (0.01-100), Distancia Mínima (1-1000 pips)

**Progresivo: ** Olas (1-10), Órdenes/Ola (1-20), Retraso (0-5000ms)

** Trailing: ** Activación (1-500), Punto de equilibrio (1-500), Paso (1-100), Distancia (1-200 pips)

**Multi-TP:** Activar TP1-TP5, Distancia (1-10000 pips), Cerrar % (0-100%)

**Auto SL/TP: ** SL fijo (1-1000 pips), TP fijo (1-10000 pips)

**EA: ** Número Mágico, Deslizamiento (0-50 pips)

### ⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO

Operar conlleva un alto riesgo. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Pruebe primero en demo. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.