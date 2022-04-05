Grid Trading Manager EA

EA profesional de gestión de rejilla con GUI de 3 pestañas, colocación progresiva, 5 niveles de take profit (TP1-TP5), protección del punto de equilibrio de la cesta y trailing stop avanzado. Gestiona automáticamente las operaciones manuales con distribución inteligente de órdenes limitadas.

---

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

** Interfaz gráfica interactiva de 3 pestañas
- ESTADO: Monitorización en tiempo real, seguimiento de beneficios, objetivos de arrastre.
- CONFIGURACIÓN: Configuración en tiempo de ejecución sin reiniciar el EA
- TAKE PROFIT: Configuración de 5 niveles de TP secuenciales

** Colocación progresiva de órdenes
- Distribución basada en ondas con retrasos configurables
- Tasa de colocación amigable con el broker
- Red resistente con reintento automático

** Múltiples niveles de recogida de beneficios (TP1-TP5)**.
- Toma de beneficios parcial secuencial
- Cierre % específico en cada nivel
- Cierre de orden de ticket ascendente
- Estrategias flexibles: 25%/25%/25%/25% o 50%/25%/25%/runner

** Protección del punto de equilibrio de la cesta
- Desplaza toda la cesta SL a la entrada
- Elimina el riesgo en todas las posiciones
- Cancela automáticamente las órdenes pendientes

** Tope dinámico avanzado
- Multietapa con punto de equilibrio, activación, escalonamiento
- Visualización de objetivos (Next Step, Next SL)
- SL dinámico siguiendo el precio

**Aplicación automática de SL/TP**
- Aplica SL/TP fijos si la operación manual no tiene ninguno
- Configurable desde la pestaña AJUSTES
- Utiliza sus valores manuales si los tiene configurados

** Controles profesionales
- Cerrar todo, Cancelar pendiente, Alternar rastro, Pausar EA
- Visualización de estadísticas y exposición en tiempo real
- Sincronización SL/TP en directo

### PERFECTO PARA
- Swing traders promediando en pullbacks
- Operadores de Breakout capturando retrocesos
- Operadores de rango que acumulan posiciones
- Operadores de noticias que gestionan la volatilidad
- Operadores manuales que buscan la automatización

### ESPECIFICACIONES
- Plataforma: MT4 Build 600+
- Compatibilidad: Todos los brokers (ECN, Standard, MM)
- Símbolos: Divisas, Oro, Índices, Materias primas
- GUI: Panel interactivo de 3 pestañas
- Gestión del riesgo: Tamaño de lote fijo, SL/TP configurable.

### PARÁMETROS DE ENTRADA

** Órdenes de Límite:** Número (1-50), Tamaño de Lote (0.01-100), Distancia Mínima (1-1000 pips)
**Progresivo: ** Olas (1-10), Órdenes/Ola (1-20), Retraso (0-5000ms)
** Trailing: ** Activación (1-500), Punto de equilibrio (1-500), Paso (1-100), Distancia (1-200 pips)
**Multi-TP:** Activar TP1-TP5, Distancia (1-10000 pips), Cerrar % (0-100%)
**Auto SL/TP: ** SL fijo (1-1000 pips), TP fijo (1-10000 pips)
**EA: ** Número Mágico, Deslizamiento (0-50 pips)

### ⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO
Operar conlleva un alto riesgo. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Pruebe primero en demo. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

- --
