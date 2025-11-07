



DCA System EA

DCA System EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Prinzip des Dollar Cost Averaging basiert.

Er wurde für Händler entwickelt, die ein stetiges Aktienwachstum, kontrollierte Drawdowns und einen disziplinierten Ansatz zur Positionsskalierung wünschen.

Das System konzentriert sich auf den allmählichen Aufbau von Positionen und die effiziente Rückgewinnung von Körben bei gleichzeitiger strenger Risikokontrolle.

Handelsstrategie

Der DCA System EA wendet eine intelligente Durchschnittsmethode an, bei der Positionen schrittweise entsprechend der Preisentwicklung aufgebaut werden.

Die Einstiegsabstände werden dynamisch berechnet, so dass sich das System an die Volatilität, die Trendbedingungen und die Marktstruktur anpassen kann.

Jeder Korb wird anhand vordefinierter Take-Profit- und Recovery-Regeln verwaltet.

Der EA kann auf jedem Symbol oder Zeitrahmen operieren, und alle Trades werden durch fortschrittliche Eigenkapital- und Sicherheitsfilter geschützt, um ein kontrolliertes Engagement zu gewährleisten.

Die Handelslogik ist für eine geringe Streuung und eine schnelle Ausführung optimiert, so dass sie für eine Vielzahl von Brokern geeignet ist.

Der EA läuft vollautomatisch und erfordert nach der Konfiguration keine manuellen Eingriffe.

Ergebnisse des Expert Advisor Strategy-Testers

Da der DCA System EA auf benutzerdefinierten Skalierungsparametern und nicht auf Indikatoren basiert, variieren die Backtest-Ergebnisse je nach den gewählten Einstellungen.

Die Leistung wird beeinflusst durch:

- Abstand zwischen den Eingängen

- Lot-Progression/Multiplikator

- Basket-Gewinnziel

- Symbol-Volatilität

- Marktbedingungen

Die Benutzer werden aufgefordert, ihre eigenen Tests mit der Demoversion durchzuführen, um die für ihre bevorzugten Instrumente und ihre Risikotoleranz am besten geeignete Konfiguration zu finden.

Autor

Allan Kiprotich