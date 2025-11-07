DCA System EA
- Experten
- Allan Kiprotich
- Version: 1.80
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
DCA System EA
DCA System EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem Prinzip des Dollar Cost Averaging basiert.
Er wurde für Händler entwickelt, die ein stetiges Aktienwachstum, kontrollierte Drawdowns und einen disziplinierten Ansatz zur Positionsskalierung wünschen.
Das System konzentriert sich auf den allmählichen Aufbau von Positionen und die effiziente Rückgewinnung von Körben bei gleichzeitiger strenger Risikokontrolle.
Handelsstrategie
Der DCA System EA wendet eine intelligente Durchschnittsmethode an, bei der Positionen schrittweise entsprechend der Preisentwicklung aufgebaut werden.
Die Einstiegsabstände werden dynamisch berechnet, so dass sich das System an die Volatilität, die Trendbedingungen und die Marktstruktur anpassen kann.
Jeder Korb wird anhand vordefinierter Take-Profit- und Recovery-Regeln verwaltet.
Der EA kann auf jedem Symbol oder Zeitrahmen operieren, und alle Trades werden durch fortschrittliche Eigenkapital- und Sicherheitsfilter geschützt, um ein kontrolliertes Engagement zu gewährleisten.
Die Handelslogik ist für eine geringe Streuung und eine schnelle Ausführung optimiert, so dass sie für eine Vielzahl von Brokern geeignet ist.
Der EA läuft vollautomatisch und erfordert nach der Konfiguration keine manuellen Eingriffe.
Ergebnisse des Expert Advisor Strategy-Testers
Da der DCA System EA auf benutzerdefinierten Skalierungsparametern und nicht auf Indikatoren basiert, variieren die Backtest-Ergebnisse je nach den gewählten Einstellungen.
Die Leistung wird beeinflusst durch:
- Abstand zwischen den Eingängen
- Lot-Progression/Multiplikator
- Basket-Gewinnziel
- Symbol-Volatilität
- Marktbedingungen
Die Benutzer werden aufgefordert, ihre eigenen Tests mit der Demoversion durchzuführen, um die für ihre bevorzugten Instrumente und ihre Risikotoleranz am besten geeignete Konfiguration zu finden.
Description quality and completeness: The overall quality is very high. The bot is well designed and suitable for both intraday trading and swing trading. Profitability can be extremely good if you clearly understand the risks of a DCA system. Proper risk and capital management is the key to making this EA consistently profitable. Reliability and usability: Very easy to use. The EA is plug-and-play, with clear logic and stable performance. User support: Excellent. The developer is very open-minded, listens carefully to user feedback, and is willing to implement new ideas and improvements. I wish him continued success and even greater achievements in the future.