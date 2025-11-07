



Sistema DCA EA

DCA System EA es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el principio de Dollar Cost Averaging.

Está diseñado para los operadores que desean un crecimiento constante de la equidad, detracciones controladas, y un enfoque disciplinado de escalado de posiciones.

El sistema se centra en la creación gradual de posiciones y en la recuperación eficiente de cestas, al tiempo que mantiene un estricto control del riesgo.

Estrategia de negociación

El EA DCA System aplica una metodología de promediación inteligente que añade posiciones progresivamente a medida que se mueve el precio.

El espaciado de entrada se calcula dinámicamente, lo que permite al sistema adaptarse a la volatilidad, las condiciones de tendencia y la estructura del mercado.

Cada cesta se gestiona mediante reglas predefinidas de toma de beneficios y recuperación.

El EA puede operar en cualquier símbolo o marco temporal, y todas las operaciones están protegidas con filtros avanzados de equidad y seguridad para mantener una exposición controlada.

La lógica de negociación está optimizada para entornos de baja dispersión y rápida ejecución, por lo que es adecuada para una amplia gama de corredores.

El EA se ejecuta de forma totalmente automatizada, sin necesidad de intervención manual una vez configurado.

Resultados de la prueba de la estrategia del Asesor Experto

Dado que el EA DCA System se basa en parámetros de escala definidos por el usuario en lugar de en indicadores, los resultados de las pruebas retrospectivas variarán en función de la configuración elegida.

El rendimiento se ve influido por:

- Espaciado entre entradas

- Progresión/multiplicador del lote

- Objetivo de beneficios de la cesta

- Volatilidad del símbolo

- Condiciones del mercado

Se anima a los usuarios a realizar sus propias pruebas en la versión demo para encontrar la configuración más adecuada para sus instrumentos preferidos y su tolerancia al riesgo.

Autor

Allan Kiprotich