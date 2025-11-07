DCA System EA

Sistema DCA EA

DCA System EA es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el principio de Dollar Cost Averaging.
Está diseñado para los operadores que desean un crecimiento constante de la equidad, detracciones controladas, y un enfoque disciplinado de escalado de posiciones.
El sistema se centra en la creación gradual de posiciones y en la recuperación eficiente de cestas, al tiempo que mantiene un estricto control del riesgo.

Estrategia de negociación

El EA DCA System aplica una metodología de promediación inteligente que añade posiciones progresivamente a medida que se mueve el precio.
El espaciado de entrada se calcula dinámicamente, lo que permite al sistema adaptarse a la volatilidad, las condiciones de tendencia y la estructura del mercado.

Cada cesta se gestiona mediante reglas predefinidas de toma de beneficios y recuperación.
El EA puede operar en cualquier símbolo o marco temporal, y todas las operaciones están protegidas con filtros avanzados de equidad y seguridad para mantener una exposición controlada.

La lógica de negociación está optimizada para entornos de baja dispersión y rápida ejecución, por lo que es adecuada para una amplia gama de corredores.
El EA se ejecuta de forma totalmente automatizada, sin necesidad de intervención manual una vez configurado.

Resultados de la prueba de la estrategia del Asesor Experto

Dado que el EA DCA System se basa en parámetros de escala definidos por el usuario en lugar de en indicadores, los resultados de las pruebas retrospectivas variarán en función de la configuración elegida.
El rendimiento se ve influido por:

- Espaciado entre entradas
- Progresión/multiplicador del lote
- Objetivo de beneficios de la cesta
- Volatilidad del símbolo
- Condiciones del mercado

Se anima a los usuarios a realizar sus propias pruebas en la versión demo para encontrar la configuración más adecuada para sus instrumentos preferidos y su tolerancia al riesgo.

Autor

Allan Kiprotich

    Comentarios 2
    daovangonline
    48
    daovangonline 2025.12.14 17:12 
     

    Description quality and completeness: The overall quality is very high. The bot is well designed and suitable for both intraday trading and swing trading. Profitability can be extremely good if you clearly understand the risks of a DCA system. Proper risk and capital management is the key to making this EA consistently profitable. Reliability and usability: Very easy to use. The EA is plug-and-play, with clear logic and stable performance. User support: Excellent. The developer is very open-minded, listens carefully to user feedback, and is willing to implement new ideas and improvements. I wish him continued success and even greater achievements in the future.

    daovangonline
    48
    daovangonline 2025.12.14 17:12 
     

    Description quality and completeness: The overall quality is very high. The bot is well designed and suitable for both intraday trading and swing trading. Profitability can be extremely good if you clearly understand the risks of a DCA system. Proper risk and capital management is the key to making this EA consistently profitable. Reliability and usability: Very easy to use. The EA is plug-and-play, with clear logic and stable performance. User support: Excellent. The developer is very open-minded, listens carefully to user feedback, and is willing to implement new ideas and improvements. I wish him continued success and even greater achievements in the future.

    Allan Kiprotich
    331
    Respuesta del desarrollador Allan Kiprotich 2025.12.14 18:05
    Thank you so much. Always ready to help
    ManuKip
    14
    ManuKip 2025.12.07 19:39 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

