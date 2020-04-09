TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 Hören Sie auf, Broker Ihre Stop-Loss-Level jagen zu lassen!

Sind Sie es leid, dass der Preis genau an der Spitze Ihren Stop Loss berührt und dann sofort wieder zu Ihren Gunsten dreht? Dies wird oft durch Marktrauschen oder das sogenannte „Stop Hunting“ verursacht.

TrailGuardian ist ein professioneller „Stealth“-Handelsmanager, der entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu schützen, ohne dem Markt Ihre Ausstiegsniveaus preiszugeben. Er erstellt intern eine virtuelle (unsichtbare) Stop-Loss-Linie und hält Ihre Strategie bis zum exakten Moment der Ausführung vor Ihrem Broker verborgen.

🛡️ HAUPTMERKMALE

  • 👻 Invisible (Stealth) Modus:
    Es wird kein fester Stop Loss an den Broker-Server gesendet. Der Expert Advisor überwacht den Preis lokal und schließt Positionen mittels Marktausführung nur dann, wenn der Preis Ihre virtuelle Linie kreuzt. Ihr Broker kann Ihren Ausstiegspunkt nicht sehen!
  • 📊 Optimiert für Netting & Börsen (VİOP/DAX/Aktien):
    Die meisten Trailing-EAs versagen bei Netting-Konten. TrailGuardian ist intelligent! Wenn Sie eine Position vergrößern (Scale-in) und sich Ihr Durchschnittspreis ändert, berechnet und passt er die Stop-Levels automatisch an, um den neuen gewichteten Durchschnitt zu schützen.
  • 📉 Intelligente ATR-Volatilitätslogik:
    Verwenden Sie keine festen Punkte, die in schnellen Märkten versagen. TrailGuardian kann den ATR (Average True Range) verwenden, um automatisch den idealen Stop-Abstand basierend auf der aktuellen Marktvolatilität zu berechnen.
  • 🔒 Timeframe Lock (EngineTF):
    Die Logik ist fest an den Zeitrahmen Ihrer Strategie gebunden (z. B. H1). Sie können Ihren Chart auf M1 oder M5 umstellen, um die Preisaktion zu beobachten, aber die Trailing-Logik bleibt auf H1 stabil. Keine vorzeitigen Schließungen mehr durch Rauschen in niedrigeren Zeitrahmen!
  • ⚡ Doppelschichtiger Ausführungsschutz:
    Verfügt über einen Notfall-Mechanismus zur „erzwungenen Marktschließung“. Falls die Standard-Schließung fehlschlägt (aufgrund von Requotes oder Serverauslastung), ergreift er zusätzliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Position vollständig glattgestellt wird.

🚀 WIE MAN ES BENUTZT

  1. Fügen Sie TrailGuardian dem Chart des Symbols hinzu, das Sie handeln.
  2. Öffnen Sie Ihre Positionen manuell oder über einen anderen EA.
  3. TrailGuardian erkennt den Trade automatisch, zeichnet eine orangefarbene Linie im Chart und beginnt mit der virtuellen Verwaltung des Stop Loss.

⚙️ EINGABEPARAMETER

  • InitialStopPercent: Der Startabstand für den virtuellen SL (als Prozentsatz des Preises).
  • TrailDistancePercent: Der Trailing-Abstand, der beibehalten wird, wenn sich der Preis in den Gewinn bewegt.
  • UseATRbasedStops: (Empfohlen: True) Verwendet die Marktvolatilität anstelle eines festen Prozentsatzes.
  • ATR_Period / Multiplier: Feinabstimmung der Empfindlichkeit der ATR-Berechnung.
  • EngineTF: Der Hauptzeitrahmen für die Berechnungen (z. B. H1).
  • ShowVStopOnChart: Visualisiert die Stealth-Linie (Orange) auf Ihrem Bildschirm.

✅ Warum eine lebenslange Lizenz?
Dies ist ein Utility-Tool, kein Abonnementdienst. Einmal kaufen und für immer nutzen, um Ihre Trades bei jedem Broker zu schützen.

Schützen Sie Ihren Vorteil. Handeln Sie unsichtbar mit TrailGuardian.

