Unicorn Killer

ICT Unicorn Killer - Vollständiger Liquiditätsumkehr-Detektor WICHTIG: Verwenden Sie ihn in Kombination mit dem Multi-Time-Frame 'Unicorn Hunter' (Scanner) für ein vollständiges Detektions- und Tötungssystem.

https://www.mql5.com/en/market/product/153999


Unicorn Killer identifiziert hochwahrscheinliche Smart-Money-Reversal-Setups durch die Kombination von fünf wichtigen technischen Zusammenhängen in einem übersichtlichen visuellen Tool:

Fractals → Liquidity Sweep → Break of Structure → Breaker Block → Fair Value Gap → ✅ VALID UNICORN!

Wenn ein gültiges Einhorn erkannt wird, zeichnet der Indikator automatisch klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihrem Chart ein - so erhalten Sie sofortigen Handelskontext ohne Rätselraten.

⚙️ Wie es funktioniert

Der Indikator überwacht den Preis in Echtzeit, um eine bestimmte fünfstufige Struktur zu erkennen:

  1. Liquidity Sweep - Erkennt, wenn ein vorheriges Hoch/Tief genommen wurde.

  2. Directional Break of Structure (BoS) - Bestätigt eine Verschiebung der Marktkontrolle.

  3. Breaker Block Detection - hebt die Kerze hervor, die die Umkehrzone definiert.

  4. Fair Value Gap (FVG) - Bestätigt die Verdrängungseffizienz und die direktionale Tendenz.

  5. Valid Unicorn Confirmation - Alle Bedingungen stimmen überein und erzeugen ein handelbares Umkehrsignal.

Wenn dies geschieht, wird Unicorn Killer angezeigt:

  • Goldene Linie - Einstieg (Brecherkante zum nächsten Preis)

  • Rote Linie - Stop Loss (Docht, der Liquidität aufgenommen hat)

  • Grüne Linie - Take Profit (2× Risikoabstand)

📊 On-Chart-Progressionstabelle

Eine intuitive Tabelle verfolgt jede Erkennungsstufe in Echtzeit:

🦄 UNICORN PROGRESSION 1. Liquidität genommen : JA/NEIN 2. Richtung : LONG / SHORT 3. Bruch der Struktur : JA/NEIN 4. Marktwertlücke : JA/NEIN 5. VALID UNICORN! ✅

So können Sie sofort sehen, welcher Teil des Setups sich gebildet hat - keine versteckte Logik oder Unsicherheit mehr.

🚀 Hauptmerkmale

  • ✅ Automatische Erkennung von vollständigen "Einhorn"-Umkehrstrukturen

  • 🧠 Institutionelle Logik - kombiniert Liquidität, Struktur und FVG-Prinzipien

  • 🎯 Automatisch gezeichnete Entry-, SL- und 2R TP-Levels

  • 🖥️ Echtzeit-Verlaufspanel auf dem Chart

  • 🔔 Nur visuelle Hinweise (keine Warnungen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen)

  • 🧱 Leichtgewichtig und effizient (keine externen DLLs oder Abhängigkeiten)

  • 🕒 Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol

  • 💡 Kein erneutes Malen nach der Bestätigung

💼 Ideal für

  • Smart Money/Händler im ICT-Stil

  • Intraday- und Swing-Trader

  • Prop-Firmen-Bewertungen

  • Jeder, der eine saubere, visuelle, objektive Umkehrbestätigung sucht

🧩 Eingaben
Parameter Beschreibung
Fraktale Periode Balken, die zur Bestätigung von Umkehrpunkten verwendet werden
Tabellenecke / Versatz Position der Infotafel auf dem Chart
Tabellenfarben / Schriftgröße / Zeilenabstand Anpassen des Erscheinungsbildes
📘 Wie man es benutzt

  1. Befestigen Sie Unicorn Killer an Ihrem bevorzugten Diagramm.

  2. Beobachten Sie, wie das On-Chart-Panel jede Phase durchläuft.

  3. Sobald "VALID UNICORN!" erscheint, überprüfen Sie die gezeichneten Entry-, SL- und TP-Linien.

  4. Bestätigen Sie mit Ihren eigenen Bias- oder Strategiefiltern für höhere Zeitrahmen.

⚡ Warum Trader es lieben

Im Gegensatz zu typischen Musterindikatoren visualisiert der Unicorn Killer, warum eine Umkehr gültig ist - er zeichnet nicht nur Formen. Jeder Schritt (Liquidität → Struktur → Brecher → FVG) wird nachverfolgt und transparent auf dem Chart bestätigt.

Es ist die perfekte Mischung aus Klarheit, Disziplin und Smart-Money-Logik - ohne zu kompliziert zu sein.

🦄 Zusammenfassung
Funktion Beschreibung
Kern-Logik Liquiditätssweep + BoS + Breaker + FVG-Zusammenführung
Visualisierung Einstieg / SL / TP + Echtzeit-Tabelle
Zeitrahmen Alle (1M-H1 empfohlen)
Vermögenswerte Forex, Indizes, Metalle, Krypto
Überarbeitung Keine nach Bestätigung

Unicorn Killer - Sehen Sie den Markt so, wie es intelligentes Geld tut.
Handeln Sie mit Struktur, nicht mit Emotionen. 🧠💥

Bewertungen 5
cesiek
582
cesiek 2025.11.18 14:23 
 

Bardzo dobry wskażnik

Lukas2510
16
Lukas2510 2025.11.11 11:15 
 

excellent indicator, thank you very much...I only noticed one observation that when you opened the signal, you wrote that TP and SL were not redrawn, but I saw on the chart that it redrawn my SL to a lower value than it was initially.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.11.08 08:53 
 

very good

Weitere Produkte dieses Autors
MTF Unicorn Hunter
Simon Edwin Whittaker
5 (4)
Indikatoren
ICT Unicorn Hunter - Multi-Timeframe Smart Setup Detector WICHTIG: Dies ist ein Multi-Timeframe Scanner, der nach "Unicorn" Setups sucht. Ein Unicorn in dieser Definition ist ein Liquiditäts-Sweep, eine Marktstrukturverschiebung und die Schaffung einer Fair Value Gap, die sich mit der letzten opposite-close Kerze vor dem Liquiditäts-Sweep (breaker) überschneidet. Dieser Scanner bietet KEINE Visualisierung des Einhorns auf dem Chart. Verwenden Sie zur Visualisierung den Unicorn Tracker-Indikator
cesiek
582
cesiek 2025.11.18 14:23 
 

Bardzo dobry wskażnik

Lukas2510
16
Lukas2510 2025.11.11 11:15 
 

excellent indicator, thank you very much...I only noticed one observation that when you opened the signal, you wrote that TP and SL were not redrawn, but I saw on the chart that it redrawn my SL to a lower value than it was initially.

Simon Edwin Whittaker
1116
Antwort vom Entwickler Simon Edwin Whittaker 2025.11.14 11:05
Thanks. This shouldn't affect the use of the indicator but I will take a look and see why it might be doing that. Really appreciate the feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.11.08 08:53 
 

very good

Pantfur
163
Pantfur 2025.11.05 22:13 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.11.04 18:20 
 

Great indicator together with the scanner

Antwort auf eine Rezension