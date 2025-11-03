ICT Unicorn Killer - Vollständiger Liquiditätsumkehr-Detektor WICHTIG: Verwenden Sie ihn in Kombination mit dem Multi-Time-Frame 'Unicorn Hunter' (Scanner) für ein vollständiges Detektions- und Tötungssystem.

https://www.mql5.com/en/market/product/153999





Unicorn Killer identifiziert hochwahrscheinliche Smart-Money-Reversal-Setups durch die Kombination von fünf wichtigen technischen Zusammenhängen in einem übersichtlichen visuellen Tool:

Fractals → Liquidity Sweep → Break of Structure → Breaker Block → Fair Value Gap → ✅ VALID UNICORN!

Wenn ein gültiges Einhorn erkannt wird, zeichnet der Indikator automatisch klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihrem Chart ein - so erhalten Sie sofortigen Handelskontext ohne Rätselraten.

⚙️ Wie es funktioniert

Der Indikator überwacht den Preis in Echtzeit, um eine bestimmte fünfstufige Struktur zu erkennen:

Liquidity Sweep - Erkennt, wenn ein vorheriges Hoch/Tief genommen wurde. Directional Break of Structure (BoS) - Bestätigt eine Verschiebung der Marktkontrolle. Breaker Block Detection - hebt die Kerze hervor, die die Umkehrzone definiert. Fair Value Gap (FVG) - Bestätigt die Verdrängungseffizienz und die direktionale Tendenz. Valid Unicorn Confirmation - Alle Bedingungen stimmen überein und erzeugen ein handelbares Umkehrsignal.

Wenn dies geschieht, wird Unicorn Killer angezeigt:

Goldene Linie - Einstieg (Brecherkante zum nächsten Preis)

Rote Linie - Stop Loss (Docht, der Liquidität aufgenommen hat)

Grüne Linie - Take Profit (2× Risikoabstand)

📊 On-Chart-Progressionstabelle

Eine intuitive Tabelle verfolgt jede Erkennungsstufe in Echtzeit:

🦄 UNICORN PROGRESSION 1. Liquidität genommen : JA/NEIN 2. Richtung : LONG / SHORT 3. Bruch der Struktur : JA/NEIN 4. Marktwertlücke : JA/NEIN 5. VALID UNICORN! ✅

So können Sie sofort sehen, welcher Teil des Setups sich gebildet hat - keine versteckte Logik oder Unsicherheit mehr.

✅ Automatische Erkennung von vollständigen "Einhorn"-Umkehrstrukturen

🧠 Institutionelle Logik - kombiniert Liquidität, Struktur und FVG-Prinzipien

🎯 Automatisch gezeichnete Entry-, SL- und 2R TP-Levels

🖥️ Echtzeit-Verlaufspanel auf dem Chart

🔔 Nur visuelle Hinweise (keine Warnungen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen)

🧱 Leichtgewichtig und effizient (keine externen DLLs oder Abhängigkeiten)

🕒 Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol

💡 Kein erneutes Malen nach der Bestätigung

Smart Money/Händler im ICT-Stil

Intraday- und Swing-Trader

Prop-Firmen-Bewertungen

Jeder, der eine saubere, visuelle, objektive Umkehrbestätigung sucht

Parameter Beschreibung Fraktale Periode Balken, die zur Bestätigung von Umkehrpunkten verwendet werden Tabellenecke / Versatz Position der Infotafel auf dem Chart Tabellenfarben / Schriftgröße / Zeilenabstand Anpassen des Erscheinungsbildes

Befestigen Sie Unicorn Killer an Ihrem bevorzugten Diagramm. Beobachten Sie, wie das On-Chart-Panel jede Phase durchläuft. Sobald "VALID UNICORN!" erscheint, überprüfen Sie die gezeichneten Entry-, SL- und TP-Linien. Bestätigen Sie mit Ihren eigenen Bias- oder Strategiefiltern für höhere Zeitrahmen.

🚀 Hauptmerkmale💼 Ideal für🧩 Eingaben📘 Wie man es benutzt⚡ Warum Trader es lieben

Im Gegensatz zu typischen Musterindikatoren visualisiert der Unicorn Killer, warum eine Umkehr gültig ist - er zeichnet nicht nur Formen. Jeder Schritt (Liquidität → Struktur → Brecher → FVG) wird nachverfolgt und transparent auf dem Chart bestätigt.

Es ist die perfekte Mischung aus Klarheit, Disziplin und Smart-Money-Logik - ohne zu kompliziert zu sein.

Funktion Beschreibung Kern-Logik Liquiditätssweep + BoS + Breaker + FVG-Zusammenführung Visualisierung Einstieg / SL / TP + Echtzeit-Tabelle Zeitrahmen Alle (1M-H1 empfohlen) Vermögenswerte Forex, Indizes, Metalle, Krypto Überarbeitung Keine nach Bestätigung

🦄 Zusammenfassung

Unicorn Killer - Sehen Sie den Markt so, wie es intelligentes Geld tut.

Handeln Sie mit Struktur, nicht mit Emotionen. 🧠💥