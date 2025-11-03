Unicorn Killer
Unicorn Killer identifiziert hochwahrscheinliche Smart-Money-Reversal-Setups durch die Kombination von fünf wichtigen technischen Zusammenhängen in einem übersichtlichen visuellen Tool:
Fractals → Liquidity Sweep → Break of Structure → Breaker Block → Fair Value Gap → ✅ VALID UNICORN!
Wenn ein gültiges Einhorn erkannt wird, zeichnet der Indikator automatisch klare Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihrem Chart ein - so erhalten Sie sofortigen Handelskontext ohne Rätselraten.⚙️ Wie es funktioniert
Der Indikator überwacht den Preis in Echtzeit, um eine bestimmte fünfstufige Struktur zu erkennen:
Liquidity Sweep - Erkennt, wenn ein vorheriges Hoch/Tief genommen wurde.
Directional Break of Structure (BoS) - Bestätigt eine Verschiebung der Marktkontrolle.
Breaker Block Detection - hebt die Kerze hervor, die die Umkehrzone definiert.
Fair Value Gap (FVG) - Bestätigt die Verdrängungseffizienz und die direktionale Tendenz.
Valid Unicorn Confirmation - Alle Bedingungen stimmen überein und erzeugen ein handelbares Umkehrsignal.
Wenn dies geschieht, wird Unicorn Killer angezeigt:
Goldene Linie - Einstieg (Brecherkante zum nächsten Preis)
Rote Linie - Stop Loss (Docht, der Liquidität aufgenommen hat)
Grüne Linie - Take Profit (2× Risikoabstand)
Eine intuitive Tabelle verfolgt jede Erkennungsstufe in Echtzeit:🦄 UNICORN PROGRESSION 1. Liquidität genommen : JA/NEIN 2. Richtung : LONG / SHORT 3. Bruch der Struktur : JA/NEIN 4. Marktwertlücke : JA/NEIN 5. VALID UNICORN! ✅
So können Sie sofort sehen, welcher Teil des Setups sich gebildet hat - keine versteckte Logik oder Unsicherheit mehr.🚀 Hauptmerkmale
✅ Automatische Erkennung von vollständigen "Einhorn"-Umkehrstrukturen
🧠 Institutionelle Logik - kombiniert Liquidität, Struktur und FVG-Prinzipien
🎯 Automatisch gezeichnete Entry-, SL- und 2R TP-Levels
🖥️ Echtzeit-Verlaufspanel auf dem Chart
🔔 Nur visuelle Hinweise (keine Warnungen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen)
🧱 Leichtgewichtig und effizient (keine externen DLLs oder Abhängigkeiten)
🕒 Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol
💡 Kein erneutes Malen nach der Bestätigung
Smart Money/Händler im ICT-Stil
Intraday- und Swing-Trader
Prop-Firmen-Bewertungen
Jeder, der eine saubere, visuelle, objektive Umkehrbestätigung sucht
|Parameter
|Beschreibung
|Fraktale Periode
|Balken, die zur Bestätigung von Umkehrpunkten verwendet werden
|Tabellenecke / Versatz
|Position der Infotafel auf dem Chart
|Tabellenfarben / Schriftgröße / Zeilenabstand
|Anpassen des Erscheinungsbildes
Befestigen Sie Unicorn Killer an Ihrem bevorzugten Diagramm.
Beobachten Sie, wie das On-Chart-Panel jede Phase durchläuft.
Sobald "VALID UNICORN!" erscheint, überprüfen Sie die gezeichneten Entry-, SL- und TP-Linien.
Bestätigen Sie mit Ihren eigenen Bias- oder Strategiefiltern für höhere Zeitrahmen.
Im Gegensatz zu typischen Musterindikatoren visualisiert der Unicorn Killer, warum eine Umkehr gültig ist - er zeichnet nicht nur Formen. Jeder Schritt (Liquidität → Struktur → Brecher → FVG) wird nachverfolgt und transparent auf dem Chart bestätigt.
Es ist die perfekte Mischung aus Klarheit, Disziplin und Smart-Money-Logik - ohne zu kompliziert zu sein.🦄 Zusammenfassung
|Funktion
|Beschreibung
|Kern-Logik
|Liquiditätssweep + BoS + Breaker + FVG-Zusammenführung
|Visualisierung
|Einstieg / SL / TP + Echtzeit-Tabelle
|Zeitrahmen
|Alle (1M-H1 empfohlen)
|Vermögenswerte
|Forex, Indizes, Metalle, Krypto
|Überarbeitung
|Keine nach Bestätigung
Unicorn Killer - Sehen Sie den Markt so, wie es intelligentes Geld tut.
Handeln Sie mit Struktur, nicht mit Emotionen. 🧠💥
