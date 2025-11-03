Unicorn Killer

🦄 ICT Unicorn Killer - Detector Completo de Inversión de Liquidez IMPORTANTE: Utilizar en combinación con el Multi-Time-Frame 'Unicorn Hunter' (escáner) para un sistema completo de detectar y matar.

Unicorn Killer identifica configuraciones de reversión de dinero inteligente de alta probabilidad mediante la combinación de cinco confluencias técnicas clave en una herramienta visual optimizada:

Fractales → Barrido de liquidez → Ruptura de estructura → Bloque de ruptura → Brecha de valor razonable → ✅ ¡UNICORNIO VÁLIDO!

Cuando se detecta un Unicornio Válido, el indicador traza automáticamente niveles claros de Entrada, Stop-Loss y Take-Profit en su gráfico - dándole contexto de operación instantánea sin conjeturas.

⚙️ Cómo funciona

El indicador monitoriza el precio en tiempo real para detectar una estructura específica de cinco etapas:

  1. Barrido de Liquidez - Detecta cuando un máximo/bajo anterior ha sido tomado.

  2. Ruptura Direccional de Estructura (BoS) - Confirma un cambio en el control del mercado.

  3. Detección de Bloque de Ruptura - Destaca la vela que define la zona de reversión.

  4. Fair Value Gap (FVG) - Confirma la eficacia del desplazamiento y el sesgo direccional.

  5. Confirmación de Unicornio Válido - Todas las condiciones se alinean, produciendo una señal de inversión negociable.

Cuando esto sucede, aparece Unicorn Killer:

  • Línea Dorada - Entrada (borde de ruptura más cercano al precio)

  • Línea Roja - Stop Loss (mecha que tomó liquidez)

  • Línea Verde - Take Profit (2× distancia de riesgo)

📊 Tabla de progresión en el gráfico

Una tabla intuitiva rastrea cada etapa de detección en tiempo real:

🦄 PROGRESIÓN DEL UNICORNIO 1. Liquidez tomada : SÍ/NO 2. Dirección : NO Dirección : LARGO / CORTO 3. Ruptura de Estructura : SÍ/NO 4. Gap de Valor Razonable : SI/NO 5. ¡VALID UNICORN! ✅

Esto le permite ver al instante qué parte de la configuración se ha formado - no más lógica oculta o incertidumbre.

🚀 Características principales

  • ✅ Detección automática de estructuras de inversión completas "Unicornio".

  • 🧠 Lógica institucional - combina los principios de liquidez, estructura y FVG

  • 🎯 Niveles de entrada, SL y TP 2R autodibujados

  • 🖥️ Panel de progresión en tiempo real en el gráfico

  • 🔔 Sólo señales visuales (sin alertas para reducir el desorden)

  • 🧱 Ligero y eficiente (sin DLL externas ni dependencias)

  • 🕒 Funciona en cualquier marco temporal y símbolo

  • 💡 No hay repintado después de la confirmación

💼 Ideal para

  • Operadores de dinero inteligente / estilo TIC

  • Traders intradía y swing traders

  • Evaluaciones de Prop-firm

  • Cualquiera que busque una confirmación de reversión limpia, visual y objetiva

🧩 Entradas
Parámetro Descripción
Período fractal Barras utilizadas para confirmar los puntos de giro
Esquina / Desplazamiento de la tabla Posición del panel de información en el gráfico
Colores de la tabla / Tamaño de fuente / Interlineado Personalizar la apariencia
Cómo utilizarlo

  1. Coloque Unicorn Killer en su gráfico preferido.

  2. Observe el progreso del panel del gráfico en cada fase.

  3. Una vez que aparezca "¡UNICORNIO VÁLIDO!", revise las líneas de Entrada, SL y TP trazadas.

  4. Confirme con sus propios filtros de sesgo o estrategia de marco temporal superior.

⚡ Por qué gusta a los operadores

A diferencia de los indicadores de patrones típicos, Unicorn Killer visualiza por qué una inversión es válida: no se limita a dibujar formas. Cada paso (liquidez → estructura → ruptura → FVG) es rastreado y confirmado de forma transparente en el gráfico.

Es la mezcla perfecta de claridad, disciplina y lógica de dinero inteligente - sin complicaciones excesivas.

Resumen
Característica Descripción
Lógica básica Barrido de liquidez + BoS + Breaker + Confluencia FVG
Visualización Entrada / SL / TP + tabla en tiempo real
Plazos Todos (1M-H1 recomendado)
Activos Divisas, Índices, Metales, Cripto
Repintado Ninguno tras confirmación

Unicorn Killer - Vea el mercado como lo hace el dinero inteligente.
Opere con estructura, no con emoción. 🧠💥

Comentarios 5
cesiek
582
cesiek 2025.11.18 14:23 
 

Bardzo dobry wskażnik

Lukas2510
16
Lukas2510 2025.11.11 11:15 
 

excellent indicator, thank you very much...I only noticed one observation that when you opened the signal, you wrote that TP and SL were not redrawn, but I saw on the chart that it redrawn my SL to a lower value than it was initially.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.11.08 08:53 
 

very good

Respuesta al comentario