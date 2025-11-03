Unicorn Killer
- Indicadores
- Simon Edwin Whittaker
- Versión: 28.1
- Actualizado: 7 noviembre 2025
Unicorn Killer identifica configuraciones de reversión de dinero inteligente de alta probabilidad mediante la combinación de cinco confluencias técnicas clave en una herramienta visual optimizada:
Fractales → Barrido de liquidez → Ruptura de estructura → Bloque de ruptura → Brecha de valor razonable → ✅ ¡UNICORNIO VÁLIDO!
Cuando se detecta un Unicornio Válido, el indicador traza automáticamente niveles claros de Entrada, Stop-Loss y Take-Profit en su gráfico - dándole contexto de operación instantánea sin conjeturas.⚙️ Cómo funciona
El indicador monitoriza el precio en tiempo real para detectar una estructura específica de cinco etapas:
-
Barrido de Liquidez - Detecta cuando un máximo/bajo anterior ha sido tomado.
-
Ruptura Direccional de Estructura (BoS) - Confirma un cambio en el control del mercado.
-
Detección de Bloque de Ruptura - Destaca la vela que define la zona de reversión.
-
Fair Value Gap (FVG) - Confirma la eficacia del desplazamiento y el sesgo direccional.
-
Confirmación de Unicornio Válido - Todas las condiciones se alinean, produciendo una señal de inversión negociable.
Cuando esto sucede, aparece Unicorn Killer:
-
Línea Dorada - Entrada (borde de ruptura más cercano al precio)
-
Línea Roja - Stop Loss (mecha que tomó liquidez)
-
Línea Verde - Take Profit (2× distancia de riesgo)
Una tabla intuitiva rastrea cada etapa de detección en tiempo real:🦄 PROGRESIÓN DEL UNICORNIO 1. Liquidez tomada : SÍ/NO 2. Dirección : NO Dirección : LARGO / CORTO 3. Ruptura de Estructura : SÍ/NO 4. Gap de Valor Razonable : SI/NO 5. ¡VALID UNICORN! ✅
Esto le permite ver al instante qué parte de la configuración se ha formado - no más lógica oculta o incertidumbre.🚀 Características principales
-
✅ Detección automática de estructuras de inversión completas "Unicornio".
-
🧠 Lógica institucional - combina los principios de liquidez, estructura y FVG
-
🎯 Niveles de entrada, SL y TP 2R autodibujados
-
🖥️ Panel de progresión en tiempo real en el gráfico
-
🔔 Sólo señales visuales (sin alertas para reducir el desorden)
-
🧱 Ligero y eficiente (sin DLL externas ni dependencias)
-
🕒 Funciona en cualquier marco temporal y símbolo
-
💡 No hay repintado después de la confirmación
-
Operadores de dinero inteligente / estilo TIC
-
Traders intradía y swing traders
-
Evaluaciones de Prop-firm
-
Cualquiera que busque una confirmación de reversión limpia, visual y objetiva
|Parámetro
|Descripción
|Período fractal
|Barras utilizadas para confirmar los puntos de giro
|Esquina / Desplazamiento de la tabla
|Posición del panel de información en el gráfico
|Colores de la tabla / Tamaño de fuente / Interlineado
|Personalizar la apariencia
-
Coloque Unicorn Killer en su gráfico preferido.
-
Observe el progreso del panel del gráfico en cada fase.
-
Una vez que aparezca "¡UNICORNIO VÁLIDO!", revise las líneas de Entrada, SL y TP trazadas.
-
Confirme con sus propios filtros de sesgo o estrategia de marco temporal superior.
A diferencia de los indicadores de patrones típicos, Unicorn Killer visualiza por qué una inversión es válida: no se limita a dibujar formas. Cada paso (liquidez → estructura → ruptura → FVG) es rastreado y confirmado de forma transparente en el gráfico.
Es la mezcla perfecta de claridad, disciplina y lógica de dinero inteligente - sin complicaciones excesivas.Resumen
|Característica
|Descripción
|Lógica básica
|Barrido de liquidez + BoS + Breaker + Confluencia FVG
|Visualización
|Entrada / SL / TP + tabla en tiempo real
|Plazos
|Todos (1M-H1 recomendado)
|Activos
|Divisas, Índices, Metales, Cripto
|Repintado
|Ninguno tras confirmación
Unicorn Killer - Vea el mercado como lo hace el dinero inteligente.
Opere con estructura, no con emoción. 🧠💥
