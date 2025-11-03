🦄 ICT Unicorn Killer - Detector Completo de Inversión de Liquidez IMPORTANTE: Utilizar en combinación con el Multi-Time-Frame 'Unicorn Hunter' (escáner) para un sistema completo de detectar y matar.

https://www.mql5.com/en/market/product/153999





Unicorn Killer identifica configuraciones de reversión de dinero inteligente de alta probabilidad mediante la combinación de cinco confluencias técnicas clave en una herramienta visual optimizada:

Fractales → Barrido de liquidez → Ruptura de estructura → Bloque de ruptura → Brecha de valor razonable → ✅ ¡UNICORNIO VÁLIDO!

Cuando se detecta un Unicornio Válido, el indicador traza automáticamente niveles claros de Entrada, Stop-Loss y Take-Profit en su gráfico - dándole contexto de operación instantánea sin conjeturas.

⚙️ Cómo funciona

El indicador monitoriza el precio en tiempo real para detectar una estructura específica de cinco etapas:

Barrido de Liquidez - Detecta cuando un máximo/bajo anterior ha sido tomado. Ruptura Direccional de Estructura (BoS) - Confirma un cambio en el control del mercado. Detección de Bloque de Ruptura - Destaca la vela que define la zona de reversión. Fair Value Gap (FVG) - Confirma la eficacia del desplazamiento y el sesgo direccional. Confirmación de Unicornio Válido - Todas las condiciones se alinean, produciendo una señal de inversión negociable.

Cuando esto sucede, aparece Unicorn Killer:

Línea Dorada - Entrada (borde de ruptura más cercano al precio)

Línea Roja - Stop Loss (mecha que tomó liquidez)

Línea Verde - Take Profit (2× distancia de riesgo)

📊 Tabla de progresión en el gráfico

Una tabla intuitiva rastrea cada etapa de detección en tiempo real:

🦄 PROGRESIÓN DEL UNICORNIO 1. Liquidez tomada : SÍ/NO 2. Dirección : NO Dirección : LARGO / CORTO 3. Ruptura de Estructura : SÍ/NO 4. Gap de Valor Razonable : SI/NO 5. ¡VALID UNICORN! ✅

Esto le permite ver al instante qué parte de la configuración se ha formado - no más lógica oculta o incertidumbre.

✅ Detección automática de estructuras de inversión completas "Unicornio".

🧠 Lógica institucional - combina los principios de liquidez, estructura y FVG

🎯 Niveles de entrada, SL y TP 2R autodibujados

🖥️ Panel de progresión en tiempo real en el gráfico

🔔 Sólo señales visuales (sin alertas para reducir el desorden)

🧱 Ligero y eficiente (sin DLL externas ni dependencias)

🕒 Funciona en cualquier marco temporal y símbolo

💡 No hay repintado después de la confirmación

Operadores de dinero inteligente / estilo TIC

Traders intradía y swing traders

Evaluaciones de Prop-firm

Cualquiera que busque una confirmación de reversión limpia, visual y objetiva

Parámetro Descripción Período fractal Barras utilizadas para confirmar los puntos de giro Esquina / Desplazamiento de la tabla Posición del panel de información en el gráfico Colores de la tabla / Tamaño de fuente / Interlineado Personalizar la apariencia

Coloque Unicorn Killer en su gráfico preferido. Observe el progreso del panel del gráfico en cada fase. Una vez que aparezca "¡UNICORNIO VÁLIDO!", revise las líneas de Entrada, SL y TP trazadas. Confirme con sus propios filtros de sesgo o estrategia de marco temporal superior.

🚀 Características principales💼 Ideal para🧩 EntradasCómo utilizarlo⚡ Por qué gusta a los operadores

A diferencia de los indicadores de patrones típicos, Unicorn Killer visualiza por qué una inversión es válida: no se limita a dibujar formas. Cada paso (liquidez → estructura → ruptura → FVG) es rastreado y confirmado de forma transparente en el gráfico.

Es la mezcla perfecta de claridad, disciplina y lógica de dinero inteligente - sin complicaciones excesivas.

Característica Descripción Lógica básica Barrido de liquidez + BoS + Breaker + Confluencia FVG Visualización Entrada / SL / TP + tabla en tiempo real Plazos Todos (1M-H1 recomendado) Activos Divisas, Índices, Metales, Cripto Repintado Ninguno tras confirmación

Resumen

Unicorn Killer - Vea el mercado como lo hace el dinero inteligente.

Opere con estructura, no con emoción. 🧠💥