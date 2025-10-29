MTF Unicorn Hunter

ICT Unicorn Hunter - Multi-Timeframe Smart Setup Detector WICHTIG: Dies ist ein Multi-Timeframe Scanner, der nach "Unicorn" Setups sucht. Ein Unicorn in dieser Definition ist ein Liquiditäts-Sweep, eine Marktstrukturverschiebung und die Schaffung einer Fair Value Gap, die sich mit der letzten opposite-close Kerze vor dem Liquiditäts-Sweep (breaker) überschneidet. Dieser Scanner bietet KEINE Visualisierung des Einhorns auf dem Chart.Verwenden Sie zur Visualisierung den Unicorn Tracker-Indikator, der für die Zusammenarbeit mit dem Unicorn Hunter-Indikator entwickelt wurde [Veröffentlichung steht bevor - Details in Kürze].

Identifizieren Sie echte Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Präzision.

Unicorn Hunter scannt mehrere Zeitrahmen (1m / 2m / 3m / 5m) für vollständige ICT-Stil "Unicorn" Konfluenz - gebaut von verifizierten Markt-Struktur-Logik, nicht zufällige Musterabgleich.

🔍 Kernlogik (v26 Algorithmus)

Der Indikator erkennt Setups, bei denen:

Fraktale bestätigen Swing-Punkte. Liquidity Sweep auftritt (gleiche Hochs/Tiefs werden genommen). Ein direktionaler Break of Structure (BoS) bestätigt die Absicht. Breaker Block wird in der Sweep-Richtung etabliert. Fair Value Gap Overlap richtet sich an der Breaker Zone aus.

Nur wenn sich alle fünf ausrichten, wird ein Unicorn entdeckt, das einen überzeugenden Umkehr- oder Fortsetzungspunkt signalisiert.

Zeigt LONG / SHORT / - Bias für 1m / 2m / 3m / 5m an.

Unterstützt bis zu 30 zusätzliche Symbole in einer Tafel.

Sauberes, zentriertes Layout mit automatischer Größenanpassung.

Optionale Farbthemen und Ausrichtung (Links / Mitte / Rechts).

Wechselnde Hintergrundschattierung für mehr Übersichtlichkeit.

Fractal Period - Empfindlichkeit der Schwungerkennung.

Panel-Optionen - Aktivieren/Deaktivieren der Tabelle im Diagramm.

Alignment + Padding - Feineinstellung des Layouts.

Symbolliste - Überwachung von bis zu 30 Instrumenten (z.B. XAUUSD, US100, EURUSD).

Benutzerdefinierte Farben - Anpassung der Kopf-, Zellen- und Textfarben.

Kombinieren Sie mit Ihrem Bias-Framework, um Umkehrzonen zu validieren.

Verfolgen Sie den Zusammenfluss mehrerer Vermögenswerte über Forex, Indizes und Metalle hinweg.

Bestätigen Sie liquiditätsgetriebene Setups bei korrelierten Paaren.

Erkennen Sie frühzeitige Ausrichtungen über mehrere Zeitrahmen vor dem Einstieg.

Keine erneute Anzeige von bestätigten Signalen.

Optisch klares und datenintensives Layout.

Effizient - optimiert für niedrige CPU-Belastung auch bei 30+ Paaren.

Vollständig in MQL5 entwickelt (keine DLLs oder externen Abhängigkeiten).

📊 Multi-TF-Tabelle im Diagramm⚙️ Eingaben💡 Anwendungsfälle🧠 Warum Trader es lieben

📈 Ideal für ICT-Stil, Smart Money Concept und strukturbasierte Händler, die schnell abgestimmte, hochwahrscheinliche Unicorn-Setups über Zeitrahmen und Instrumente hinweg identifizieren wollen.