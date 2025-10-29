MTF Unicorn Hunter
- Indikatoren
- Simon Edwin Whittaker
- Version: 29.0
- Aktualisiert: 6 November 2025
Verwenden Sie zur Visualisierung den Unicorn Tracker-Indikator, der für die Zusammenarbeit mit dem Unicorn Hunter-Indikator entwickelt wurde [Veröffentlichung steht bevor - Details in Kürze].
Identifizieren Sie echte Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Präzision.
Unicorn Hunter scannt mehrere Zeitrahmen (1m / 2m / 3m / 5m) für vollständige ICT-Stil "Unicorn" Konfluenz - gebaut von verifizierten Markt-Struktur-Logik, nicht zufällige Musterabgleich.
Der Indikator erkennt Setups, bei denen:
-
Fraktale bestätigen Swing-Punkte.
-
Liquidity Sweep auftritt (gleiche Hochs/Tiefs werden genommen).
-
Ein direktionaler Break of Structure (BoS) bestätigt die Absicht.
-
Breaker Block wird in der Sweep-Richtung etabliert.
-
Fair Value Gap Overlap richtet sich an der Breaker Zone aus.
Nur wenn sich alle fünf ausrichten, wird ein Unicorn entdeckt, das einen überzeugenden Umkehr- oder Fortsetzungspunkt signalisiert.📊 Multi-TF-Tabelle im Diagramm
-
Zeigt LONG / SHORT / - Bias für 1m / 2m / 3m / 5m an.
-
Unterstützt bis zu 30 zusätzliche Symbole in einer Tafel.
-
Sauberes, zentriertes Layout mit automatischer Größenanpassung.
-
Optionale Farbthemen und Ausrichtung (Links / Mitte / Rechts).
-
Wechselnde Hintergrundschattierung für mehr Übersichtlichkeit.
-
Fractal Period - Empfindlichkeit der Schwungerkennung.
-
Panel-Optionen - Aktivieren/Deaktivieren der Tabelle im Diagramm.
-
Alignment + Padding - Feineinstellung des Layouts.
-
Symbolliste - Überwachung von bis zu 30 Instrumenten (z.B. XAUUSD, US100, EURUSD).
-
Benutzerdefinierte Farben - Anpassung der Kopf-, Zellen- und Textfarben.
-
Kombinieren Sie mit Ihrem Bias-Framework, um Umkehrzonen zu validieren.
-
Verfolgen Sie den Zusammenfluss mehrerer Vermögenswerte über Forex, Indizes und Metalle hinweg.
-
Bestätigen Sie liquiditätsgetriebene Setups bei korrelierten Paaren.
-
Erkennen Sie frühzeitige Ausrichtungen über mehrere Zeitrahmen vor dem Einstieg.
-
Keine erneute Anzeige von bestätigten Signalen.
-
Optisch klares und datenintensives Layout.
-
Effizient - optimiert für niedrige CPU-Belastung auch bei 30+ Paaren.
-
Vollständig in MQL5 entwickelt (keine DLLs oder externen Abhängigkeiten).
📈 Ideal für ICT-Stil, Smart Money Concept und strukturbasierte Händler, die schnell abgestimmte, hochwahrscheinliche Unicorn-Setups über Zeitrahmen und Instrumente hinweg identifizieren wollen.
Hola tiene alguna version pro del indicador?