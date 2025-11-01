Wonderfull Gold ea

Ppm manager Samuel Asrat Nadew Experten

Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolle direkt von Ihrem Chart aus. können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen. Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt , wenn der Handel im Gewinn ist , und in Rot , wenn der Handel im Minus ist. Bewegliches Panel - doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Zeigt die lok